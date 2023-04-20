https://sputnikarabic.ae/20230420/وزيرا-خارجية-الأردن-وإيران-يبحثان-العلاقات-الثنائية-وقضايا-إقليمية-1076133604.html

وزيرا خارجية الأردن وإيران يبحثان العلاقات الثنائية وقضايا إقليمية

وزيرا خارجية الأردن وإيران يبحثان العلاقات الثنائية وقضايا إقليمية

بحث وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي ونظيره الإيراني حسين أمير عبد اللهيان، اليوم الخميس، العلاقات الثنائية والتطورات الإقليمية. 20.04.2023, سبوتنيك عربي

2023-04-20T17:54+0000

2023-04-20T17:54+0000

2023-04-20T17:54+0000

أخبار الأردن

إيران

أخبار إيران

العالم العربي

السعودية

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e5/02/03/1047996272_0:53:2899:1684_1920x0_80_0_0_54844025985fd1bd50b56d2298da4da2.jpg

جاء ذلك في اتصال هاتفي بينهما، على ما نقلت قناة المملكة الأردنية الرسمية، مساء اليوم.وقال الصفدي إن الأردن كما كل الدول العربية "يريد علاقات طيبة مع إيران قائمة على مبادئ حسن الجوار وعدم التدخل في الشؤون الداخلية والتعاون الذي ينعكس خيراً على البلدين وعلى المنطقة".وأكد "ضرورة الاستمرار في حوار عملي شفاف صريح لمعالجة مختلف القضايا العالقة، بما فيها الأوضاع على الحدود الأردنية السورية، والتحديات التي يمثلها تهريب المخدرات إلى الأردن".وجدد الصفدي ترحيب المملكة "بالاتفاق السعودي الإيراني، ودعمها له خطوة رئيسة نحو حل التوترات في المنطقة وتعزيز الأمن والاستقرار".واتفق الوزيران على "المضي في اللقاءات الأمنية بين البلدين لمعالجة القضايا العالقة وعلى الاستمرار في التواصل السياسي بين الوزيرين من أجل الوصول إلى تفاهمات تؤسس لعلاقات مستقبلية تكرس التعاون وتسهم في تعزيز الأمن والاستقرار والتعاون في المنطقة".من جانبه، أكد وزير الخارجية الإيراني أن الجمهورية الإسلامية الإيرانية "حريصة على تطوير العلاقات مع الأردن وتثمن دوره في المنطقة".كما بحث الوزيران القضية الفلسطينية، حيث شدد الصفدي "على موقف الأردن الثابت في دعم الأشقاء الفلسطينيين، والعمل من أجل تحقيق السلام العادل والشامل على أساس حل الدولتين الذي يجسد الدولة الفلسطينية المستقلة ذات السيادة وعاصمتها القدس المحتلة لتعيش بأمن وسلام إلى جانب إسرائيل وفق قرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية".واتفق الوزيران على اللقاء في أقرب وقت ممكن "لمتابعة بحث سبل تجاوز التحديات في العلاقات بين البلدين الشقيقين وصولاً إلى علاقات طبيعية كاملة، وبما يخدم مصالح البلدين ويسهم في إنهاء الأزمات والتوترات الإقليمية".ومنذ دعم الأردن للعراق في حربه ضد إيران في ثمانينات القرن الماضي، شهدت العلاقات الأردنية الإيرانية قطيعة، كما تضامن الأردن مع السعودية عقب قرار قطع علاقاتها مع إيران في يناير/ كانون الثاني 2016، واستدعى سفيره من طهران في أبريل/ نيسان من العام نفسه، "للتشاور" ولم يعد بعدها، فيما احتفظت بتمثيل دبلوماسي بدرجة قائم بالأعمال.ووقّعت السعودية وإيران، في 10 مارس/ آذار الماضي، اتفاقا لاستئناف علاقاتهما الدبلوماسية ما ينهي قطيعة استمرت 7 سنوات.

https://sputnikarabic.ae/20230401/عبد-اللهيان-يتحدث-عن-العلاقات-مع-مصر-والأردن-والبحرين-وآخر-تطورات-الاتفاق-مع-السعودية-1075402196.html

https://sputnikarabic.ae/20230419/حزب-الله-الاتفاق-السعودي-الإيراني-كان-قرارا-جريئا-وشجاعا-1076098877.html

إيران

أخبار إيران

السعودية

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

أخبار الأردن, إيران, أخبار إيران, العالم العربي, السعودية