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https://sputnikarabic.ae/20230420/سو-34-تغطي-بضربات-دقيقة-وحدات-القوات-المسلحة-الروسية--في-منطقة-العمليات-الخاصة-فيديو-1076115076.html
"سو-34" تغطي بضربات دقيقة وحدات القوات المسلحة الروسية في منطقة العمليات الخاصة... فيديو
"سو-34" تغطي بضربات دقيقة وحدات القوات المسلحة الروسية في منطقة العمليات الخاصة... فيديو
نفذت أطقم "سو-34"، التابعة للمنطقة العسكرية الشرقية، طلعات جوية في منطقة العمليات الخاصة. 20.04.2023, سبوتنيك عربي
2023-04-20T08:50+0000
2023-04-20T08:50+0000
رصد عسكري
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تنفذ قاذفات القنابل المقاتلة "سو-34" مهام قتالية على مدار الساعة في المطارات المحلية، حسبما أفادت قناة "زفيزدا" الروسية.يقوم الطيارون بدوريات جوية، ويغطون أعمال وحدات القوات المسلحة الروسية في أي وقت من اليوم وتحت أي ظروف جوية.يتم تنفيذ طلعات قتالية بأسلحة صاروخية من مختلف الفئات.
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رصد عسكري
رصد عسكري

"سو-34" تغطي بضربات دقيقة وحدات القوات المسلحة الروسية في منطقة العمليات الخاصة... فيديو

08:50 GMT 20.04.2023
© Sputnik . Russian Ministry of Defence / الانتقال إلى بنك الصورسو-34
سو-34 - سبوتنيك عربي, 1920, 20.04.2023
© Sputnik . Russian Ministry of Defence
/
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نفذت أطقم "سو-34"، التابعة للمنطقة العسكرية الشرقية، طلعات جوية في منطقة العمليات الخاصة.
تنفذ قاذفات القنابل المقاتلة "سو-34" مهام قتالية على مدار الساعة في المطارات المحلية، حسبما أفادت قناة "زفيزدا" الروسية.
يقوم الطيارون بدوريات جوية، ويغطون أعمال وحدات القوات المسلحة الروسية في أي وقت من اليوم وتحت أي ظروف جوية.
يتم تنفيذ طلعات قتالية بأسلحة صاروخية من مختلف الفئات.
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Бойцы спецназа Ахмат на кременском участке фронта в Донбассе - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة09:27 GMT
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