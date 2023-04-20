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https://sputnikarabic.ae/20230420/طراد-ألدار-تسيدينشابوف-يدمر-التحصينات-الساحلية-لـ-العدو-في-بحر-اليابان-فيديو-1076124391.html
طراد "ألدار تسيدينشابوف" يدمر التحصينات الساحلية لـ "العدو" في بحر اليابان... فيديو
طراد "ألدار تسيدينشابوف" يدمر التحصينات الساحلية لـ "العدو" في بحر اليابان... فيديو
نجحت السفينة الحربية "بطل روسيا الاتحادية ألدار تسيدينشابوف" خلال المرحلة الثالثة من اختبار قوات ووسائل أسطول المحيط الهادئ في إصابة الأهداف الساحلية لعدو... 20.04.2023, سبوتنيك عربي
2023-04-20T13:11+0000
2023-04-20T13:11+0000
رصد عسكري
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تم إطلاق النار من المدفعية في بحر اليابان، حسبما ذكرت قناة "زفيزدا" الروسية.نجح طاقم السفينة في إصابة الأهداف بمدفع 100 ملم من طراز أ-190 البحري.وقال قائد طاقم المدفعية والصواريخ: "يخدم معظم الأفراد من حين يتم تدشين السفينة، من وقت قبولها. لقد تم إتقان جميع المهارات بالفعل".
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رصد عسكري
رصد عسكري

طراد "ألدار تسيدينشابوف" يدمر التحصينات الساحلية لـ "العدو" في بحر اليابان... فيديو

13:11 GMT 20.04.2023
© Sputnik . Igor Zarembo /  / الانتقال إلى بنك الصورسفينة خفر روسية
سفينة خفر روسية - سبوتنيك عربي, 1920, 20.04.2023
© Sputnik . Igor Zarembo /
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نجحت السفينة الحربية "بطل روسيا الاتحادية ألدار تسيدينشابوف" خلال المرحلة الثالثة من اختبار قوات ووسائل أسطول المحيط الهادئ في إصابة الأهداف الساحلية لعدو افتراضي.
تم إطلاق النار من المدفعية في بحر اليابان، حسبما ذكرت قناة "زفيزدا" الروسية.
نجح طاقم السفينة في إصابة الأهداف بمدفع 100 ملم من طراز أ-190 البحري.
وقال قائد طاقم المدفعية والصواريخ: "يخدم معظم الأفراد من حين يتم تدشين السفينة، من وقت قبولها. لقد تم إتقان جميع المهارات بالفعل".
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Бойцы спецназа Ахмат на кременском участке фронта в Донбассе - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة11:45 GMT
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