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https://sputnikarabic.ae/20230420/والد-سعد-لمجرد-يعلن-خروجه-اليوم-من-السجن-مؤقتا-1076130640.html
والد سعد لمجرد يعلن خروجه من السجن... مؤقتا
والد سعد لمجرد يعلن خروجه من السجن... مؤقتا
أعلن والد الفنان المغربي سعد لمجرد، البشير عبده، مغادرة نجله، اليوم الخميس، أسوار السجن الفرنسي. 20.04.2023, سبوتنيك عربي
2023-04-20T15:44+0000
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وحسب تصريحات لموقع "هسبريس" المغربي، قال عبده: "سعد لمجرد سيعانق الحرية اليوم بسراح مؤقت، وسيعود لأحضان عائلته قبل عيد الفطر".وعبّر والد لمجرد عن "سعادته البالغة بعودة ابنه"، موجهًا شكره "الكبير للجمهور المغربي والعربي على رسائل الحب والدعم التي كان يتلقاها منه طيلة الفترة الماضية".وتعود قضية لمجرد إلى شهر أكتوبر/تشرين الأول من العام 2016، في العاصمة الفرنسية، حيث اتهمته فتاة فرنسية باغتصابها، وتطورت أحداث القضية إلى أن حكم عليه بالسجن هذه المدة.طالع أيضا: تصويت... هل تؤيد الأحكام الصادرة بحق أشرف حكيمي وسعد لمجرد؟
https://sputnikarabic.ae/20230306/تفاصيل-عن-حياة-سعد-لمجرد-داخل-السجن-زنزانته-وحالته-المعنوية-1074380844.html
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أخبار المغرب اليوم, أخبار فرنسا , منوعات, الأخبار
أخبار المغرب اليوم, أخبار فرنسا , منوعات, الأخبار

والد سعد لمجرد يعلن خروجه من السجن... مؤقتا

15:44 GMT 20.04.2023 (تم التحديث: 15:45 GMT 20.04.2023)
© YouTube.comسعد لمجرد
سعد لمجرد - سبوتنيك عربي, 1920, 20.04.2023
© YouTube.com
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أعلن والد الفنان المغربي سعد لمجرد، البشير عبده، مغادرة نجله، اليوم الخميس، أسوار السجن الفرنسي.
وحسب تصريحات لموقع "هسبريس" المغربي، قال عبده: "سعد لمجرد سيعانق الحرية اليوم بسراح مؤقت، وسيعود لأحضان عائلته قبل عيد الفطر".
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تفاصيل عن حياة سعد لمجرد داخل السجن... زنزانته وحالته المعنوية
6 مارس, 11:42 GMT
وعبّر والد لمجرد عن "سعادته البالغة بعودة ابنه"، موجهًا شكره "الكبير للجمهور المغربي والعربي على رسائل الحب والدعم التي كان يتلقاها منه طيلة الفترة الماضية".

وكان سعد لمجرد، وهو مغن مغربي، قد تمت إدانته من قبل محكمة فرنسية، بتهمة اغتصاب فتاة، حيث حكمت عليه بالسجن لمدة 6 سنوات.

وتعود قضية لمجرد إلى شهر أكتوبر/تشرين الأول من العام 2016، في العاصمة الفرنسية، حيث اتهمته فتاة فرنسية باغتصابها، وتطورت أحداث القضية إلى أن حكم عليه بالسجن هذه المدة.
طالع أيضا: تصويت... هل تؤيد الأحكام الصادرة بحق أشرف حكيمي وسعد لمجرد؟
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