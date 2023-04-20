https://sputnikarabic.ae/20230420/طراد-ألدار-تسيدينشابوف-يدمر-التحصينات-الساحلية-لـ-العدو-في-بحر-اليابان-فيديو-1076124391.html
طراد "ألدار تسيدينشابوف" يدمر التحصينات الساحلية لـ "العدو" في بحر اليابان... فيديو
طراد "ألدار تسيدينشابوف" يدمر التحصينات الساحلية لـ "العدو" في بحر اليابان... فيديو
نجحت السفينة الحربية "بطل روسيا الاتحادية ألدار تسيدينشابوف" خلال المرحلة الثالثة من اختبار قوات ووسائل أسطول المحيط الهادئ في إصابة الأهداف الساحلية لعدو... 20.04.2023, سبوتنيك عربي
2023-04-20T13:11+0000
2023-04-20T13:11+0000
2023-04-20T13:11+0000
رصد عسكري
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تم إطلاق النار من المدفعية في بحر اليابان، حسبما ذكرت قناة "زفيزدا" الروسية.نجح طاقم السفينة في إصابة الأهداف بمدفع 100 ملم من طراز أ-190 البحري.وقال قائد طاقم المدفعية والصواريخ: "يخدم معظم الأفراد من حين يتم تدشين السفينة، من وقت قبولها. لقد تم إتقان جميع المهارات بالفعل".
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سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
رصد عسكري
طراد "ألدار تسيدينشابوف" يدمر التحصينات الساحلية لـ "العدو" في بحر اليابان... فيديو
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نجحت السفينة الحربية "بطل روسيا الاتحادية ألدار تسيدينشابوف" خلال المرحلة الثالثة من اختبار قوات ووسائل أسطول المحيط الهادئ في إصابة الأهداف الساحلية لعدو افتراضي.
تم إطلاق النار من المدفعية في بحر اليابان، حسبما ذكرت قناة "زفيزدا" الروسية.
نجح طاقم السفينة في إصابة الأهداف
بمدفع 100 ملم من طراز أ-190 البحري.
وقال قائد طاقم المدفعية والصواريخ: "يخدم معظم الأفراد من حين يتم تدشين السفينة، من وقت قبولها. لقد تم إتقان جميع المهارات بالفعل".