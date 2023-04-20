https://sputnikarabic.ae/20230420/عصابة-قردة-تمتهن-سرقة-قرى-اليابان-فيديو-1076129058.html
عصابة قردة تمتهن سرقة قرى اليابان... فيديو
عصابة قردة تمتهن سرقة قرى اليابان... فيديو
تميزت القرود منذ القدم بذكائها الحاد وسلوكها الشبيه بسلوك الإنسان، حيث أثبتت الدراسات التطورية أنها تشارك أسلاف البشر الحاليين (الهوموسيبيان) بصلة قرابة وثيقة. 20.04.2023, سبوتنيك عربي
2023-04-20T14:58+0000
2023-04-20T14:58+0000
2023-04-20T14:58+0000
نادي الفيديو
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ويفصل علماء الأحياء بين بعض القردة وبقية الحيوانات، حيث تنتسب بعض أصنافها إلى فصيلة "القردة العليا"، مثل الشامبانزي والبونوبو وإنسان الغاب.وانتشر مقطع فيديو من إنتاج قناة "بي بي سي إيرث"، يرصد سلوكا يعكس فطنة هذه القردة وتطور عقولها.حيث نظمت نفسها في قطعان بجوار إحدى قرى اليابان، لتُغير على محاصيل المزارعين من الفاكهة والخضار، حيث تتسلل بخفة لتلتقط ما تيسر لها قبل أن تصبح ضحية كلاب الحراسة.
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سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
نادي الفيديو
عصابة قردة تمتهن سرقة قرى اليابان... فيديو
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تميزت القرود منذ القدم بذكائها الحاد وسلوكها الشبيه بسلوك الإنسان، حيث أثبتت الدراسات التطورية أنها تشارك أسلاف البشر الحاليين (الهوموسيبيان) بصلة قرابة وثيقة.
ويفصل علماء الأحياء بين بعض القردة وبقية الحيوانات، حيث تنتسب بعض أصنافها إلى فصيلة "القردة العليا"، مثل الشامبانزي والبونوبو وإنسان الغاب.
وتنتسب بعض القردة الأخرى لنوع "قردة العالم القديم"، ومنها "المكاك" الذي يستوطن الأراضي الآسيوية من اليابان وحتى أفغانستان.
وانتشر مقطع فيديو من إنتاج قناة "بي بي سي إيرث"، يرصد سلوكا يعكس فطنة هذه القردة
وتطور عقولها.
حيث نظمت نفسها في قطعان بجوار إحدى قرى اليابان، لتُغير على محاصيل المزارعين من الفاكهة والخضار، حيث تتسلل بخفة لتلتقط ما تيسر لها قبل أن تصبح ضحية كلاب الحراسة.