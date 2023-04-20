https://sputnikarabic.ae/20230420/محتجون-فرنسيون-يقتحمون-بورصة-باريس-فيديو--1076120632.html
محتجون فرنسيون يقتحمون بورصة باريس... فيديو
محتجون فرنسيون يقتحمون بورصة باريس... فيديو
انتقلت موجة الغضب في الشارع الفرنسي إلى مستوى آخر، حيث لم تقتصر مظاهر الاحتجاج على التظاهر أو المناوشات الخفيفة مع الشرطة، بل طالت أهم مقر للمعاملات المالية في... 20.04.2023, سبوتنيك عربي
2023-04-20T11:40+0000
2023-04-20T11:40+0000
2023-04-20T11:40+0000
أخبار فرنسا
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حيث استهدف المواطنون الفرنسيون الثائرون على قانون إصلاح نظام التقاعد في البلاد مبنى بورصة باريس "يورونكست"، ونجحوا في شق طريقهم إلى المبنى متجاوزين حواجز التفتيش.واندلعت اشتباكات، في 21 آذار/ مارس الماضي، بين المحتجين الرافضين لتمرير قانون التقاعد والشرطة الفرنسية في العاصمة باريس.وتسبب قانون التقاعد الجديد في رفض شعبي واسع بين الفرنسيين، وتم تنظيم احتجاجات وإضرابات متكررة خلال الفترة الماضية، وحدثت اشتباكات بين الشرطة والمحتجين.
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
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https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/04/0e/1075924574_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_a216cfbb7d8086fc1aa6b76010e358de.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار فرنسا
محتجون فرنسيون يقتحمون بورصة باريس... فيديو
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انتقلت موجة الغضب في الشارع الفرنسي إلى مستوى آخر، حيث لم تقتصر مظاهر الاحتجاج على التظاهر أو المناوشات الخفيفة مع الشرطة، بل طالت أهم مقر للمعاملات المالية في البلاد.
حيث استهدف المواطنون الفرنسيون الثائرون على قانون إصلاح نظام التقاعد في البلاد مبنى بورصة باريس "يورونكست"، ونجحوا في شق طريقهم إلى المبنى متجاوزين حواجز التفتيش.
واندلعت اشتباكات، في 21 آذار/ مارس الماضي، بين المحتجين الرافضين لتمرير قانون التقاعد والشرطة الفرنسية في العاصمة باريس.
وتسبب قانون
التقاعد الجديد في رفض شعبي واسع بين الفرنسيين، وتم تنظيم احتجاجات وإضرابات متكررة خلال الفترة الماضية، وحدثت اشتباكات بين الشرطة والمحتجين.