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https://sputnikarabic.ae/20230420/مقتل-أربع-نساء-سوريات-بانفجار-لغم-أثناء-بحثهن-عن-الكمأة-في-البادية-1076122449.html
مقتل أربع نساء سوريات بانفجار لغم أثناء بحثهن عن "الكمأة" في البادية
مقتل أربع نساء سوريات بانفجار لغم أثناء بحثهن عن "الكمأة" في البادية
قتلت أربع نساء في ضحايا جدد نتيجة الألغام التي زرعها تنظيم "داعش" الإرهابي (المحظور في روسيا ودول عديدة) أثناء عملهن في جمع فطر (الكمأة) في بادية البشري... 20.04.2023, سبوتنيك عربي
2023-04-20T12:25+0000
2023-04-20T12:25+0000
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وأفاد مراسل "سبوتنيك" شرقي سوريا، نقلًا عن مصادر محلية في ريف الرقة، أن 4 نساء قتلن من قرية البوحميد الواقعة شرقي محافظة الرقة، اليوم الخميس، في انفجار لغم أرضي من مخلفات التنظيم الارهابي، أثناء عملهم بجمع فطر الكمأة.وتابعت المصادر بأنه تم نقل جثث القتلى إلى المركز الصحي في قرية البوحميد التابعة لبلدة السبخة في ريف الرقة الشرقي الواقع تحت سيطرة الجيش العربي السوري.وبهذه الحادثة ارتفع عدد القتلى نتيجة الألغام والبحث عن فطر الكمأة خلال الأشهر الماضية إلى ما يقارب 150 قتيل بينهم أطفال ونساء، وإصابة العشرات بجروح بليغة.وقتل العشرات من المدنيين نتيجة قيام فلول تنظيم "داعش" الإرهابي بإعدامهم بالرصاص أثناء هجمات استهدفت مجاميع المدنيين خلال بحثهم عن فطر "الكمأة".ويعتبر الكمأة مصدر رزق موسمي هام للسكان المحليين في ظل الظروف الاقتصادية القاسية التي يعيشها السوريين عموما، بسبب الحصار الاقتصادي على وطنهم.وتذهب بعض التقديرات إلى أن مواسم الكمأة في السنوات الأخيرة، أضافت نحو نصف مليار دولار سنويا إلى الصادرات السورية، وهو ما يضفي قدرًا من التوازن على ميزان المدفوعات، سواء تم تصدير الفائض منها بشكل نظامي أم تهريبا.
https://sputnikarabic.ae/20230416/مسلحون-يعدمون-26-مدنيا-أثناء-جمعهم-فطر-الكمأة-في-مدينة-حماة-السورية-1075980308.html
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أخبار سوريا اليوم, حصري, تقارير سبوتنيك
أخبار سوريا اليوم, حصري, تقارير سبوتنيك

مقتل أربع نساء سوريات بانفجار لغم أثناء بحثهن عن "الكمأة" في البادية

12:25 GMT 20.04.2023
© Sputnik . Attia Al-Attia"داعش" والمفخخات يحصدان ارواح السوريين الباحثين عن الكمأة في البادية
داعش والمفخخات يحصدان ارواح السوريين الباحثين عن الكمأة في البادية - سبوتنيك عربي, 1920, 20.04.2023
© Sputnik . Attia Al-Attia
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حصري
قتلت أربع نساء في ضحايا جدد نتيجة الألغام التي زرعها تنظيم "داعش" الإرهابي (المحظور في روسيا ودول عديدة) أثناء عملهن في جمع فطر (الكمأة) في بادية البشري الواقعة بين محافظتي دير الزور والرقة شرقي سوريا.
وأفاد مراسل "سبوتنيك" شرقي سوريا، نقلًا عن مصادر محلية في ريف الرقة، أن 4 نساء قتلن من قرية البوحميد الواقعة شرقي محافظة الرقة، اليوم الخميس، في انفجار لغم أرضي من مخلفات التنظيم الارهابي، أثناء عملهم بجمع فطر الكمأة.
وتابعت المصادر بأنه تم نقل جثث القتلى إلى المركز الصحي في قرية البوحميد التابعة لبلدة السبخة في ريف الرقة الشرقي الواقع تحت سيطرة الجيش العربي السوري.
وبهذه الحادثة ارتفع عدد القتلى نتيجة الألغام والبحث عن فطر الكمأة خلال الأشهر الماضية إلى ما يقارب 150 قتيل بينهم أطفال ونساء، وإصابة العشرات بجروح بليغة.
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مسلحون يعدمون 26 مدنيا أثناء جمعهم فطر الكمأة في مدينة حماة السورية
16 أبريل, 13:21 GMT
وقتل العشرات من المدنيين نتيجة قيام فلول تنظيم "داعش" الإرهابي بإعدامهم بالرصاص أثناء هجمات استهدفت مجاميع المدنيين خلال بحثهم عن فطر "الكمأة".
ويعتبر الكمأة مصدر رزق موسمي هام للسكان المحليين في ظل الظروف الاقتصادية القاسية التي يعيشها السوريين عموما، بسبب الحصار الاقتصادي على وطنهم.
وتذهب بعض التقديرات إلى أن مواسم الكمأة في السنوات الأخيرة، أضافت نحو نصف مليار دولار سنويا إلى الصادرات السورية، وهو ما يضفي قدرًا من التوازن على ميزان المدفوعات، سواء تم تصدير الفائض منها بشكل نظامي أم تهريبا.
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