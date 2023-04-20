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https://sputnikarabic.ae/20230420/جهاز-الأمن-الفيدرالي-الروسي-يعتقل-إرهابيا-متواطئا-مع-داعش-1076131864.html
جهاز الأمن الفيدرالي الروسي يعتقل إرهابيا متواطئا مع "داعش"
جهاز الأمن الفيدرالي الروسي يعتقل إرهابيا متواطئا مع "داعش"
أحبط جهاز الأمن الفيدرالي الروسي أنشطة أحد مناصري تنظيم "داعش" الإرهابي (المحظور في روسيا) في إقليم ستافروبول، حيث كان يخطط لهجوم إرهابي في منشأة مزدحمة. 20.04.2023, سبوتنيك عربي
2023-04-20T16:19+0000
2023-04-20T16:46+0000
روسيا
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وتم اعتقال الإرهابي في مدينة مينيرالنيه فودي، جنوبي البلاد، حيث تم العثور على عناصر صنع عبوة ناسفة ووسائل اتصال سرية مع وكلاء للإرهابيين ومصادرتها.وذكر جهاز الأمن الفيدرالي في بيان: "أوقف الجهاز على أراضي إقليم ستافروبول الأنشطة غير القانونية لمواطن روسي من أنصار منظمة داعش الإرهابية الدولية، الذين خططوا، بناء على تعليمات من مواطنين أجانب، لارتكاب عمل إرهابي في أحد المرافئ الجماعية".وكان المشتبه به قد اعتقل في 20 أبريل/نيسان، في مدينة مينيرالينيه فودي، بينما كان يستعد لارتكاب الجريمة.وأعلن جهاز الأمن الفيدرالي الروسي، في 17 فبراير/ شباط، عن إحباط هجوم إرهابي في منطقة كالوغا الروسية، حيث خطط عناصر تنظيم "داعش" لتفجير خزانات وقود ومواد تشحيم في معمل كيماويات.وجاء في بيان جهاز الأمن الروسي: "قام جهاز الأمن الفدرالي الروسي بإحباط عمل إرهابي في منطقة كالوغا خطط له مواطنان ينتميان إلى تنظيم "داعش" (الإرهابي المحظور في روسيا وعدد من الدول) من جمهوريات منطقة آسيا الوسطى باستخدام عبوة ناسفة ذاتية الصنع واستخدام مخاليط حارقة لتفجير خزانات الوقود ومواد التشحيم في مؤسسة للصناعات الكيماوية".
https://sputnikarabic.ae/20230413/جهاز-الأمن-الفيدرالي-الروسي-يكشف-عن-استخدام-الغرب-سلاحا-جديدا-ضد-روسيا-1075865767.html
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روسيا

جهاز الأمن الفيدرالي الروسي يعتقل إرهابيا متواطئا مع "داعش"

16:19 GMT 20.04.2023 (تم التحديث: 16:46 GMT 20.04.2023)
© Photo / Federal Security Service of the Russian Federation / الانتقال إلى بنك الصورجهاز الأمن الفيدرالي الروسي
جهاز الأمن الفيدرالي الروسي - سبوتنيك عربي, 1920, 20.04.2023
© Photo / Federal Security Service of the Russian Federation
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أحبط جهاز الأمن الفيدرالي الروسي أنشطة أحد مناصري تنظيم "داعش" الإرهابي (المحظور في روسيا) في إقليم ستافروبول، حيث كان يخطط لهجوم إرهابي في منشأة مزدحمة.
وتم اعتقال الإرهابي في مدينة مينيرالنيه فودي، جنوبي البلاد، حيث تم العثور على عناصر صنع عبوة ناسفة ووسائل اتصال سرية مع وكلاء للإرهابيين ومصادرتها.
وذكر جهاز الأمن الفيدرالي في بيان: "أوقف الجهاز على أراضي إقليم ستافروبول الأنشطة غير القانونية لمواطن روسي من أنصار منظمة داعش الإرهابية الدولية، الذين خططوا، بناء على تعليمات من مواطنين أجانب، لارتكاب عمل إرهابي في أحد المرافئ الجماعية".
وكان المشتبه به قد اعتقل في 20 أبريل/نيسان، في مدينة مينيرالينيه فودي، بينما كان يستعد لارتكاب الجريمة.

وخلال عملية تفتيش في مكان إقامة المعتقل، تم ضبط مكونات وعناصر تخريب حصل عليها لصنع عبوة ناسفة ووسائل اتصال سرية مع مبعوثي تنظيم الدولة الإسلامية في الشرق الأوسط، وتم فتح قضية جنائية، والتحقيق جار على قدم وساق.

أحد أفراد الأمن الفيدرالي الروسي مع درع واقي من الرصاص - سبوتنيك عربي, 1920, 13.04.2023
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13 أبريل, 11:37 GMT
وأعلن جهاز الأمن الفيدرالي الروسي، في 17 فبراير/ شباط، عن إحباط هجوم إرهابي في منطقة كالوغا الروسية، حيث خطط عناصر تنظيم "داعش" لتفجير خزانات وقود ومواد تشحيم في معمل كيماويات.
وجاء في بيان جهاز الأمن الروسي: "قام جهاز الأمن الفدرالي الروسي بإحباط عمل إرهابي في منطقة كالوغا خطط له مواطنان ينتميان إلى تنظيم "داعش" (الإرهابي المحظور في روسيا وعدد من الدول) من جمهوريات منطقة آسيا الوسطى باستخدام عبوة ناسفة ذاتية الصنع واستخدام مخاليط حارقة لتفجير خزانات الوقود ومواد التشحيم في مؤسسة للصناعات الكيماوية".
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