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https://sputnikarabic.ae/20230420/مطارات-دبي-تعلن-توفير-إقامة-مؤقتة-لمسافري-الترانزيت-السودانيين-1076110028.html
مطارات دبي تعلن توفير إقامة مؤقتة لمسافري الترانزيت السودانيين
مطارات دبي تعلن توفير إقامة مؤقتة لمسافري الترانزيت السودانيين
أعلنت مطارات دبي أنها ستوفر إقامة مؤقتة لمسافري الترانزيت السودانيين، الذين لم يتمكنوا من استكمال رحلاتهم إلى الخرطوم بسبب الظروف التي يشهدها السودان. 20.04.2023, سبوتنيك عربي
2023-04-20T06:56+0000
2023-04-20T06:56+0000
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وقال متحدث باسم مطارات دبي إنه تم استقبال عدد محدود من المسافرين السودانيين، بعد توقفهم في دبي بسبب عدم تمكنهم من استكمال رحلة العودة إلى بلادهم بسبب إلغاء رحلات الطيران المتجهة إلى هناك، حسبما ذكرت وكالة الأنباء الإماراتية "وام"، اليوم الخميس.وتدور منذ السبت الماضي، اشتباكات عنيفة وواسعة النطاق بين قوات الجيش السوداني وقوات الدعم السريع في مناطق متفرقة من السودان، تتركز معظمها في العاصمة الخرطوم والولاية الشمالية.ويحاول كل من الطرفين السيطرة على مقار حيوية، بينها القصر الجمهوري في الخرطوم ومقر القيادة العامة للقوات المسلحة وقيادة قوات الدعم السريع وعدد من المطارات العسكرية والمدنية.وأعلن الطرفان، أمس الأربعاء، الموافقة على بدء هدنة لمدة 24 ساعة بعد دعوات دولية، حتى تتمكن المنظمات المحلية والدولية من تقديم المساعدات الإغاثية الضرورية.
https://sputnikarabic.ae/20230419/بعد-خطوة-مماثلة-من-الدعم-السريع-الجيش-السوداني-يوافق-على-هدنة-لمدة-24-ساعة-1076098110.html
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العالم العربي, أخبار السودان اليوم, اتفاق السودان, الفترة الانتقالية في السودان, الأخبار, دبي
العالم العربي, أخبار السودان اليوم, اتفاق السودان, الفترة الانتقالية في السودان, الأخبار, دبي

مطارات دبي تعلن توفير إقامة مؤقتة لمسافري الترانزيت السودانيين

06:56 GMT 20.04.2023
© Sputnik . Vladimir Vyatkin / الانتقال إلى بنك الصورمطار دبي الدولي
مطار دبي الدولي - سبوتنيك عربي, 1920, 20.04.2023
© Sputnik . Vladimir Vyatkin
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أعلنت مطارات دبي أنها ستوفر إقامة مؤقتة لمسافري الترانزيت السودانيين، الذين لم يتمكنوا من استكمال رحلاتهم إلى الخرطوم بسبب الظروف التي يشهدها السودان.
وقال متحدث باسم مطارات دبي إنه تم استقبال عدد محدود من المسافرين السودانيين، بعد توقفهم في دبي بسبب عدم تمكنهم من استكمال رحلة العودة إلى بلادهم بسبب إلغاء رحلات الطيران المتجهة إلى هناك، حسبما ذكرت وكالة الأنباء الإماراتية "وام"، اليوم الخميس.
وتدور منذ السبت الماضي، اشتباكات عنيفة وواسعة النطاق بين قوات الجيش السوداني وقوات الدعم السريع في مناطق متفرقة من السودان، تتركز معظمها في العاصمة الخرطوم والولاية الشمالية.
قائد قوات الدعم السريع السودانية، محمد حمدان دقلو (حميدتي)، ورئيس مجلس السيادة السوداني والقائد العام للقوات المسلحة السودانية، عبد الفتاح البرهان - سبوتنيك عربي, 1920, 19.04.2023
بعد خطوة مماثلة من "الدعم السريع".. الجيش السوداني يوافق على هدنة لمدة 24 ساعة
أمس, 17:31 GMT
ويحاول كل من الطرفين السيطرة على مقار حيوية، بينها القصر الجمهوري في الخرطوم ومقر القيادة العامة للقوات المسلحة وقيادة قوات الدعم السريع وعدد من المطارات العسكرية والمدنية.
وأعلن الطرفان، أمس الأربعاء، الموافقة على بدء هدنة لمدة 24 ساعة بعد دعوات دولية، حتى تتمكن المنظمات المحلية والدولية من تقديم المساعدات الإغاثية الضرورية.
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