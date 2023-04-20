https://sputnikarabic.ae/20230420/رئيس-الحزب-الناصري-السوداني-لسنا-بحاجة-إلى-وساطة-دولة-قائمة-على-الاغتصاب-مثل-إسرائيل-1076124783.html

رئيس الحزب الناصري السوداني: لسنا بحاجة إلى وساطة دولة قائمة على الاغتصاب مثل إسرائيل

رئيس الحزب الناصري السوداني: لسنا بحاجة إلى وساطة دولة قائمة على الاغتصاب مثل إسرائيل

أكد رئيس الحزب الناصري، والقيادي في قوى إعلان الحرية والتغيير، ساطع حاج، رفضه لما قيل عن وساطة إسرائيلية لحل الأزمة بين الأطراف السودانية. 20.04.2023, سبوتنيك عربي

2023-04-20T13:16+0000

2023-04-20T13:16+0000

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وحسب تصريحات لراديو "سبوتنيك"، أوضح رئيس الحزب الناصري أن ما قيل بشأن وساطة إسرائيلية ودخول لإسرائيل على خط الأزمة أمر مرفوض من معظم فئات الشعب السوداني وأطيافه المختلفة، وغير مرحب به إطلاقا.وأضاف أن إسرائيل "دولة عنصرية تعسفية تقوم على قمع الآخر وإقصائه، وعلى العنف، ولديها من المشكلات التي عجزت عن حلها على مدى سبعين عاما، فنحن لسنا بحاجة إلى مشورة دولة تقوم على الاغتصاب وخبرة مريضة مثل هذه".وشدد حاج على أن موافقة الطرفين المتحاربين على وساطة إسرائيلية ليس كافيا؛ لأن ذلك يتطلب أيضا موافقة الشعب السوداني وقواه الوطنية وطيفه السياسي ومجتمعه المدني الذي يرفض هذه التدخلات لدولة استعمارية مثل إسرائيل التي لا يهمها أبدا قيام دولة مستقرة ولا ديمقراطية في السودان، بل إن من ضمن استراتيجتها زعزعة الأمن والاستقرار في السودان، فكيف ستقدم حلولا لمشاكله؟لكنه شددد على أن هذا المجهود لا يمكن أن يضع هو خارطة الطريق للخروج من المأزق، وإنما المطلوب من المجتمع الدولي هو تأييد المجهود الداخلي والحلول الوطنية للأزمة.وأشار إلى تبلور لجنة وطنية تضم أطياف العمل السياسي والمجتمع المدني والطرق الصوفية وحكماء السودان، للتحرك باتجاه وضع خطة كاملة لنزع فتيل الأزمة، فما نحتاجه من تركيا ومن المجتمع الدولي هو تأييد ودعم المبادرات الوطنية الخالصة لا وضع أجندات خارجية.وأشار رئيس الحزب الناصري إلى أن اللجنة التي تم تشكيلها من قوى وطنية سياسية وغير سياسية لتقديم خارطة طريق ويرأسها رئيس حزب الأمة للحل استطاعت أن تتواصل مع الفريق الكباشي عضو مجلس السيادة وعضو المجلس العسكري الذي أعرب عن ارتياحه لعمل اللجنة، لكن فشلت اللجنة في التواصل مع الطرف الآخر، وما زلنا نحاول إيجاد بدائل.يشهد السودان اشتباكات واسعة النطاق بين الجيش وقوات الدعم السريع في مناطق متفرقة، يتركز معظمها في العاصمة الخرطوم والولاية الشمالية، ويحاول كل من الطرفين أن يسيطر على مقار حيوية أبرزها القصر الجمهوري في الخرطوم، ومقر القيادة العامة للقوات المسلحة وقيادة قوات الدعم السريع، وعدد من المطارات العسكرية والمدنية أبرزها مطار مروي.ورغم إعلان هدنة لمدة 24 ساعة منذ مساء أمس الأربعاء، إلا أن هناك اشتباكات متفرقة بين الجانبين، رغم مطالبات دولية وإقليمية بوقف إطلاق النار واللجوء للحوار لإنهاء الأزمة التي يشهدها السودان، ويقودها رئيس مجلس السيادة الفريق أول عبد الفتاح البرهان، الذي يتولى قيادة الجيش، ونائبه الفريق أول محمد حمدان دقلو (حميدتي)، الذي يتولى قيادة قوات الدعم السريع.

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