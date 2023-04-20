https://sputnikarabic.ae/20230420/مسؤولون-أمريكيون-عدم-اعتراف-زيلينسكي-بالهزيمة-يؤدي-إلى-خسائر-إقليمية-كبيرة--1076128127.html
مسؤولون أمريكيون: عدم اعتراف زيلينسكي بالهزيمة يؤدي إلى خسائر إقليمية كبيرة
مسؤولون أمريكيون: عدم اعتراف زيلينسكي بالهزيمة يؤدي إلى خسائر إقليمية كبيرة
أشار السفير الأمريكي السابق لدى المملكة العربية السعودية ديفيد ريندل، والمستشار السياسي السابق للقيادة المركزية الأمريكية مايكل جفيلر، في مقال لهما في مجلة... 20.04.2023, سبوتنيك عربي
2023-04-20T14:43+0000
2023-04-20T14:43+0000
2023-04-20T14:43+0000
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وكتبا في المقال: "بينما يموت جيل كامل من الرجال الأوكرانيين، فإن الواقع المحزن هو أنه من المستبعد أن يتسنىى لأوكرانيا هزيمة روسيا مثلما أنه من المستحيل أن تكسب المكسيك الحرب ضد الولايات المتحدة. وأن إطالة أمد الصراع لن يغير هذه المعادلة".وأضافا في المقال المنشور في مجلة "نيوزويك"، أن "لم نكن مستعدين للمخاطرة بتصعيد كبير، الأمر الذي قد يؤدي إلى قتال قوات الناتو للقوات الروسية، فإن أفضل طريقة لضمان بقاء دولة أوكرانية مستقلة وقابلة للحياة هي البدء في تسوية الآن".
https://sputnikarabic.ae/20230420/قوات-الإنزال-الجوي-تدمر-معاقل-القوات-المسلحة-الأوكرانية--باستخدام-زميي-غورينيتش-فيديو-1076120758.html
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
روسيا, العالم, أخبار أوكرانيا
روسيا, العالم, أخبار أوكرانيا
مسؤولون أمريكيون: عدم اعتراف زيلينسكي بالهزيمة يؤدي إلى خسائر إقليمية كبيرة
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أشار السفير الأمريكي السابق لدى المملكة العربية السعودية ديفيد ريندل، والمستشار السياسي السابق للقيادة المركزية الأمريكية مايكل جفيلر، في مقال لهما في مجلة غربية، إلى أن "عدم رغبة الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي في الاعتراف بالهزيمة وبدء المفاوضات سيؤدي إلى خسائر إقليمية كبيرة".
وكتبا في المقال: "بينما يموت جيل كامل من الرجال الأوكرانيين، فإن الواقع المحزن هو أنه من المستبعد أن يتسنىى لأوكرانيا هزيمة روسيا مثلما أنه من المستحيل أن تكسب المكسيك الحرب ضد الولايات المتحدة. وأن إطالة أمد الصراع لن يغير هذه المعادلة".
ووفقا لهم، لم يتوقع أحد بجدية أن تسمح موسكو بخسائر إقليمية، خاصة فيما يتعلق بشبه جزيرة القرم. وفي الوقت نفسه، أدى رفض زيلينسكي للمفاوضات إلى حقيقة أن شروط السلام في كييف أصبحت أقل ملاءمة مما كانت عليه قبل سبعة أشهر.
وأضافا في المقال المنشور في مجلة "نيوزويك"، أن "لم نكن مستعدين للمخاطرة بتصعيد كبير، الأمر الذي قد يؤدي إلى قتال قوات الناتو للقوات الروسية، فإن أفضل طريقة لضمان بقاء دولة أوكرانية مستقلة وقابلة للحياة هي البدء في تسوية الآن".