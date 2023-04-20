https://sputnikarabic.ae/20230420/سويسرا-لن-نفرض-حظرا-على-سبوتنيك-وروسيا-اليوم--1076122715.html

سويسرا: لن نفرض حظرا على "سبوتنيك" و"روسيا اليوم"

سويسرا: لن نفرض حظرا على "سبوتنيك" و"روسيا اليوم"

أعلنت وزارة الاقتصاد السويسرية، اليوم الخميس، أن سويسرا لن تفرض حظرًا على "روسيا اليوم" و"سبيوتنك"، لكنها ممنوعة من نشر الإعلانات في البلاد. 20.04.2023, سبوتنيك عربي

2023-04-20T12:31+0000

2023-04-20T12:31+0000

2023-04-20T12:31+0000

العالم

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/103257/03/1032570349_0:107:2048:1259_1920x0_80_0_0_4a4d4d1b7373b5a8ea9ab638e9b9e1f7.jpg

وذكر البيان، المنشور في الموقع الرسمي لوزارة الاقتصاد السويسرية: "أن الاتحاد الأوربي فرض حظرا على بث و إعلان قناتي روسيا اليوم وسبوتنيك، إذ تلعب هاتان القناتان دورا مهما في الحملهة الدولية الممنهجة للحكومة الروسية (للتلاعب) بوسائل الإعلام و(تزييف) الحقائق. وقد أكد المجلس الاتحادي بالفعل في 25 مارس 2022، أنه من أجل مواجهة الادعاءات غير الدقيقة والمضرة، فمن الأكثر فعالية مواجهتها بالحقائق بدلًا من فرض حظر. لهذا السبب، القناتان المعنيتان ليستا ممنوعتين من البث في سويسرا لكن الإعلان عليهما غير مسموح".بالإضافة إلى قيام عدد من السياسيين الغربيين، بمن فيهم أعضاء في مجلس الشيوخ الأمريكي وأعضاء الكونغرس، وكذلك الرئيس الفرنسي، باتهام "سبوتنيك" و"روسيا اليوم" بالتدخل في الانتخابات الأمريكية والفرنسية، لكنهم لم يقدموا أي دليل على مزاعمهم. ووصف ممثلو روسيا الرسميون هذه التصريحات بأنها عاريه عن الصحة.

https://sputnikarabic.ae/20230325/البنتاغون-يطالب-بأموال-إضافية-من-الكونغرس-لكبح-نجاح-وسائل-الإعلام-الروسية-في-أمريكا-اللاتينية-1075135731.html

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

العالم