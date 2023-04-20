https://sputnikarabic.ae/20230420/مستشار-ماكرون-لـ-بري-هناك-مؤشرات-مشجعة-على-قبول-الجهات-اللبنانية-لـفرنجية-رئيسا-1076123611.html
مستشار ماكرون لـ "بري": هناك مؤشرات مشجعة على قبول الجهات اللبنانية لـ"فرنجية" رئيسا
مستشار ماكرون لـ "بري": هناك مؤشرات مشجعة على قبول الجهات اللبنانية لـ"فرنجية" رئيسا
نقلت تقارير إعلامية لبنانية أن المستشار الرئاسي الفرنسي، باتريك دوريل، أبلغ رئيس مجلس النواب البناني، نبيه بري، بوجود مؤشرات مشجعة على قبول مختلف التيارات... 20.04.2023, سبوتنيك عربي
2023-04-20T12:50+0000
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ووفقا لصحيفة "الأخبار"، فإن بري "استعلم من المستشار الرئاسي الفرنسي باتريك دوريل، خلال اتصال هاتفي، عن نتائج الاتصالات التي تجريها باريس مع الرياض ومع جهات لبنانية أخرى"، لافتةً إلى أن دوريل أبلغه بوجود "مؤشرات مشجعة".ونقلت الصحيفة عن مصادرها، أن "المسؤول الفرنسي أجاب بأن الأمور أفضل من السابق، وهناك مؤشرات مشجعة، وقد أبلغنا الجهات اللبنانية التي التقيناها أن رئيس تيار المردة سليمان فرنجية هو المرشح الأكثر جدية".وكانت تقارير إعلامية قد تحدثت عن أن باريس ستقوم خلال الفترة المقبلة بدعوة عدد من القيادات اللبنانية، لا سيما المسيحية، لشرح أهمية السير في تسوية تقود إلى انتخاب فرنجية رئيساً وتكليف القاضي نواف سلام تشكيل الحكومة.ويشهد لبنان حالة فراغ رئاسي، منذ انتهاء ولاية الرئيس السابق ميشال عون، حيث فشل البرلمان في اختيار خليفة لعون على مدار إحدى عشرة مرة انعقد فيها المجلس لهذا السبب، وهو ما نتج عنه أزمات سياسية تتعلق باجتماعات حكومة تصريف الأعمال وصلاحية اتخاذها لبعض القرارات.أزمات لبنان السياسية انعكست سلبا على الأوضاع الاقتصادية، حيث انهارت العملة الوطنية (الليرة)، ووصلت إلى أدنى مستوياتها، وهو ما أثر بالسلب على حياة المواطن العادية من خلال الخدمات المقدمة له من الدولة.طالع أيضا: إعلام: باريس بصدد دعوة قيادات لبنانية لإقناعهم بترشيح فرنجية لرئاسة البلاد
https://sputnikarabic.ae/20230304/بري-يصف-لبنان-بـالبلد-المنكوب-ويؤكد-مجددا-أن-مرشحه-للرئاسة-هو-سليمان-فرنجية-1074313862.html
https://sputnikarabic.ae/20230414/إعلام-نشاط-ملحوظ-للسفيرة-الفرنسية-لدى-لبنان-من-أجل-حشد-الدعم-لترشيح-فرنجية-1075903216.html
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أخبار لبنان, الأخبار, أخبار فرنسا , أخبار العالم الآن, العالم العربي
أخبار لبنان, الأخبار, أخبار فرنسا , أخبار العالم الآن, العالم العربي
مستشار ماكرون لـ "بري": هناك مؤشرات مشجعة على قبول الجهات اللبنانية لـ"فرنجية" رئيسا
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نقلت تقارير إعلامية لبنانية أن المستشار الرئاسي الفرنسي، باتريك دوريل، أبلغ رئيس مجلس النواب البناني، نبيه بري، بوجود مؤشرات مشجعة على قبول مختلف التيارات لرئيس تيار المردة، سليمان فرنجية، رئيسا للبلاد.
ووفقا لصحيفة
"الأخبار"، فإن بري "استعلم من المستشار الرئاسي الفرنسي باتريك دوريل، خلال اتصال هاتفي، عن نتائج الاتصالات التي تجريها باريس مع الرياض ومع جهات لبنانية أخرى"، لافتةً إلى أن دوريل أبلغه بوجود "مؤشرات مشجعة".
ونقلت الصحيفة
عن مصادرها، أن "المسؤول الفرنسي أجاب بأن الأمور أفضل من السابق، وهناك مؤشرات مشجعة، وقد أبلغنا الجهات اللبنانية التي التقيناها أن رئيس تيار المردة سليمان فرنجية هو المرشح الأكثر جدية".
ولفت دوريل إلى أن "لبنان يحتاج إلى تسوية تسمح بإطلاق ورشة إصلاحات شاملة"، مؤكدًا أنه أبلغ كل الجهات اللبنانية التي التقتها باريس بوجهة نظرها.
وكانت تقارير إعلامية قد تحدثت عن أن باريس ستقوم خلال الفترة المقبلة بدعوة عدد من القيادات اللبنانية، لا سيما المسيحية، لشرح أهمية السير في تسوية تقود إلى انتخاب فرنجية رئيساً وتكليف القاضي نواف سلام تشكيل الحكومة.
ويشهد لبنان حالة فراغ رئاسي، منذ انتهاء ولاية الرئيس
السابق ميشال عون، حيث فشل البرلمان في اختيار خليفة لعون على مدار إحدى عشرة مرة انعقد فيها المجلس لهذا السبب، وهو ما نتج عنه أزمات سياسية تتعلق باجتماعات حكومة تصريف الأعمال وصلاحية اتخاذها لبعض القرارات.
أزمات لبنان السياسية انعكست سلبا على الأوضاع الاقتصادية، حيث انهارت العملة الوطنية (الليرة)، ووصلت إلى أدنى مستوياتها، وهو ما أثر بالسلب على حياة المواطن العادية من خلال الخدمات المقدمة له من الدولة.