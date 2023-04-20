https://sputnikarabic.ae/20230420/ظهور-وميض-ساطع-غامض-فوق-كييف-فيديو-1076107874.html
ظهور وميض ساطع غامض فوق كييف... فيديو
ظهور وميض ساطع غامض فوق كييف... فيديو
نشرت قناة "سبوتنيك" على "تلغرام" فيديو لظهور وميض ساطع في السماء فوق كييف. 20.04.2023, سبوتنيك عربي
2023-04-20T04:39+0000
2023-04-20T04:39+0000
2023-04-20T04:55+0000
العالم
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أفادت وسائل الإعلام الأوكرانية، مساء الأربعاء، عن انفجارات في العاصمة الأوكرانية. ووصف رئيس الإدارة العسكرية لمدينة كييف، سيرغي بوبكو، الحادث بأنه "نتيجة سقوط قمر فضائي تابع لناسا على الأرض".بدوره، قال رئيس مكتب فلاديمير زيلينسكي، أندريه يرماك، على قناته على "تلغرام"، إن الوميض الغامض فوق كييف كان نتيجة الدفاع الجوي الأوكراني، لكن سرعان ما حذف الرسالة.وأشار يوري إيغنات، مستشار قيادة القوات الجوية للقوات الأوكرانية، إلى أن قمرًا صناعيًا أو نيزكًا سقط فوق كييف، مضيفًا أن "المعلومات يتم توضيحها".
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العالم
ظهور وميض ساطع غامض فوق كييف... فيديو
04:39 GMT 20.04.2023 (تم التحديث: 04:55 GMT 20.04.2023) تابعنا عبر
نشرت قناة "سبوتنيك" على "تلغرام" فيديو لظهور وميض ساطع في السماء فوق كييف.
أفادت وسائل الإعلام الأوكرانية، مساء الأربعاء، عن انفجارات في العاصمة الأوكرانية. ووصف رئيس الإدارة العسكرية لمدينة كييف، سيرغي بوبكو، الحادث بأنه "نتيجة سقوط قمر فضائي تابع لناسا على الأرض".
بدوره، قال رئيس مكتب فلاديمير زيلينسكي، أندريه يرماك، على قناته على "تلغرام"، إن الوميض الغامض فوق كييف كان نتيجة الدفاع الجوي الأوكراني، لكن سرعان ما حذف الرسالة.
وأشار يوري إيغنات، مستشار قيادة القوات الجوية للقوات الأوكرانية، إلى أن قمرًا صناعيًا أو نيزكًا سقط فوق كييف، مضيفًا أن "المعلومات يتم توضيحها".