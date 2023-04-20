https://sputnikarabic.ae/20230420/رئيس-هيئة-الأركان-الأمريكية-المشتركة-يعتزم-إجراء-محادثة-هاتفية-مع-قائد-الجيش-السوداني-1076137798.html
رئيس هيئة الأركان الأمريكية المشتركة يعتزم إجراء محادثة هاتفية مع قائد الجيش السوداني
رئيس هيئة الأركان الأمريكية المشتركة يعتزم إجراء محادثة هاتفية مع قائد الجيش السوداني
يعتزم رئيس هيئة الأركان الأمريكية المشتركة الجنرال مارك ميلي بالقريب العاجل إجراء محادثة هاتفية مع قائد الجيش السوداني عبد الفتاح البرهان. 20.04.2023, سبوتنيك عربي
2023-04-20T23:09+0000
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واشنطن - سبوتنيك. وقالت المتحدثة باسم رئيس هيئة الأركان لوكالة "سبوتنيك" أوكد، أن هذا لم يحدث بعد، لكن النية موجودة".في الوقت نفسه، أضافت أنها لا تستطيع تأكيد أو نفي نية ميلي في إجراء محادثة مع الجانب الآخر، قائد قوات الدعم السريع في السودان، محمد حمدان دقلو.ويشهد السودان اشتباكات واسعة النطاق بين الجيش وقوات الدعم السريع في مناطق متفرقة، يتركز معظمها في العاصمة الخرطوم والولاية الشمالية.ويحاول كل من الطرفين أن يسيطر على مقار حيوية أبرزها القصر الجمهوري في الخرطوم، ومقر القيادة العامة للقوات المسلحة وقيادة قوات الدعم السريع، وعدد من المطارات العسكرية والمدنية أبرزها مطار مروي.ورغم إعلان هدنة لمدة 24 ساعة منذ مساء أمس الأربعاء، إلا أن هناك اشتباكات متفرقة بين الجانبين، رغم مطالبات دولية وإقليمية بوقف إطلاق النار واللجوء للحوار لإنهاء الأزمة التي يشهدها السودان، ويقودها رئيس مجلس السيادة الفريق أول عبد الفتاح البرهان، الذي يتولى قيادة الجيش، ونائبه الفريق أول محمد حمدان دقلو (حميدتي)، الذي يتولى قيادة قوات الدعم السريع.
https://sputnikarabic.ae/20230420/المتحدث-باسم-الجيش-السوداني-لـسبوتنيك-الدعم-السريع-تنسق-مع-قوى-إقليمية-لا-تريد-بالسودان-خيرا-1076128469.html
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الجيش السوداني, أخبار السودان اليوم, اتفاق السودان, الفترة الانتقالية في السودان, أخبار العالم العربي
الجيش السوداني, أخبار السودان اليوم, اتفاق السودان, الفترة الانتقالية في السودان, أخبار العالم العربي
رئيس هيئة الأركان الأمريكية المشتركة يعتزم إجراء محادثة هاتفية مع قائد الجيش السوداني
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يعتزم رئيس هيئة الأركان الأمريكية المشتركة الجنرال مارك ميلي بالقريب العاجل إجراء محادثة هاتفية مع قائد الجيش السوداني عبد الفتاح البرهان.
واشنطن - سبوتنيك
. وقالت المتحدثة باسم رئيس هيئة الأركان لوكالة "سبوتنيك" أوكد، أن هذا لم يحدث بعد، لكن النية موجودة".
في الوقت نفسه، أضافت أنها لا تستطيع تأكيد أو نفي نية ميلي في إجراء محادثة مع الجانب الآخر، قائد قوات الدعم السريع في السودان، محمد حمدان دقلو.
ويشهد السودان اشتباكات واسعة النطاق بين الجيش وقوات الدعم السريع في مناطق متفرقة، يتركز معظمها في العاصمة الخرطوم والولاية الشمالية.
ويحاول كل من الطرفين أن يسيطر على مقار حيوية أبرزها القصر الجمهوري في الخرطوم، ومقر القيادة العامة للقوات المسلحة وقيادة قوات الدعم السريع
، وعدد من المطارات العسكرية والمدنية أبرزها مطار مروي.
ورغم إعلان هدنة لمدة 24 ساعة منذ مساء أمس الأربعاء، إلا أن هناك اشتباكات متفرقة بين الجانبين، رغم مطالبات دولية وإقليمية بوقف إطلاق النار واللجوء للحوار لإنهاء الأزمة التي يشهدها السودان
، ويقودها رئيس مجلس السيادة الفريق أول عبد الفتاح البرهان، الذي يتولى قيادة الجيش، ونائبه الفريق أول محمد حمدان دقلو (حميدتي)، الذي يتولى قيادة قوات الدعم السريع.