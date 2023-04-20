https://sputnikarabic.ae/20230420/ضابط-أمريكي-بايدن-يتستر-على-فساد-زيلينسكي-لسبب-مهم--1076129947.html
ضابط أمريكي: بايدن يتستر على فساد زيلينسكي لسبب مهم
ضابط أمريكي: بايدن يتستر على فساد زيلينسكي لسبب مهم
أكد الضابط السابق في استخبارات مشاة البحرية الأمريكية سكوت ريتر، أن السلطات الأمريكية تعلم بقيام الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي بتنفيذ جرائم فساد، لكنها... 20.04.2023, سبوتنيك عربي
2023-04-20T15:30+0000
2023-04-20T15:30+0000
2023-04-20T15:30+0000
العالم
العملية العسكرية الروسية الخاصة
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وتابع ريتر: "نعم، وهم (سلطات واشنطن) يسهلون ذلك. هذا هو ثمن ممارسة الأعمال التجارية في أوكرانيا. إنهم يعرفون ذلك، وبالتالي لا يريدون السماح بعمليات التفتيش والتدقيق".وخلص الضابط الأمريكي إلى أنه إذا ظهرت هذه الحقيقة، "فلن يرغب الأمريكيون في مواصلة دعم نظام كييف".
https://sputnikarabic.ae/20230420/مسؤولون-أمريكيون-عدم-اعتراف-زيلينسكي-بالهزيمة-يؤدي-إلى-خسائر-إقليمية-كبيرة--1076128127.html
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العالم
ضابط أمريكي: بايدن يتستر على فساد زيلينسكي لسبب مهم
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أكد الضابط السابق في استخبارات مشاة البحرية الأمريكية سكوت ريتر، أن السلطات الأمريكية تعلم بقيام الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي بتنفيذ جرائم فساد، لكنها تتستر عليه وتخفي هذه الأفعال.
وقال الضابط الأمريكي في مقابلة مع قناة "غودغين فريدم" على "يويتوب"، عند سؤاله عما إذا كانت السلطات الأمريكية والرئيس الأمريكي جو بايدن على وجه الخصوص على علم بأن "زيلينسكي"، إنه على يقين بنسبة 100% على أن ذلك هو الحال.
وتابع ريتر: "نعم، وهم (سلطات واشنطن) يسهلون ذلك. هذا هو ثمن ممارسة الأعمال التجارية في أوكرانيا. إنهم يعرفون ذلك، وبالتالي لا يريدون السماح بعمليات التفتيش والتدقيق".
وبحسب الضباط الأمريكي، فإن الوضع سيء للغاية لدرجة أن واشنطن اضطرت لإخفاء كل تفاصيل المساعدة العسكرية والمالية لنظام كييف، وبخلاف ذلك انكشفت حقيقة وجود نقص بالمعدات والمال.
وخلص الضابط الأمريكي إلى أنه إذا ظهرت هذه الحقيقة، "فلن يرغب الأمريكيون في مواصلة دعم نظام كييف".