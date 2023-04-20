https://sputnikarabic.ae/20230420/قوات-الإنزال-الجوي-تدمر-معاقل-القوات-المسلحة-الأوكرانية--باستخدام-زميي-غورينيتش-فيديو-1076120758.html
قوات المظليين الروسية تدمر معاقل للقوات المسلحة الأوكرانية باستخدام "زميي غورينيتش"... فيديو
قوات المظليين الروسية تدمر معاقل للقوات المسلحة الأوكرانية باستخدام "زميي غورينيتش"... فيديو
نشر المظليون من الفرقة "76 بسكوف" لقطات مذهلة لتدمير معاقل القوات المسلحة لأوكرانيا في غابة كريمينسكي باستخدام "سولنتسبيك" و"زميي غورينيتش". 20.04.2023, سبوتنيك عربي
2023-04-20T11:42+0000
2023-04-20T11:42+0000
2023-04-20T11:54+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
رصد عسكري
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يعد نظام قاذف اللهب "توس-1أ" ونظام إزالة الألغام "أور-77 ميتيوريت" من بين أكثر أنواع الأسلحة تدميرًا التي استخدمت خلال العملية العسكرية الروسية الخاصة، حسب صحيفة "روسيسكايا غازيتا".تحرق "سولنتسبيك" باستخدام مقذوفات حرارية كل شيء على مساحة تصل إلى 40.000 متر مربع. ويمكن لـ"زميي غورينيتش" بمساعدة كابل محشو بمادة تي إن تي، مسح ممر 90 × 6 أمتار في حقل ألغام، أو رفع الأشياء داخل هذا المحيط في الهواء."سولنتسبيك" و"زميي غورينيتش" لا يتركان أي فرصة عمليًا بالنسبة للعدو الراسخ في الغابة.
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2023
سبوتنيك عربي
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الأخبار
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https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/102311/73/1023117377_288:0:3019:2048_1920x0_80_0_0_21dbc9bd3b179b63ce634f9397598d61.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
رصد عسكري
قوات المظليين الروسية تدمر معاقل للقوات المسلحة الأوكرانية باستخدام "زميي غورينيتش"... فيديو
11:42 GMT 20.04.2023 (تم التحديث: 11:54 GMT 20.04.2023) تابعنا عبر
نشر المظليون من الفرقة "76 بسكوف" لقطات مذهلة لتدمير معاقل القوات المسلحة لأوكرانيا في غابة كريمينسكي باستخدام "سولنتسبيك" و"زميي غورينيتش".
يعد نظام قاذف اللهب "توس-1أ" ونظام إزالة الألغام "أور-77 ميتيوريت" من بين أكثر أنواع الأسلحة تدميرًا التي استخدمت خلال العملية العسكرية الروسية الخاصة، حسب صحيفة "روسيسكايا غازيتا".
تحرق "سولنتسبيك" باستخدام مقذوفات حرارية كل شيء على مساحة تصل إلى 40.000 متر مربع. ويمكن لـ"زميي غورينيتش" بمساعدة كابل محشو بمادة تي إن تي، مسح ممر 90 × 6 أمتار في حقل ألغام، أو رفع الأشياء داخل هذا المحيط في الهواء.