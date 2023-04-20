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https://sputnikarabic.ae/20230420/واشنطن-تزيد-قواتها-العسكرية-في-جيبوتي-استعدادا-لإجلاء-محتمل-لموظفي-سفارتها-من-السودان-1076135892.html
واشنطن تزيد قواتها العسكرية في جيبوتي استعدادا لإجلاء محتمل لموظفي سفارتها من السودان
واشنطن تزيد قواتها العسكرية في جيبوتي استعدادا لإجلاء محتمل لموظفي سفارتها من السودان
سينقل البنتاغون قوات ومعدات إضافية إلى قاعدة بحرية في دولة جيبوتي الصغيرة الواقعة على خليج عدن استعدادًا للإجلاء المحتمل لموظفي السفارة الأمريكية من السودان. 20.04.2023, سبوتنيك عربي
2023-04-20T20:56+0000
2023-04-20T20:56+0000
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وقال مسؤولان في إدارة بايدن لوكالة "أسوشيتد برس" إن عمليات الانتشار في معسكر ليمونير في جيبوتي ضرورية بسبب الوضع الحالي غير المؤكد في السودان، حيث يدور القتال بين فصيلين متحاربين.تحدث المسؤولون بشرط عدم الكشف عن هويتهم لوصف تخطيط الإدارة لإجلاء محتمل. وبدأ هذا التخطيط بشكل جدي يوم الاثنين بعد هجوم على قافلة تابعة للسفارة الأمريكية في العاصمة السودانية الخرطوم.وقالت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون) في بيان يوم أمس الخميس، إنها ستنشر "قدرات إضافية" في المنطقة للمساعدة في تسهيل إجلاء موظفي السفارة من السودان إذا لزم الأمر، لكنها لم تقدم تفاصيل ولم تذكر الموقع.وقال المتحدث باسم مجلس الأمن القومي جون كيربي، إن قرار الاستعداد لإجلاء محتمل اتخذه الرئيس جو بايدن في "اليومين الماضيين".وصرح كيربي للصحفيين في البيت الأبيض، بأن الرئيس "فوّض الجيش بالمضي قدما في تمركز القوات وتطوير الخيارات".وقال كيربي: "لا يوجد مؤشر على أن أيًا من الجانبين (الجيش السوداني وقوات الدعم السريع) يتعمد ملاحقة أو محاولة إيذاء أو استهداف الأمريكيين (..) لكن من الواضح أنه وضع خطير".وقال فيدانت باتيل، نائب المتحدث باسم وزارة الخارجية، إن الظروف ليست آمنة بعد لإجراء أي إجلاء، لكنه شدد على أن جميع موظفي السفارة آمنون، وأن أولئك الذين لم يتم نقلهم إلى موقع مركزي آمن قد تلقوا تعليمات بالاحتماء في مكانهم.قال مسؤولون أمريكيون إن هناك ما يقرب من 70 موظفًا أمريكيًا في سفارة الخرطوم.تم تسجيل ما يقدر بنحو 16000 مواطن أمريكي في السفارة على أنهم في السودان، لكن وزارة الخارجية حذرت من أن هذا الرقم غير دقيق على الأرجح.منذ اندلاع الأعمال العدائية بين الفصيلين في نهاية الأسبوع الماضي، كانت الولايات المتحدة تفكر في إجلاء موظفي الحكومة وتنقلهم من منازلهم إلى موقع آمن ومركزي للاستعداد لمثل هذا الاحتمال.وقال المسؤولون إن جيبوتي، وهي دولة صغيرة على خليج عدن محصورة بين إثيوبيا وإريتريا والصومال، ستكون نقطة الانطلاق لأي عملية إجلاء.ومع ذلك، فإن أي إجلاء في الظروف الحالية محفوف بالصعوبات والمخاطر الأمنية، حيث لا يزال مطار الخرطوم معطلاً والطرق البرية من العاصمة إلى خارج البلاد طويلة وخطيرة حتى من دون الأعمال العدائية الحالية.