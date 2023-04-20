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https://sputnikarabic.ae/20230420/علماء-روس-يزيدون-فعالية-المضادات-الحيوية-بمساعدة-الفضة-1076114434.html
علماء روس يزيدون فعالية المضادات الحيوية بمساعدة الفضة
علماء روس يزيدون فعالية المضادات الحيوية بمساعدة الفضة
تمكن علماء من جامعة تومسك للفنون التطبيقية، مع زملائهم من أكاديمية العلوم الروسية، من تقليل مقاومة الميكروبات للمضادات الحيوية بمساعدة الفضة. 20.04.2023, سبوتنيك عربي
2023-04-20T08:35+0000
2023-04-20T08:35+0000
مجتمع
علوم
الصحة
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وفقًا لمؤلفي الابتكار، يمكن للدواء الذي يعتمد على جزيئات الفضة النانوية أن يزيد من فعالية قمع العدوى بالأدوية، والتي طورت الميكروبات "حماية" منها. نُشرت النتائج في مجلة Nanomaterials.يعد نمو المقاومة البكتيرية للمضادات الحيوية مشكلة عالمية للصحة العامة والبيطرية. قال علماء تومسك إن زيادة المقاومة الميكروبية تتسبب في أن الأدوية يستغرق تطويرها أكثر من عقد من الزمن لتصبح مناسبة للعلاج، في حين أنها تستغرق وقتا أقل بكثير.وجد الكيميائيون من جامعة تومسك للفنون التطبيقية، مع علماء الأحياء الدقيقة من المركز العلمي الفيدرالي لسيبيريا للتقنيات الحيوية الزراعية التابع لأكاديمية العلوم الروسية، نهجًا جديدًا لاستخدام أكثر العوامل "استحقاقًا" من مضادات الميكروبات - الفضة.وفقًا لهم، أظهر عدد من الاختبارات الفعالية الجادة للجسيمات النانوية الفضية في مكافحة المكورات العنقودية الذهبية والمكورات العقدية. تم تخصيص أحدث عمل للفريق لتأثير الجسيمات النانوية على واحدة من أكثر مسببات الأمراض شيوعًا وخطورة للحيوانات والبشر- الإشريكية القولونية.أجريت الدراسة على الأبقار المصابة بالتهاب الضرع المصلي، والعامل المسبب له هو الإشريكية القولونية. عولجت إحدى المجموعات بعقار بيطري مضاد للبكتيريا ذو تأثير مشترك، بينما عولجت المجموعة الثانية بدواء من علماء من جامعة تومسك للفنون التطبيقية.أظهر تحليل مقارن أن العلاج بالأدوية التي تحتوي على مضادات حيوية أدى إلى انخفاض في حساسية الإشريكية القولونية تجاهها ومع الأدوية الأخرى المضادة للبكتيريا بأكثر من 20%. وبعد علاج الحيوانات بجسيمات الفضة النانوية، زادت حساسية البكتيريا للمضادات الحيوية بمقدار ما يقرب من 20%.استخدمت الدراسة جزيئات الفضة النانوية التي تم تصنيعها من قبل متخصصين من جامعة تومسك للفنون التطبيقية، مع زملاء من مركز البحث والتطويرVector-Vita (نوفوسيبيرسك) والجامعة الوطنية في المكسيك. وفقًا للعلماء، فهي غير سامة تمامًا للجسم، ويمكن تخزينها في شكل محلول لفترة طويلة دون أن تفقد خصائصها المفيدة.في المستقبل، يعتزم فريق العلماء مواصلة دراسة آليات عمل الجسيمات النانوية الفضية على المستعمرات البكتيرية وتطوير أشكال جديدة من الأدوية تعتمد عليها.
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علوم, الصحة
علوم, الصحة

علماء روس يزيدون فعالية المضادات الحيوية بمساعدة الفضة

08:35 GMT 20.04.2023
© Depositphotos.com / JanPietruszkaدواء
دواء - سبوتنيك عربي, 1920, 20.04.2023
© Depositphotos.com / JanPietruszka
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تمكن علماء من جامعة تومسك للفنون التطبيقية، مع زملائهم من أكاديمية العلوم الروسية، من تقليل مقاومة الميكروبات للمضادات الحيوية بمساعدة الفضة.
وفقًا لمؤلفي الابتكار، يمكن للدواء الذي يعتمد على جزيئات الفضة النانوية أن يزيد من فعالية قمع العدوى بالأدوية، والتي طورت الميكروبات "حماية" منها. نُشرت النتائج في مجلة Nanomaterials.
يعد نمو المقاومة البكتيرية للمضادات الحيوية مشكلة عالمية للصحة العامة والبيطرية. قال علماء تومسك إن زيادة المقاومة الميكروبية تتسبب في أن الأدوية يستغرق تطويرها أكثر من عقد من الزمن لتصبح مناسبة للعلاج، في حين أنها تستغرق وقتا أقل بكثير.
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وجد الكيميائيون من جامعة تومسك للفنون التطبيقية، مع علماء الأحياء الدقيقة من المركز العلمي الفيدرالي لسيبيريا للتقنيات الحيوية الزراعية التابع لأكاديمية العلوم الروسية، نهجًا جديدًا لاستخدام أكثر العوامل "استحقاقًا" من مضادات الميكروبات - الفضة.
وفقًا لهم، أظهر عدد من الاختبارات الفعالية الجادة للجسيمات النانوية الفضية في مكافحة المكورات العنقودية الذهبية والمكورات العقدية. تم تخصيص أحدث عمل للفريق لتأثير الجسيمات النانوية على واحدة من أكثر مسببات الأمراض شيوعًا وخطورة للحيوانات والبشر- الإشريكية القولونية.
أجريت الدراسة على الأبقار المصابة بالتهاب الضرع المصلي، والعامل المسبب له هو الإشريكية القولونية. عولجت إحدى المجموعات بعقار بيطري مضاد للبكتيريا ذو تأثير مشترك، بينما عولجت المجموعة الثانية بدواء من علماء من جامعة تومسك للفنون التطبيقية.
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أظهر تحليل مقارن أن العلاج بالأدوية التي تحتوي على مضادات حيوية أدى إلى انخفاض في حساسية الإشريكية القولونية تجاهها ومع الأدوية الأخرى المضادة للبكتيريا بأكثر من 20%. وبعد علاج الحيوانات بجسيمات الفضة النانوية، زادت حساسية البكتيريا للمضادات الحيوية بمقدار ما يقرب من 20%.
استخدمت الدراسة جزيئات الفضة النانوية التي تم تصنيعها من قبل متخصصين من جامعة تومسك للفنون التطبيقية، مع زملاء من مركز البحث والتطويرVector-Vita (نوفوسيبيرسك) والجامعة الوطنية في المكسيك. وفقًا للعلماء، فهي غير سامة تمامًا للجسم، ويمكن تخزينها في شكل محلول لفترة طويلة دون أن تفقد خصائصها المفيدة.
في المستقبل، يعتزم فريق العلماء مواصلة دراسة آليات عمل الجسيمات النانوية الفضية على المستعمرات البكتيرية وتطوير أشكال جديدة من الأدوية تعتمد عليها.
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