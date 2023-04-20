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https://sputnikarabic.ae/20230420/مدفعية-القوات-المحمولة-جوا-نونا-تطلق-النار-على-المسلحين-على-الضفة-اليمنى-لنهر-دنيبر-فيديو-1076109353.html
مدفعية القوات المحمولة جوا "نونا" تطلق النار على المسلحين على الضفة اليمنى لنهر دنيبر... فيديو
مدفعية القوات المحمولة جوا "نونا" تطلق النار على المسلحين على الضفة اليمنى لنهر دنيبر... فيديو
دمرت وحدات المدفعية للقوات المحمولة جوا المسلحين الأوكرانيين على الضفة اليمنى لنهر دنيبر. 20.04.2023, سبوتنيك عربي
2023-04-20T06:02+0000
2023-04-20T06:02+0000
رصد عسكري
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تم إطلاق النار على القوى البشرية والمعدات للعدو من 2إس9 "نونا-إس"، حسبما ذكرت قناة "زفيزدا" الروسية.قال قائد الفصيل الملقب بــ "تيريك": ""نونا" 2إس9 هو مدفع ذاتي الحركة عيار 120. هو مدفع دقيق جدا وسريع. يقوم بقمع قذائف الهاون، ورصد أهداف المشاة، وتدمير المركبات المدرعة في مواقعها".تقوم أطقم المدافع ذاتية الحركة بالسير إلى مواقع إطلاق النار، وبعد التصويب، تحدث أضرارًا نارية. يتم تنفيذ الاستطلاع وتعديل إطلاق النار باستخدام الطائرات المسيرة. يتم تغطية المدفعية بواسطة أطقم مع مدافع مضادة للطائرات المسيرة وأنظمة صواريخ محمولة مضادة للطائرات.
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رصد عسكري
رصد عسكري

مدفعية القوات المحمولة جوا "نونا" تطلق النار على المسلحين على الضفة اليمنى لنهر دنيبر... فيديو

06:02 GMT 20.04.2023
© AFP 2023 / ARIS MESSINISضابط أوكراني يقف أمام مدفع "القيصر" الفرنسي ذاتي الدفع عيار 155 مم
ضابط أوكراني يقف أمام مدفع القيصر الفرنسي ذاتي الدفع عيار 155 مم - سبوتنيك عربي, 1920, 20.04.2023
© AFP 2023 / ARIS MESSINIS
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دمرت وحدات المدفعية للقوات المحمولة جوا المسلحين الأوكرانيين على الضفة اليمنى لنهر دنيبر.
تم إطلاق النار على القوى البشرية والمعدات للعدو من 2إس9 "نونا-إس"، حسبما ذكرت قناة "زفيزدا" الروسية.
قال قائد الفصيل الملقب بــ "تيريك": ""نونا" 2إس9 هو مدفع ذاتي الحركة عيار 120. هو مدفع دقيق جدا وسريع. يقوم بقمع قذائف الهاون، ورصد أهداف المشاة، وتدمير المركبات المدرعة في مواقعها".
تقوم أطقم المدافع ذاتية الحركة بالسير إلى مواقع إطلاق النار، وبعد التصويب، تحدث أضرارًا نارية. يتم تنفيذ الاستطلاع وتعديل إطلاق النار باستخدام الطائرات المسيرة. يتم تغطية المدفعية بواسطة أطقم مع مدافع مضادة للطائرات المسيرة وأنظمة صواريخ محمولة مضادة للطائرات.
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Бойцы спецназа Ахмат на кременском участке фронта в Донбассе - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة05:23 GMT
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