https://sputnikarabic.ae/20230420/مطارات-دبي-تعلن-توفير-إقامة-مؤقتة-لمسافري-الترانزيت-السودانيين-1076110028.html

مطارات دبي تعلن توفير إقامة مؤقتة لمسافري الترانزيت السودانيين

مطارات دبي تعلن توفير إقامة مؤقتة لمسافري الترانزيت السودانيين

أعلنت مطارات دبي أنها ستوفر إقامة مؤقتة لمسافري الترانزيت السودانيين، الذين لم يتمكنوا من استكمال رحلاتهم إلى الخرطوم بسبب الظروف التي يشهدها السودان. 20.04.2023, سبوتنيك عربي

2023-04-20T06:56+0000

2023-04-20T06:56+0000

2023-04-20T06:56+0000

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وقال متحدث باسم مطارات دبي إنه تم استقبال عدد محدود من المسافرين السودانيين، بعد توقفهم في دبي بسبب عدم تمكنهم من استكمال رحلة العودة إلى بلادهم بسبب إلغاء رحلات الطيران المتجهة إلى هناك، حسبما ذكرت وكالة الأنباء الإماراتية "وام"، اليوم الخميس.وتدور منذ السبت الماضي، اشتباكات عنيفة وواسعة النطاق بين قوات الجيش السوداني وقوات الدعم السريع في مناطق متفرقة من السودان، تتركز معظمها في العاصمة الخرطوم والولاية الشمالية.ويحاول كل من الطرفين السيطرة على مقار حيوية، بينها القصر الجمهوري في الخرطوم ومقر القيادة العامة للقوات المسلحة وقيادة قوات الدعم السريع وعدد من المطارات العسكرية والمدنية.وأعلن الطرفان، أمس الأربعاء، الموافقة على بدء هدنة لمدة 24 ساعة بعد دعوات دولية، حتى تتمكن المنظمات المحلية والدولية من تقديم المساعدات الإغاثية الضرورية.

https://sputnikarabic.ae/20230419/بعد-خطوة-مماثلة-من-الدعم-السريع-الجيش-السوداني-يوافق-على-هدنة-لمدة-24-ساعة-1076098110.html

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العالم العربي, أخبار السودان اليوم, اتفاق السودان, الفترة الانتقالية في السودان, الأخبار, دبي