https://sputnikarabic.ae/20230420/ميدفيديف-يترجم-نوايا-الناتو-حول-ضم-أوكرانيا-للحلف-1076133055.html
ميدفيديف يترجم "نوايا" الناتو حول ضم أوكرانيا للحلف
ميدفيديف يترجم "نوايا" الناتو حول ضم أوكرانيا للحلف
علق نائب رئيس مجلس الأمن الروسي، دميتري ميدفيديف، على كلام الأمين العام لحلف الناتو حول انضمام أوكرانيا إلى الحلف. 20.04.2023, سبوتنيك عربي
2023-04-20T17:27+0000
2023-04-20T17:27+0000
2023-04-20T17:27+0000
روسيا
الناتو
أخبار أوكرانيا
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وكتب ميدفيديف عبر حسابه على "تويتر": قال ستولتنبرغ في كييف إن المكان المناسب لأوكرانيا هو الناتو، وبمرور الوقت، سيساعد دعمهم على تحقيق ذلك".وأضاف ميدفيديف: "و(عبارة دعمنا سيساعد...) تعني أنه لأمر جيد لدرجة أنني لن أكون هناك قريبًا".وأعاد ميدفيديف، في 14 نيسان/ أبريل، نشر تغريدته التي قال فيها إن "أوكرانيا ستختفي من الوجود" باللغة الألمانية بعد أن تم حظرها من قبل "تويتر" في ألمانيا وبولندا.ونشر ميدفيديف في تغريدة باللغة الألمانية، عبر حسابه في "تويتر": "لماذا ستختفي أوكرانيا من الوجود؟ لأن لا أحد سيكون بحاجة لها".
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الأخبار
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
روسيا, الناتو, أخبار أوكرانيا
روسيا, الناتو, أخبار أوكرانيا
ميدفيديف يترجم "نوايا" الناتو حول ضم أوكرانيا للحلف
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علق نائب رئيس مجلس الأمن الروسي، دميتري ميدفيديف، على كلام الأمين العام لحلف الناتو حول انضمام أوكرانيا إلى الحلف.
وكتب ميدفيديف عبر حسابه على "تويتر": قال ستولتنبرغ في كييف إن المكان المناسب لأوكرانيا هو الناتو، وبمرور الوقت، سيساعد دعمهم على تحقيق ذلك".
ترجمة كلام الأمين العام لحلف الناتو من اللغة الإنجليزية -الأوكرانية إلى اللغة الإنجليزية البسيطة: تعني كلمة (ستنضم أوكرانيا- محرر) "بمرور الوقت"، أي "ستنضم إلى التحالف من خلال الأجزاء التي تنتمي إلى بولندا والمجر ورومانيا".
وأضاف ميدفيديف: "و(عبارة دعمنا سيساعد...) تعني أنه لأمر جيد لدرجة أنني لن أكون هناك قريبًا".
وأعاد ميدفيديف
، في 14 نيسان/ أبريل، نشر تغريدته التي قال فيها إن "أوكرانيا ستختفي من الوجود" باللغة الألمانية بعد أن تم حظرها من قبل "تويتر" في ألمانيا وبولندا.
ونشر ميدفيديف في تغريدة باللغة الألمانية، عبر حسابه في "تويتر": "لماذا ستختفي أوكرانيا من الوجود؟ لأن لا أحد سيكون بحاجة لها".