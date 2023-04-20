https://sputnikarabic.ae/20230420/مدفعية-القوات-المحمولة-جوا-نونا-تطلق-النار-على-المسلحين-على-الضفة-اليمنى-لنهر-دنيبر-فيديو-1076109353.html
مدفعية القوات المحمولة جوا "نونا" تطلق النار على المسلحين على الضفة اليمنى لنهر دنيبر... فيديو
مدفعية القوات المحمولة جوا "نونا" تطلق النار على المسلحين على الضفة اليمنى لنهر دنيبر... فيديو
دمرت وحدات المدفعية للقوات المحمولة جوا المسلحين الأوكرانيين على الضفة اليمنى لنهر دنيبر. 20.04.2023, سبوتنيك عربي
2023-04-20T06:02+0000
2023-04-20T06:02+0000
2023-04-20T06:02+0000
رصد عسكري
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تم إطلاق النار على القوى البشرية والمعدات للعدو من 2إس9 "نونا-إس"، حسبما ذكرت قناة "زفيزدا" الروسية.قال قائد الفصيل الملقب بــ "تيريك": ""نونا" 2إس9 هو مدفع ذاتي الحركة عيار 120. هو مدفع دقيق جدا وسريع. يقوم بقمع قذائف الهاون، ورصد أهداف المشاة، وتدمير المركبات المدرعة في مواقعها".تقوم أطقم المدافع ذاتية الحركة بالسير إلى مواقع إطلاق النار، وبعد التصويب، تحدث أضرارًا نارية. يتم تنفيذ الاستطلاع وتعديل إطلاق النار باستخدام الطائرات المسيرة. يتم تغطية المدفعية بواسطة أطقم مع مدافع مضادة للطائرات المسيرة وأنظمة صواريخ محمولة مضادة للطائرات.
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2023
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سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
رصد عسكري
مدفعية القوات المحمولة جوا "نونا" تطلق النار على المسلحين على الضفة اليمنى لنهر دنيبر... فيديو
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دمرت وحدات المدفعية للقوات المحمولة جوا المسلحين الأوكرانيين على الضفة اليمنى لنهر دنيبر.
تم إطلاق النار على القوى البشرية والمعدات للعدو من 2إس9 "نونا-إس"، حسبما ذكرت قناة "زفيزدا" الروسية.
قال قائد الفصيل الملقب بــ "تيريك": ""نونا" 2إس9 هو مدفع ذاتي الحركة
عيار 120. هو مدفع دقيق جدا وسريع. يقوم بقمع قذائف الهاون، ورصد أهداف المشاة، وتدمير المركبات المدرعة في مواقعها".
تقوم أطقم المدافع ذاتية الحركة بالسير إلى مواقع إطلاق النار، وبعد التصويب، تحدث أضرارًا نارية. يتم تنفيذ الاستطلاع وتعديل إطلاق النار باستخدام الطائرات المسيرة. يتم تغطية المدفعية بواسطة أطقم مع مدافع مضادة للطائرات المسيرة وأنظمة صواريخ محمولة مضادة للطائرات.