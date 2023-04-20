https://sputnikarabic.ae/20230420/سياسي-ياباني-بايدن-عد-لرشدك-أنت-تدفع-العالم-إلى-حرب-عالمية-ثالثة-1076118012.html

سياسي ياباني: بايدن "عد لرشدك" أنت تدفع العالم إلى حرب عالمية ثالثة

سياسي ياباني: بايدن "عد لرشدك" أنت تدفع العالم إلى حرب عالمية ثالثة

قال السياسي الياباني، يويتشي ماسوزوي، إن تصرفات الرئيس الأمريكي جو بايدن، حرمت الولايات المتحدة من أفريقيا والشرق الأوسط، وزادت من خطر اندلاع حرب عالمية ثالثة. 20.04.2023, سبوتنيك عربي

2023-04-20T10:27+0000

2023-04-20T10:27+0000

2023-04-20T10:27+0000

جو بايدن

أخبار اليابان

العالم

روسيا

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e6/06/1a/1064219036_0:0:1936:1089_1920x0_80_0_0_e66c21d12010e110624080c62cad2830.jpg

وأضاف ماسوزوي: "عندما رأيت أن نحو 50 دولة فقط من بين 200 دولة في العالم مشاركة في العقوبات الاقتصادية ضد روسيا، خطرت لي فكرة، السيد بايدن، "فكروعد لرشدك". والآن تريد أمريكا تحقيق نفس المساعي من روسيا مثل التي حققتها من اليابان، التي قُصفت مرتين بالقنابل النووية في "هيروشيما" و"ناغازاكي". أحذركم إذا سعت واشنطن لذلك، فستستخدم موسكو الأسلحة النووية".وأضاف السياسي، موضحا: "حتى لو كان بايدن قادرًا على العودة إلى رشده، أعتقد أن هؤلاء الأشخاص الذين يتلاعبون به من وراء الكواليس، مصممون ومثابرون وفقًا للخطة، وأعتقد أنهم أشعلوا فتيل الحرب العالمية الثالثة".وكما أكد الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، أن روسيا لا تسعى إلى تدوير عجلات الصراع الأوكراني، بل إيقافه. لكن الدول الغربية تتحدث باستمرارعن الحاجة إلى مواصلة الأعمال العدائية، وزيادة إمدادات الأسلحة وتدريب مقاتلي القوات المسلحة الأوكرانية على أراضيها.

https://sputnikarabic.ae/20230420/وكالات-نظام-كييف-يحاول-جمع-40-ألف-جندي-لكنه-متأكد-أن-ذلك-لن-يجدي--1076110464.html

أخبار اليابان

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

جو بايدن, أخبار اليابان, العالم, روسيا