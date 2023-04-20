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https://sputnikarabic.ae/20230420/مسؤولون-أمريكيون-عدم-اعتراف-زيلينسكي-بالهزيمة-يؤدي-إلى-خسائر-إقليمية-كبيرة--1076128127.html
مسؤولون أمريكيون: عدم اعتراف زيلينسكي بالهزيمة يؤدي إلى خسائر إقليمية كبيرة
مسؤولون أمريكيون: عدم اعتراف زيلينسكي بالهزيمة يؤدي إلى خسائر إقليمية كبيرة
أشار السفير الأمريكي السابق لدى المملكة العربية السعودية ديفيد ريندل، والمستشار السياسي السابق للقيادة المركزية الأمريكية مايكل جفيلر، في مقال لهما في مجلة... 20.04.2023, سبوتنيك عربي
2023-04-20T14:43+0000
2023-04-20T14:43+0000
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وكتبا في المقال: "بينما يموت جيل كامل من الرجال الأوكرانيين، فإن الواقع المحزن هو أنه من المستبعد أن يتسنىى لأوكرانيا هزيمة روسيا مثلما أنه من المستحيل أن تكسب المكسيك الحرب ضد الولايات المتحدة. وأن إطالة أمد الصراع لن يغير هذه المعادلة".وأضافا في المقال المنشور في مجلة "نيوزويك"، أن "لم نكن مستعدين للمخاطرة بتصعيد كبير، الأمر الذي قد يؤدي إلى قتال قوات الناتو للقوات الروسية، فإن أفضل طريقة لضمان بقاء دولة أوكرانية مستقلة وقابلة للحياة هي البدء في تسوية الآن".
https://sputnikarabic.ae/20230420/قوات-الإنزال-الجوي-تدمر-معاقل-القوات-المسلحة-الأوكرانية--باستخدام-زميي-غورينيتش-فيديو-1076120758.html
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روسيا, العالم, أخبار أوكرانيا
روسيا, العالم, أخبار أوكرانيا

مسؤولون أمريكيون: عدم اعتراف زيلينسكي بالهزيمة يؤدي إلى خسائر إقليمية كبيرة

14:43 GMT 20.04.2023
© REUTERS / UKRAINIAN PRESIDENTIAL PRESS SERالرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي، 3 مارس 2022
الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي، 3 مارس 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 20.04.2023
© REUTERS / UKRAINIAN PRESIDENTIAL PRESS SER
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أشار السفير الأمريكي السابق لدى المملكة العربية السعودية ديفيد ريندل، والمستشار السياسي السابق للقيادة المركزية الأمريكية مايكل جفيلر، في مقال لهما في مجلة غربية، إلى أن "عدم رغبة الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي في الاعتراف بالهزيمة وبدء المفاوضات سيؤدي إلى خسائر إقليمية كبيرة".
وكتبا في المقال: "بينما يموت جيل كامل من الرجال الأوكرانيين، فإن الواقع المحزن هو أنه من المستبعد أن يتسنىى لأوكرانيا هزيمة روسيا مثلما أنه من المستحيل أن تكسب المكسيك الحرب ضد الولايات المتحدة. وأن إطالة أمد الصراع لن يغير هذه المعادلة".

ووفقا لهم، لم يتوقع أحد بجدية أن تسمح موسكو بخسائر إقليمية، خاصة فيما يتعلق بشبه جزيرة القرم. وفي الوقت نفسه، أدى رفض زيلينسكي للمفاوضات إلى حقيقة أن شروط السلام في كييف أصبحت أقل ملاءمة مما كانت عليه قبل سبعة أشهر.

أور-77 - سبوتنيك عربي, 1920, 20.04.2023
العملية العسكرية الروسية الخاصة
قوات المظليين الروسية تدمر معاقل للقوات المسلحة الأوكرانية باستخدام "زميي غورينيتش"... فيديو
11:42 GMT
وأضافا في المقال المنشور في مجلة "نيوزويك"، أن "لم نكن مستعدين للمخاطرة بتصعيد كبير، الأمر الذي قد يؤدي إلى قتال قوات الناتو للقوات الروسية، فإن أفضل طريقة لضمان بقاء دولة أوكرانية مستقلة وقابلة للحياة هي البدء في تسوية الآن".
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