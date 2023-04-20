https://sputnikarabic.ae/20230420/سو-34-تغطي-بضربات-دقيقة-وحدات-القوات-المسلحة-الروسية--في-منطقة-العمليات-الخاصة-فيديو-1076115076.html
"سو-34" تغطي بضربات دقيقة وحدات القوات المسلحة الروسية في منطقة العمليات الخاصة... فيديو
"سو-34" تغطي بضربات دقيقة وحدات القوات المسلحة الروسية في منطقة العمليات الخاصة... فيديو
نفذت أطقم "سو-34"، التابعة للمنطقة العسكرية الشرقية، طلعات جوية في منطقة العمليات الخاصة. 20.04.2023, سبوتنيك عربي
2023-04-20T08:50+0000
2023-04-20T08:50+0000
2023-04-20T08:50+0000
رصد عسكري
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تنفذ قاذفات القنابل المقاتلة "سو-34" مهام قتالية على مدار الساعة في المطارات المحلية، حسبما أفادت قناة "زفيزدا" الروسية.يقوم الطيارون بدوريات جوية، ويغطون أعمال وحدات القوات المسلحة الروسية في أي وقت من اليوم وتحت أي ظروف جوية.يتم تنفيذ طلعات قتالية بأسلحة صاروخية من مختلف الفئات.
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2023
سبوتنيك عربي
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https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e5/08/06/1049780259_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_fa8867132327660c464be0eaebd407d0.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
رصد عسكري
"سو-34" تغطي بضربات دقيقة وحدات القوات المسلحة الروسية في منطقة العمليات الخاصة... فيديو
تابعنا عبر
نفذت أطقم "سو-34"، التابعة للمنطقة العسكرية الشرقية، طلعات جوية في منطقة العمليات الخاصة.
تنفذ قاذفات القنابل المقاتلة "سو-34" مهام قتالية على مدار الساعة في المطارات المحلية، حسبما أفادت قناة "زفيزدا" الروسية.
يقوم الطيارون بدوريات جوية
، ويغطون أعمال وحدات القوات المسلحة الروسية في أي وقت من اليوم وتحت أي ظروف جوية.
يتم تنفيذ طلعات قتالية بأسلحة صاروخية من مختلف الفئات.