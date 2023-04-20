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https://sputnikarabic.ae/20230420/مصدر-يؤكد-خروج-قمر-ناسا-الذي-أضاء-سماء-كييف-من-المدار-فيديو-1076117484.html
مصدر يؤكد خروج قمر "ناسا" الذي أضاء سماء كييف من المدار... فيديو
مصدر يؤكد خروج قمر "ناسا" الذي أضاء سماء كييف من المدار... فيديو
أفاد الموقع الذي ينشر معلومات الفضاء الأمريكي، بأن المسبار الشمسي "ريسي" نزل من مدار الأرض واحترق في الغلاف الجوي. 20.04.2023, سبوتنيك عربي
2023-04-20T10:09+0000
2023-04-20T10:33+0000
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وجاء على الموقع الإلكتروني"spacetrack.org": "تم اعتبار جسم فضائي مدرج في كتالوغ قيادة الدفاع الجوي لأمريكا الشمالية، تحت الرقم 27370، على أنه نزل من المدار".وفي وقت سابق، سقطت كرة نارية فضائية في منطقة كييف مخطئة بسبب سقوط هذا القمر الصناعي.تم إطلاق القمر الصناعي "ريسي" في عام 2002، واستمر في العمل حتى عام 2018. أجرى الجهاز من مدار منخفض قرب الأرض ملاحظات عن التوهجات على الشمس. انتهت مهمته العلمية بسبب فقدان التواصل مع الأرض. كانت كتلة القمر الصناعي 270 كغم.
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مصدر يؤكد خروج قمر "ناسا" الذي أضاء سماء كييف من المدار... فيديو

10:09 GMT 20.04.2023 (تم التحديث: 10:33 GMT 20.04.2023)
© Depositphotos.com / Petrovich99قمر صناعي مشتعل
قمر صناعي مشتعل - سبوتنيك عربي, 1920, 20.04.2023
© Depositphotos.com / Petrovich99
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أفاد الموقع الذي ينشر معلومات الفضاء الأمريكي، بأن المسبار الشمسي "ريسي" نزل من مدار الأرض واحترق في الغلاف الجوي.
وجاء على الموقع الإلكتروني"spacetrack.org": "تم اعتبار جسم فضائي مدرج في كتالوغ قيادة الدفاع الجوي لأمريكا الشمالية، تحت الرقم 27370، على أنه نزل من المدار".
وفي وقت سابق، سقطت كرة نارية فضائية في منطقة كييف مخطئة بسبب سقوط هذا القمر الصناعي.
تم إطلاق القمر الصناعي "ريسي" في عام 2002، واستمر في العمل حتى عام 2018. أجرى الجهاز من مدار منخفض قرب الأرض ملاحظات عن التوهجات على الشمس. انتهت مهمته العلمية بسبب فقدان التواصل مع الأرض. كانت كتلة القمر الصناعي 270 كغم.
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