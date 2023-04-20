https://sputnikarabic.ae/20230420/رئيس-بلدية-بيلغورود-استعادة-حركة-المرور-في-موقع-حالة-الطوارئ-في-المدينة-بحلول-الصباح-1076137495.html
رئيس بلدية بيلغورود: استعادة حركة المرور في موقع حالة الطوارئ في المدينة بحلول الصباح
رئيس بلدية بيلغورود: استعادة حركة المرور في موقع حالة الطوارئ في المدينة بحلول الصباح
أعلن رئيس بلدية بيلغورود، فالنتين ديميدوف، صباح اليوم الجمعة، أنه من المخطط استئناف حركة المرور في موقع حالة الطوارئ في المدينة بحلول الصباح. 20.04.2023, سبوتنيك عربي
2023-04-20T22:41+0000
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وكتب ديميدوف، في قناته عبر تطبيق تلغرام، أنه من المخطط استئناف حركة المرور على شارع فاتوتينا وشارع غوبكينا في مكان الحادث في مدينة بيلغورود بحلول الصباح.وأفاد محافظ منطقة بيلغورود فياتشيسلاف غلادكوف في وقت متأخر من مساء الخميس بأن حادثة انفجار وقعت في بيلغورود أدت إلى تشكيل حفرة كبيرة ولم يصب أحد.وأضاف أن هناك أضرارًا في الزجاج في مبنى سكني متعدد الطوابق المجاور، بالإضافة إلى تلف عدة سيارات مركونة وسقوط أعمدة خطوط الكهرباء بفعل موجة الانفجار.وبحسب ما نقل مراسل وكالة "سبوتنيك"، فإن سيارة مقلوبة تقع على سطح المتجر المحلي المجاور للمبنى السكني متعدد الطوابق، وتم تأمين مكان تقاطع شارع فاتوتينا وشارع غوبكينا.وأشار غلادكوف إلى أنه تم تحديد وجود أضرار في أربع شقق داخل المبنى المتعدد الطوابق على شارع شالاندينا، وتضرر أربع سيارات. وأعلن ديميدوف أن السلطات تقدم إقامة مؤقتة في فندق لجميع سكان المباني التي تضررت.وفي وقت لاحق، أعلن محافظ بيلغورود أن امرأتين أصيبتا بجروح، إحداهما نقلت إلى المستشفى بعد تعرضها لإصابة في الرأس بحالة متوسطة، وتخضع الأخرى للاستشفاء بسبب خدوش طفيفة.
https://sputnikarabic.ae/20230420/الدفاع-الروسية-انفجار-بيلغورود-ناجم-عن-حادث-عرضي-لسقوط-قذيفة-من-طائرة-سو-34-روسية--1076137039.html
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روسيا, أخبار روسيا اليوم, سلاح روسيا, العالم, أخبار العالم الآن
رئيس بلدية بيلغورود: استعادة حركة المرور في موقع حالة الطوارئ في المدينة بحلول الصباح
22:41 GMT 20.04.2023 (تم التحديث: 22:49 GMT 20.04.2023) تابعنا عبر
أعلن رئيس بلدية بيلغورود، فالنتين ديميدوف، صباح اليوم الجمعة، أنه من المخطط استئناف حركة المرور في موقع حالة الطوارئ في المدينة بحلول الصباح.
وكتب ديميدوف، في قناته عبر تطبيق تلغرام، أنه من المخطط استئناف حركة المرور على شارع فاتوتينا وشارع غوبكينا في مكان الحادث في مدينة بيلغورود بحلول الصباح.
وأفاد محافظ منطقة بيلغورود فياتشيسلاف غلادكوف في وقت متأخر من مساء الخميس بأن حادثة انفجار وقعت في بيلغورود
أدت إلى تشكيل حفرة كبيرة ولم يصب أحد.
وأضاف أن هناك أضرارًا في الزجاج في مبنى سكني متعدد الطوابق المجاور، بالإضافة إلى تلف عدة سيارات مركونة وسقوط أعمدة خطوط الكهرباء بفعل موجة الانفجار.
وبحسب ما نقل مراسل وكالة "سبوتنيك
"، فإن سيارة مقلوبة تقع على سطح المتجر المحلي المجاور للمبنى السكني متعدد الطوابق، وتم تأمين مكان تقاطع شارع فاتوتينا وشارع غوبكينا.
وأشار غلادكوف إلى أنه تم تحديد وجود أضرار في أربع شقق داخل المبنى المتعدد الطوابق على شارع شالاندينا، وتضرر أربع سيارات. وأعلن ديميدوف أن السلطات تقدم إقامة مؤقتة في فندق لجميع سكان المباني التي تضررت.
وفي وقت لاحق، أعلن محافظ بيلغورود أن امرأتين أصيبتا بجروح، إحداهما نقلت إلى المستشفى بعد تعرضها لإصابة في الرأس بحالة متوسطة، وتخضع الأخرى للاستشفاء بسبب خدوش طفيفة.