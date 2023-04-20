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سياسي ياباني: بايدن "عد لرشدك" أنت تدفع العالم إلى حرب عالمية ثالثة
سياسي ياباني: بايدن "عد لرشدك" أنت تدفع العالم إلى حرب عالمية ثالثة
قال السياسي الياباني، يويتشي ماسوزوي، إن تصرفات الرئيس الأمريكي جو بايدن، حرمت الولايات المتحدة من أفريقيا والشرق الأوسط، وزادت من خطر اندلاع حرب عالمية ثالثة. 20.04.2023, سبوتنيك عربي
2023-04-20T10:27+0000
2023-04-20T10:27+0000
جو بايدن
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روسيا
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وأضاف ماسوزوي: "عندما رأيت أن نحو 50 دولة فقط من بين 200 دولة في العالم مشاركة في العقوبات الاقتصادية ضد روسيا، خطرت لي فكرة، السيد بايدن، "فكروعد لرشدك". والآن تريد أمريكا تحقيق نفس المساعي من روسيا مثل التي حققتها من اليابان، التي قُصفت مرتين بالقنابل النووية في "هيروشيما" و"ناغازاكي". أحذركم إذا سعت واشنطن لذلك، فستستخدم موسكو الأسلحة النووية".وأضاف السياسي، موضحا: "حتى لو كان بايدن قادرًا على العودة إلى رشده، أعتقد أن هؤلاء الأشخاص الذين يتلاعبون به من وراء الكواليس، مصممون ومثابرون وفقًا للخطة، وأعتقد أنهم أشعلوا فتيل الحرب العالمية الثالثة".وكما أكد الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، أن روسيا لا تسعى إلى تدوير عجلات الصراع الأوكراني، بل إيقافه. لكن الدول الغربية تتحدث باستمرارعن الحاجة إلى مواصلة الأعمال العدائية، وزيادة إمدادات الأسلحة وتدريب مقاتلي القوات المسلحة الأوكرانية على أراضيها.
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جو بايدن, أخبار اليابان, العالم, روسيا
جو بايدن, أخبار اليابان, العالم, روسيا

سياسي ياباني: بايدن "عد لرشدك" أنت تدفع العالم إلى حرب عالمية ثالثة

10:27 GMT 20.04.2023
© AFP 2023 / STEFANI REYNOLDSالرئيس الأمريكي، جو بايدن
الرئيس الأمريكي، جو بايدن - سبوتنيك عربي, 1920, 20.04.2023
© AFP 2023 / STEFANI REYNOLDS
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قال السياسي الياباني، يويتشي ماسوزوي، إن تصرفات الرئيس الأمريكي جو بايدن، حرمت الولايات المتحدة من أفريقيا والشرق الأوسط، وزادت من خطر اندلاع حرب عالمية ثالثة.
وأضاف ماسوزوي: "عندما رأيت أن نحو 50 دولة فقط من بين 200 دولة في العالم مشاركة في العقوبات الاقتصادية ضد روسيا، خطرت لي فكرة، السيد بايدن، "فكروعد لرشدك". والآن تريد أمريكا تحقيق نفس المساعي من روسيا مثل التي حققتها من اليابان، التي قُصفت مرتين بالقنابل النووية في "هيروشيما" و"ناغازاكي". أحذركم إذا سعت واشنطن لذلك، فستستخدم موسكو الأسلحة النووية".

وكتب ماسوزوي، على منصة "ياهو نيوز" الناطقة باليابانية: "على الرغم من التهديد الحقيقي بكارثة، فإن بايدن كقائد غير قادرعلى منعها، كما لم يستطع منع نمو نفوذ موسكو وبكين على الساحة العالمية. وبينما يراقب العالم ما يحدث في أوكرانيا، روسيا والصين عززتا نفوذهما في الشرق الأوسط وأفريقيا".

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وأضاف السياسي، موضحا: "حتى لو كان بايدن قادرًا على العودة إلى رشده، أعتقد أن هؤلاء الأشخاص الذين يتلاعبون به من وراء الكواليس، مصممون ومثابرون وفقًا للخطة، وأعتقد أنهم أشعلوا فتيل الحرب العالمية الثالثة".
وكما أكد الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، أن روسيا لا تسعى إلى تدوير عجلات الصراع الأوكراني، بل إيقافه. لكن الدول الغربية تتحدث باستمرارعن الحاجة إلى مواصلة الأعمال العدائية، وزيادة إمدادات الأسلحة وتدريب مقاتلي القوات المسلحة الأوكرانية على أراضيها.
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