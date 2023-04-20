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الدفاع الروسية تعلن تدمير مقر قيادة كتائب "باخموت"
Боеприпасы для крупнокалиберного пулемета во время прохождения военнослужащими подразделений ВДВ боевой подготовки на полигоне в зоне СВО - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. يقدم لكم فريق عمل "سبوتنيك" خريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات المسلحة الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20230420/قوات-الإنزال-الجوي-تدمر-معاقل-القوات-المسلحة-الأوكرانية--باستخدام-زميي-غورينيتش-فيديو-1076120758.html
قوات المظليين الروسية تدمر معاقل للقوات المسلحة الأوكرانية باستخدام "زميي غورينيتش"... فيديو
قوات المظليين الروسية تدمر معاقل للقوات المسلحة الأوكرانية باستخدام "زميي غورينيتش"... فيديو
نشر المظليون من الفرقة "76 بسكوف" لقطات مذهلة لتدمير معاقل القوات المسلحة لأوكرانيا في غابة كريمينسكي باستخدام "سولنتسبيك" و"زميي غورينيتش". 20.04.2023, سبوتنيك عربي
2023-04-20T11:42+0000
2023-04-20T11:54+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
رصد عسكري
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يعد نظام قاذف اللهب "توس-1أ" ونظام إزالة الألغام "أور-77 ميتيوريت" من بين أكثر أنواع الأسلحة تدميرًا التي استخدمت خلال العملية العسكرية الروسية الخاصة، حسب صحيفة "روسيسكايا غازيتا".تحرق "سولنتسبيك" باستخدام مقذوفات حرارية كل شيء على مساحة تصل إلى 40.000 متر مربع. ويمكن لـ"زميي غورينيتش" بمساعدة كابل محشو بمادة تي إن تي، مسح ممر 90 × 6 أمتار في حقل ألغام، أو رفع الأشياء داخل هذا المحيط في الهواء."سولنتسبيك" و"زميي غورينيتش" لا يتركان أي فرصة عمليًا بالنسبة للعدو الراسخ في الغابة.
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رصد عسكري
رصد عسكري

قوات المظليين الروسية تدمر معاقل للقوات المسلحة الأوكرانية باستخدام "زميي غورينيتش"... فيديو

11:42 GMT 20.04.2023 (تم التحديث: 11:54 GMT 20.04.2023)
© Sputnik . Vitaliy Ankov /  / الانتقال إلى بنك الصورأور-77
أور-77 - سبوتنيك عربي, 1920, 20.04.2023
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نشر المظليون من الفرقة "76 بسكوف" لقطات مذهلة لتدمير معاقل القوات المسلحة لأوكرانيا في غابة كريمينسكي باستخدام "سولنتسبيك" و"زميي غورينيتش".
يعد نظام قاذف اللهب "توس-1أ" ونظام إزالة الألغام "أور-77 ميتيوريت" من بين أكثر أنواع الأسلحة تدميرًا التي استخدمت خلال العملية العسكرية الروسية الخاصة، حسب صحيفة "روسيسكايا غازيتا".
تحرق "سولنتسبيك" باستخدام مقذوفات حرارية كل شيء على مساحة تصل إلى 40.000 متر مربع. ويمكن لـ"زميي غورينيتش" بمساعدة كابل محشو بمادة تي إن تي، مسح ممر 90 × 6 أمتار في حقل ألغام، أو رفع الأشياء داخل هذا المحيط في الهواء.
"سولنتسبيك" و"زميي غورينيتش" لا يتركان أي فرصة عمليًا بالنسبة للعدو الراسخ في الغابة.
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Бойцы спецназа Ахмат на кременском участке фронта в Донбассе - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة11:45 GMT
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