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https://sputnikarabic.ae/20230420/وزير-الخارجية-الإسرائيلي-يفتتح-سفارة-بلاده-في-تركمانستان-على-بعد-17-كم-من-حدود-إيران-1076129757.html
وزير الخارجية الإسرائيلي يفتتح سفارة بلاده في تركمانستان على بعد 17 كم من حدود إيران
وزير الخارجية الإسرائيلي يفتتح سفارة بلاده في تركمانستان على بعد 17 كم من حدود إيران
افتتح وزير الخارجية الإسرائيلي إيلي كوهين، اليوم الخميس، سفارة بلاده في عشق آباد عاصمة تركمانستان، في حفل مشترك مع نظيره التركمانستاني رشيد ميريدوف. 20.04.2023, سبوتنيك عربي
2023-04-20T15:18+0000
2023-04-20T15:18+0000
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وقالت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية، إن حفل افتتاح المبنى الدائم للسفارة الإسرائيلية في تركمانستان، على بعد نحو 17 كيلومترًا من الحدود مع إيران، يختتم زيارة كوهين السياسية للدولة الإسلامية الواقعة في آسيا الوسطى.وقال كوهين في حفل افتتاح السفارة إن "تركمانستان بلد مهم للغاية في آسيا الوسطى وقوة في مجال الطاقة تقع في موقع استراتيجي".وأمس الأربعاء، وصل كوهين إلى تركمانستان والتقى مع رئيس البلاد سردار بردي محمدوف ووزير الزراعة ألانور ألطييف.وهذه هي الزيارة الأولى من نوعها إلى تركمانستان منذ 29 عاما، حيث كان شيمون بيريز آخر وزير خارجية إسرائيلي زار عشق آباد عام 1994.وعلى مدى أكثر من عقد، كان لإسرائيل سفير في عشق آباد، لكنه كان يعمل من المكاتب المؤقتة والفنادق.
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وزير الخارجية الإسرائيلي يفتتح سفارة بلاده في تركمانستان على بعد 17 كم من حدود إيران

15:18 GMT 20.04.2023
© AFP 2023 / ODD ANDERSEN وزير الخارجية الإسرائيلي إيلي كوهين
 وزير الخارجية الإسرائيلي إيلي كوهين - سبوتنيك عربي, 1920, 20.04.2023
© AFP 2023 / ODD ANDERSEN
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افتتح وزير الخارجية الإسرائيلي إيلي كوهين، اليوم الخميس، سفارة بلاده في عشق آباد عاصمة تركمانستان، في حفل مشترك مع نظيره التركمانستاني رشيد ميريدوف.
وقالت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية، إن حفل افتتاح المبنى الدائم للسفارة الإسرائيلية في تركمانستان، على بعد نحو 17 كيلومترًا من الحدود مع إيران، يختتم زيارة كوهين السياسية للدولة الإسلامية الواقعة في آسيا الوسطى.
وقال كوهين في حفل افتتاح السفارة إن "تركمانستان بلد مهم للغاية في آسيا الوسطى وقوة في مجال الطاقة تقع في موقع استراتيجي".
وأمس الأربعاء، وصل كوهين إلى تركمانستان والتقى مع رئيس البلاد سردار بردي محمدوف ووزير الزراعة ألانور ألطييف.
وهذه هي الزيارة الأولى من نوعها إلى تركمانستان منذ 29 عاما، حيث كان شيمون بيريز آخر وزير خارجية إسرائيلي زار عشق آباد عام 1994.
وعلى مدى أكثر من عقد، كان لإسرائيل سفير في عشق آباد، لكنه كان يعمل من المكاتب المؤقتة والفنادق.
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