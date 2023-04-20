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مقتل امرأة خلال قصف القوات المسلحة الأوكرانية على دونيتسك
https://sputnikarabic.ae/20230420/مقتل-امرأة-خلال-قصف-القوات-المسلحة-الأوكرانية-على-دونيتسك-1076108527.html
مقتل امرأة خلال قصف القوات المسلحة الأوكرانية على دونيتسك
مقتل امرأة خلال قصف القوات المسلحة الأوكرانية على دونيتسك
أفاد ممثلو دولة دونيتسك الشعبية في المركز المشترك لمراقبة وتنسيق القضايا المتعلقة بجرائم الحرب الأوكرانية، صباح اليوم الخميس، بأن امرأة لقيت حتفها جراء القصف... 20.04.2023, سبوتنيك عربي
2023-04-20T05:11+0000
2023-04-20T05:23+0000
أخبار جمهورية دونيتسك
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وجاء في بيان الممثلية في قناة تلغرام: "تلقت الممثلية معلومات عن الضحايا المدنيين في مدن الجمهورية في 20 أبريل/نيسان عبر خطوط العمليات في المركز المشترك: في مدينة دونيتسك (منطقة كويبيشيفسكي)، وعلى شارع رومانسكايا رقم 2، لقيت امرأة من مواليد عام 1968 حتفها".وأفادت الممثلية بأن دونيتسك تعرضت للقصف صباح يوم الخميس مرتين، حيث أطلقت القوات الأوكرانية في الساعة 5:00 في منطقة كويبيشيفسكي 4 قذائف بقياس 155 ملم من النوع الناتوي، وفي الساعة 6:20 استهدفت منطقة بتروفسكي بـ 5 قذائف بقياس 155 ملم.
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أخبار جمهورية دونيتسك
أخبار جمهورية دونيتسك

مقتل امرأة خلال قصف القوات المسلحة الأوكرانية على دونيتسك

05:11 GMT 20.04.2023 (تم التحديث: 05:23 GMT 20.04.2023)
© Sputnik . Sergey Baturin / الانتقال إلى بنك الصورنتائج القصف الليلي من قبل القوات المسلحة الأوكرانية لمدينة دونيتسك
نتائج القصف الليلي من قبل القوات المسلحة الأوكرانية لمدينة دونيتسك - سبوتنيك عربي, 1920, 20.04.2023
© Sputnik . Sergey Baturin
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أفاد ممثلو دولة دونيتسك الشعبية في المركز المشترك لمراقبة وتنسيق القضايا المتعلقة بجرائم الحرب الأوكرانية، صباح اليوم الخميس، بأن امرأة لقيت حتفها جراء القصف الذي شنته القوات الأوكرانية على دونيتسك.
وجاء في بيان الممثلية في قناة تلغرام: "تلقت الممثلية معلومات عن الضحايا المدنيين في مدن الجمهورية في 20 أبريل/نيسان عبر خطوط العمليات في المركز المشترك: في مدينة دونيتسك (منطقة كويبيشيفسكي)، وعلى شارع رومانسكايا رقم 2، لقيت امرأة من مواليد عام 1968 حتفها".
وأفادت الممثلية بأن دونيتسك تعرضت للقصف صباح يوم الخميس مرتين، حيث أطلقت القوات الأوكرانية في الساعة 5:00 في منطقة كويبيشيفسكي 4 قذائف بقياس 155 ملم من النوع الناتوي، وفي الساعة 6:20 استهدفت منطقة بتروفسكي بـ 5 قذائف بقياس 155 ملم.
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