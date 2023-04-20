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https://sputnikarabic.ae/20230420/صاروخ-موسكيت-المجنح-يضرب-هدفا-في-بحر-أوخوتسك-فيديو-1076109906.html
صاروخ "موسكيت" المجنح يضرب هدفا في بحر أوخوتسك... فيديو
صاروخ "موسكيت" المجنح يضرب هدفا في بحر أوخوتسك... فيديو
أطلق طاقم القارب الصاروخي "إر-298"، التابع لأسطول بريمورسكي للقوات المتنوعة لأسطول المحيط الهادئ، صاروخ كروز "موسكيت" على هدف بحري في بحر أوخوتسك. 20.04.2023, سبوتنيك عربي
2023-04-20T06:43+0000
2023-04-20T06:43+0000
رصد عسكري
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تم إطلاق الصاروخ كجزء من المرحلة الثالثة للتحقق من الاستعداد القتالي لقوات أسطول المحيط الهادئ بالاستخدام الفعلي للأسلحة المحمولة على متن السفن.تلقى أفراد القارب الصاروخي مهمة التدرب على الإجراءات عند شن هجوم صاروخي بإطلاق صاروخ. تم استخدام درع بحري لمحاكاة سفينة العدو، حسبما أفادت قناة "زفيزدا" الروسية.ضرب طاقم القارب الصاروخي الهدف بدقة بصاروخ موسكيت على مسافة نحو 70 كيلومترًا.ضمنت أكثر من 20 سفينة وسفن دعم التدريبات القتالية بإغلاق المنطقة، بالإضافة إلى طائرات الطيران البحري لأسطول المحيط الهادئ.
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رصد عسكري
رصد عسكري

صاروخ "موسكيت" المجنح يضرب هدفا في بحر أوخوتسك... فيديو

06:43 GMT 20.04.2023
© Sputnik . Ildous Gilyazutdinov / الانتقال إلى بنك الصورصاروخ موسكيت الأسرع من الصوت ينطلق من سفينة إر 32
صاروخ موسكيت الأسرع من الصوت ينطلق من سفينة إر 32 - سبوتنيك عربي, 1920, 20.04.2023
© Sputnik . Ildous Gilyazutdinov
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أطلق طاقم القارب الصاروخي "إر-298"، التابع لأسطول بريمورسكي للقوات المتنوعة لأسطول المحيط الهادئ، صاروخ كروز "موسكيت" على هدف بحري في بحر أوخوتسك.
تم إطلاق الصاروخ كجزء من المرحلة الثالثة للتحقق من الاستعداد القتالي لقوات أسطول المحيط الهادئ بالاستخدام الفعلي للأسلحة المحمولة على متن السفن.
تلقى أفراد القارب الصاروخي مهمة التدرب على الإجراءات عند شن هجوم صاروخي بإطلاق صاروخ. تم استخدام درع بحري لمحاكاة سفينة العدو، حسبما أفادت قناة "زفيزدا" الروسية.
ضرب طاقم القارب الصاروخي الهدف بدقة بصاروخ موسكيت على مسافة نحو 70 كيلومترًا.
ضمنت أكثر من 20 سفينة وسفن دعم التدريبات القتالية بإغلاق المنطقة، بالإضافة إلى طائرات الطيران البحري لأسطول المحيط الهادئ.
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