وبحسب الوكالة، إذا تعذر العثور على منطقة هبوط آمنة في الخرطوم أو بالقرب منها، فسيكون أحد الخيارات هو نقل الأشخاص الذين تم إجلاؤهم إلى بورتسودان على البحر الأحمر. لكن هذه رحلة تستغرق 12 ساعة والطرق غير آمنة.قد يكون الخيار الآخر هو القيادة إلى إريتريا المجاورة، ولكن هذا سيكون أيضًا مشكلة نظرًا لأن زعيم إريتريا، أسياس أفورقي، ليس صديقًا للولايات المتحدة أو الغرب بشكل عام.كانت آخر مرة أجلت فيها الولايات المتحدة موظفي السفارة براً من ليبيا في يوليو/تموز 2014، عندما نقلت قافلة كبيرة من المركبات العسكرية الأمريكية الموظفين من سفارة طرابلس إلى تونس.كانت هناك عمليات إجلاء حديثة، وعلى الأخص في أفغانستان واليمن، ولكن تم إجراؤها إلى حد كبير عن طريق الجو.ويواجه السودان وبالأخص العاصمة الخرطوم أحداث اقتتال مباشر بين قوات الجيش السوداني وقوات الدعم السريع منذ يوم السبت الماضي.ويتبادل قائد الجيش عبد الفتاح البرهان وقائد قوات الدعم السريع محمد حمدان دقلو (حميدتي) الاتهامات بمهاجمة كل من قوات الطرفين جنوب العاصمة الخرطوم جوار المدينة الرياضية يوم السبت الماضي.وبدأت الخلافات تدب بين البرهان ودقلو منذ أواخر شهر آذار / مارس الماضي، خلال ورشة إصلاح أمني وعسكري حين طالبت قوات الدعم السريع بإدماج قواتها داخل الجيش خلال 10 سنوات، فيما شدد قادة الجيش على أن إدماج قوات الدعم السريع تكون في غضون 24 شهرا متزامنة مع فترة الانتقال السياسي في السودان.
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الولايات المتحدة الأمريكية, أخبار السودان اليوم, العالم, أخبار العالم الآن, الجيش السوداني, قوات الدعم السريع السودانية
الولايات المتحدة الأمريكية, أخبار السودان اليوم, العالم, أخبار العالم الآن, الجيش السوداني, قوات الدعم السريع السودانية

واشنطن تزيد قواتها العسكرية في جيبوتي استعدادا لإجلاء محتمل لموظفي سفارتها من السودان

20:56 GMT 20.04.2023
© AP Photo / Jim Watsonجنود الجيش الأمريكي
جنود الجيش الأمريكي - سبوتنيك عربي, 1920, 20.04.2023
© AP Photo / Jim Watson
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سينقل البنتاغون قوات ومعدات إضافية إلى قاعدة بحرية في دولة جيبوتي الصغيرة الواقعة على خليج عدن استعدادًا للإجلاء المحتمل لموظفي السفارة الأمريكية من السودان.
وقال مسؤولان في إدارة بايدن لوكالة "أسوشيتد برس" إن عمليات الانتشار في معسكر ليمونير في جيبوتي ضرورية بسبب الوضع الحالي غير المؤكد في السودان، حيث يدور القتال بين فصيلين متحاربين.
تحدث المسؤولون بشرط عدم الكشف عن هويتهم لوصف تخطيط الإدارة لإجلاء محتمل. وبدأ هذا التخطيط بشكل جدي يوم الاثنين بعد هجوم على قافلة تابعة للسفارة الأمريكية في العاصمة السودانية الخرطوم.
وقالت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون) في بيان يوم أمس الخميس، إنها ستنشر "قدرات إضافية" في المنطقة للمساعدة في تسهيل إجلاء موظفي السفارة من السودان إذا لزم الأمر، لكنها لم تقدم تفاصيل ولم تذكر الموقع.
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13:17 GMT
وقال المتحدث باسم مجلس الأمن القومي جون كيربي، إن قرار الاستعداد لإجلاء محتمل اتخذه الرئيس جو بايدن في "اليومين الماضيين".
