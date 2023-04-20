https://sputnikarabic.ae/20230420/روسيا-تعتزم-استكشاف-كوكبها-الجهنمي-فيديو-1076127769.html

روسيا تعتزم استكشاف "كوكبها الجهنمي"... فيديو

روسيا تعتزم استكشاف "كوكبها الجهنمي"... فيديو

تسعى مهمة فضائية فريدة من نوعها لإرسال مركبة فضائية إلى كوكب الزهرة لإثبات الوضع غير الرسمي للكوكب على أنه "روسي". 20.04.2023, سبوتنيك عربي

2023-04-20T14:30+0000

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2023-04-20T14:35+0000

روسيا

علوم

ثقافة

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وتتمثل إحدى المهام في التحقق من الاحتمالات المثيرة للجدل التي تشير إلى أن الحياة يمكن أن توجد في البيئة القاسية للعالم الخارجي.وجانب الحظ كلا من الاتحاد السوفييتي ثم روسيا بالهبوط على المريخ (الأجهزة إما تحطمت، مثل "مارس2"، أو تم إلغاء رحلتها، مثل "إكسومارس"). وعلى الرغم من ذلك، فإن الدولة الروسية تحتفظ بالريادة المطلقة في دراسة كوكب الزهرة.وقال ليف زيليني، الأكاديمي والمدير العلمي لمعهد أبحاث الفضاء التابع لأكاديمية العلوم الروسية لـ"سبوتنيك"، اليوم الخميس: "ومع ذلك، لم يكن الجميع مسرورًا بالنتائج - فبالنسبة لبعض العلماء، تسبب ما رأوه في خيبة أمل كبيرة، ولفترة طويلة كان يعتقد أن الكوكب يمكن أن يكون صالحًا للسكن".وعلى الرغم من أنه مع بداية المهمات السوفييتية، كان المجتمع العلمي يميل بشكل متزايد إلى الاعتقاد بأن هذا مستحيل، كان السطح شديد الحرارة وكان الغلاف الجوي كثيفًا للغاية، ولكن كان هناك بعض الأمل الذي سرعان ما تم تبديده تمامًا من خلال بيانات الأجهزة الأولى التي بدت تحت حجاب الغيوم.وأردف زيليني: "ولكن عندما نتحدث عن شيء ما يتجمع حشد كبير على الفور حوله، فالآن يخطط أسطول كامل من المركبات الفضائية لاستكشاف كوكب الزهرة".ستقوم "ناسا" (بعثتان) وشركة "روكيت لاب" الأمريكية الخاصة والهند والصين ووكالة الفضاء الأوروبية بإرسال مركبات إلى العالم المجاور في عشرينيات القرن الحالي.ووفقًا لزيليني، أصبح مشروع كوكب الزهرة نوعًا من "التنفيس" للعلماء الروس الذين يتعرضون لضغوط شديدة بسبب إلغاء مهمة إكسومارس.وقال الأكاديمي: "في البداية، كان (مشروع فينيرا دي) موجودًا كبرنامج روسي أمريكي، لكننا نحاول استبدال العناصر التي كان من المفترض أن توفرها ناسا بأخرى محلية، بشكل عام، تبين أن المهمة مكتفية ذاتيًا".بالإضافة إلى ذلك، أثناء الهبوط، سينفصل منطاد عن المحطة التي ستدرس جو كوكب الزهرة، تتمثل إحدى مهامه في فهم طبيعة الدوران الفائق، أي الدوران السريع جدًا للغلاف الجوي.وفي عام 2020، ظهرت دراسة مثيرة، فتم اكتشاف غاز الفوسفين في السحب على كوكب الزهرة، حيث تكون ظروف الحياة مقبولة أكثر منها على السطح.وأضاف زيليني: "لا يمكننا استبعاد إمكانية الحياة على السطح، بأشكال تختلف اختلافًا جوهريًا عن تلك الموجودة على الأرض، دون الكربون والماء".وكانت المهمة مقررة في نهاية هذا العقد، ووفقا لزيليني، هناك كل الأسباب للأمل في أن كوكب الزهرة سيحتفظ بوضع الكوكب "السوفييتي الروسي".

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روسيا, علوم, ثقافة