https://sputnikarabic.ae/20230420/علماء-يحددون-مكان-نقطة-اتصال-العقل-بالجسم-لدى-الإنسان--1076115978.html

علماء يحددون مكان نقطة اتصال العقل بالجسم لدى الإنسان

علماء يحددون مكان نقطة اتصال العقل بالجسم لدى الإنسان

كشفت دراسة، قام بها باحثون في كلية الطب في جامعة "واشنطن"، عن وجود ارتباط بين مناطق الدماغ التي تتحكم في الحركة، وتلك المشاركة في التفكير والتخطيط والوظائف... 20.04.2023, سبوتنيك عربي

2023-04-20T09:34+0000

2023-04-20T09:34+0000

2023-04-20T09:34+0000

مجتمع

علوم

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وذكرت مجلة "scitechdaily" العلمية، بأنه يمكن أن يساعد هذا البحث، الذي نُشر في 19 أبريل/ نيسان في مجلة Nature، في تفسير بعض الظواهر المحيرة، مثل سبب جعل القلق بعض الناس يرغبون في التحرك ذهابًا وإيابًا، ولماذا تحفيز العصب المبهم الذي ينظم وظائف الأعضاء الداخلية مثل الهضم ومعدل ضربات القلب، قد يخفف من الاكتئاب، ولماذا يتحدث الأشخاص الذين يمارسون الرياضة بانتظام عن نظرة أكثر إيجابية للحياة.وبحسب المجلة، لم يشرع غوردون وكبير المؤلفين، نيكو دوزينباخ، أستاذ مشارك في علم الأعصاب، للإجابة عن الأسئلة الفلسفية القديمة حول العلاقة بين الجسد والعقل، وشرعوا في التحقق من الخريطة الراسخة لمناطق الدماغ التي تتحكم في الحركة، باستخدام تقنيات تصوير الدماغ الحديثة.قال دوزينباخ: "العقل هو الوجود بنجاح في البيئة حتى تتمكن من تحقيق أهدافك دون إيذاء أو قتل نفسك. أنت تحرك جسمك لسبب ما. بالطبع، يجب أن تكون المناطق الحركية مرتبطة بالوظيفة التنفيذية والتحكم في العمليات الجسدية الأساسية، مثل ضغط الدم والألم. الألم هو أقوى ردود الفعل، أليس كذلك؟ أنت تفعل شيئًا، وهذا مؤلم، وتفكر، لن أفعل ذلك مرة أخرى".وتابع دوزينباخ: "لقد جمعنا الكثير من البيانات المختلفة بالإضافة إلى ملاحظاتنا الخاصة، وقمنا بتصغيرها وتوليفها، وتوصلنا إلى طريقة جديدة للتفكير حول كيفية ارتباط الجسم والعقل ببعضهما"، بحسب مجلة "scitechdaily" العلمية.

https://sputnikarabic.ae/20230420/علماء-روس-يكتشفون-طريقة-دقيقة-لاختبار-سلامة-المبيدات-الحشرية-1076114153.html

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