وصرح كيربي للصحفيين في البيت الأبيض، بأن الرئيس "فوّض الجيش بالمضي قدما في تمركز القوات وتطوير الخيارات".
وقال كيربي: "لا يوجد مؤشر على أن أيًا من الجانبين (الجيش السوداني وقوات الدعم السريع) يتعمد ملاحقة أو محاولة إيذاء أو استهداف الأمريكيين (..) لكن من الواضح أنه وضع خطير".
وقال فيدانت باتيل، نائب المتحدث باسم وزارة الخارجية، إن الظروف ليست آمنة بعد لإجراء أي إجلاء، لكنه شدد على أن جميع موظفي السفارة آمنون، وأن أولئك الذين لم يتم نقلهم إلى موقع مركزي آمن قد تلقوا تعليمات بالاحتماء في مكانهم.
قال مسؤولون أمريكيون إن هناك ما يقرب من 70 موظفًا أمريكيًا في سفارة الخرطوم.
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تم تسجيل ما يقدر بنحو 16000 مواطن أمريكي في السفارة على أنهم في السودان، لكن وزارة الخارجية حذرت من أن هذا الرقم غير دقيق على الأرجح.
منذ اندلاع الأعمال العدائية بين الفصيلين في نهاية الأسبوع الماضي، كانت الولايات المتحدة تفكر في إجلاء موظفي الحكومة وتنقلهم من منازلهم إلى موقع آمن ومركزي للاستعداد لمثل هذا الاحتمال.
وقال المسؤولون إن جيبوتي، وهي دولة صغيرة على خليج عدن محصورة بين إثيوبيا وإريتريا والصومال، ستكون نقطة الانطلاق لأي عملية إجلاء.
ومع ذلك، فإن أي إجلاء في الظروف الحالية محفوف بالصعوبات والمخاطر الأمنية، حيث لا يزال مطار الخرطوم معطلاً والطرق البرية من العاصمة إلى خارج البلاد طويلة وخطيرة حتى من دون الأعمال العدائية الحالية.
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وبحسب الوكالة، إذا تعذر العثور على منطقة هبوط آمنة في الخرطوم أو بالقرب منها، فسيكون أحد الخيارات هو نقل الأشخاص الذين تم إجلاؤهم إلى بورتسودان على البحر الأحمر. لكن هذه رحلة تستغرق 12 ساعة والطرق غير آمنة.
قد يكون الخيار الآخر هو القيادة إلى إريتريا المجاورة، ولكن هذا سيكون أيضًا مشكلة نظرًا لأن زعيم إريتريا، أسياس أفورقي، ليس صديقًا للولايات المتحدة أو الغرب بشكل عام.
كانت آخر مرة أجلت فيها الولايات المتحدة موظفي السفارة براً من ليبيا في يوليو/تموز 2014، عندما نقلت قافلة كبيرة من المركبات العسكرية الأمريكية الموظفين من سفارة طرابلس إلى تونس.
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أمس, 19:46 GMT
كانت هناك عمليات إجلاء حديثة، وعلى الأخص في أفغانستان واليمن، ولكن تم إجراؤها إلى حد كبير عن طريق الجو.
ويواجه السودان وبالأخص العاصمة الخرطوم أحداث اقتتال مباشر بين قوات الجيش السوداني وقوات الدعم السريع منذ يوم السبت الماضي.
ويتبادل قائد الجيش عبد الفتاح البرهان وقائد قوات الدعم السريع محمد حمدان دقلو (حميدتي) الاتهامات بمهاجمة كل من قوات الطرفين جنوب العاصمة الخرطوم جوار المدينة الرياضية يوم السبت الماضي.
وبدأت الخلافات تدب بين البرهان ودقلو منذ أواخر شهر آذار / مارس الماضي، خلال ورشة إصلاح أمني وعسكري حين طالبت قوات الدعم السريع بإدماج قواتها داخل الجيش خلال 10 سنوات، فيما شدد قادة الجيش على أن إدماج قوات الدعم السريع تكون في غضون 24 شهرا متزامنة مع فترة الانتقال السياسي في السودان.
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