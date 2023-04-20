https://sputnikarabic.ae/20230420/منظمة-حقوقية-تونسية-تصف-المحاكمات-الأخيرة-بأنها-تغطية-على-فشل-حكومة-قيس-سعيد-1076131550.html

منظمة حقوقية تونسية تصف المحاكمات الأخيرة بأنها "تغطية على فشل حكومة قيس سعيد"

منظمة حقوقية تونسية تصف المحاكمات الأخيرة بأنها "تغطية على فشل حكومة قيس سعيد"

وصفت منظمة ''أنا يقظ'' الحقوقية التونسية، المحاكمات الأخيرة بأنها محاولة للتغطية على فشل الحكومة التونسية. 20.04.2023, سبوتنيك عربي

2023-04-20T16:12+0000

2023-04-20T16:12+0000

2023-04-20T16:12+0000

العالم العربي

أخبار العالم الآن

الأخبار

أخبار تونس اليوم

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e6/06/06/1063186334_0:0:2048:1153_1920x0_80_0_0_c3d379f130a3c5794b66249c20fd81f1.jpg

ووفق بيان نشرته إذاعة "موزاييك" التونسية، أطلقت المنظمة الحقوقية اسم "محاكمات الرأي"، على ما تم مؤخرا في تونس، مؤكدةً أنها "ليست إلا محاولة للتغطية على فشل حكومة قيس سعيد في إدارة الأزمة الاقتصادية والاجتماعية الأسوأ في تاريخ البلاد".وأضاف البيان: "الضربات الموجعة التي ما فتئت تتلقاها حرية التعبير واستقلال القضاء منذ 25 جويلية وبالخصوص منذ صدور المرسوم 54 فقط من أجل تحقيق مطامع سياسية لإشفاء غليل الخصوم السياسيين والمساندين، سيسهم بالتأكيد في مزيد تقسيم المجتمع وإذكاء روح التشفي والشماتة ومزيد من الإقصاء"، وفق تعبير البيان.وقال حساب الغنوشي على "تويتر": "بعد جلسة استماع بدأت الساعة الثامنة مساء وانتهت الساعة السادسة صباحا، قبل قليل قاضي التحقيق يتخذ قرارا بتوجيه تهمة التآمر على أمن الدولة للشيخ، والتي يمكن أن تصل عقوبتها إلى الإعدام ويقضي بإيداعه السجن انتظارا للمحاكمة".من جهته أكد عضو هيئة الدفاع عن رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي، مختار الجماعي، في تصريح لـ"سبوتنيك"، بأن "الوحدات الأمنية قامت، أمس الأربعاء، بإيقاف رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي ومداهمة منزله"، لافتًا إلى أن "هيئة الدفاع ستتحول إلى مقر الفرقة الأمنية، للاستفسار حول التهمة الموجهة إلى منوبهم وأسباب الإيقاف".كما دعت الحركة "كل الأحرار إلى الوقوف صفا واحدا في وجه هذه الممارسات القمعية المنتهكة للحقوق والحريات، ولأعراض السياسيين المعارضين"، على حد قول البيان.طالع أيضا: أردوغان يعلن عزمه التحدث مع السلطات التونسية بشأن الإفراج عن الغنوشي

https://sputnikarabic.ae/20230420/أمر-قضائي-بسجن-رئيس-حركة-النهضة-راشد-الغنوشي-1076108996.html

https://sputnikarabic.ae/20230419/الخارجية-البريطانية-توقيف-الغنوشي-يقوض-مساحة-التعددية-السياسية-في-تونس-1076091005.html

أخبار تونس اليوم

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

العالم العربي, أخبار العالم الآن, الأخبار, أخبار تونس اليوم