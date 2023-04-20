https://sputnikarabic.ae/20230420/ملك-الأردن-السعودية-تقوم-بدور-محوري-في-تعزيز-العمل-العربي-المشترك-1076113044.html
ملك الأردن: السعودية تقوم بدور محوري في تعزيز العمل العربي المشترك
ملك الأردن: السعودية تقوم بدور محوري في تعزيز العمل العربي المشترك
ناقش العاهل الأردني، الملك عبد الله الثاني، تطورات الأوضاع التي تشهدها المنطقة مع ولي العهد السعودي، محمد بن سلمان. 20.04.2023, سبوتنيك عربي
2023-04-20T08:01+0000
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جاء ذلك خلال جلسة مباحثات ثنائية في قصر السلام في جدة، حسبما ذكرت وكالة الأنباء الأردنية "بترا"، اليوم الخميس.وقال الملك عبد الله إن السعودية تقوم بدور محوري في تعزيز العمل العربي المشترك، خاصة أنها تستعد لاستضافة القمة العربية في دورتها الـ 32، خلال الشهر المقبل.وأكد الجانبان حرصهما على توسيع آفاق التعاون بين البلدين في جميع المجالات، واعتزازهما بالعلاقات التاريخية التي تجمع البلدين الشقيقين.وأشارت الوكالة إلى أن الجانبين أكدا على أهمية التنسيق والتشاور المستمر حول قضايا المنطقة، وخاصة القضية الفلسطينية وضرورة تقديم الدعم اللازم للفلسطينيين حتى يحصلوا على حقوقهم المشروعة، وتحقيق السلام العادل على أساس حل الدولتين.
https://sputnikarabic.ae/20230419/ولي-العهد-السعودي-يناقش-مع-الرئيس-الفلسطيني-مستجدات-الأوضاع-في-الأراضي-الفلسطينية-1076068365.html
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العالم العربي, أخبار الأردن, السعودية, أخبار السعودية اليوم, أخبار فلسطين اليوم
العالم العربي, أخبار الأردن, السعودية, أخبار السعودية اليوم, أخبار فلسطين اليوم
ملك الأردن: السعودية تقوم بدور محوري في تعزيز العمل العربي المشترك
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ناقش العاهل الأردني، الملك عبد الله الثاني، تطورات الأوضاع التي تشهدها المنطقة مع ولي العهد السعودي، محمد بن سلمان.