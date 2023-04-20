https://sputnikarabic.ae/20230420/وزير-الطاقة-التركي-الغاز-الطبيعي-المستخرج-من-البحر-الأسود-يكفي-كل-منازل-البلاد-لـ-35-عاما-1076136623.html

وزير الطاقة التركي: الغاز الطبيعي المستخرج من البحر الأسود يكفي كل منازل البلاد لـ 35 عاما

وزير الطاقة التركي: الغاز الطبيعي المستخرج من البحر الأسود يكفي كل منازل البلاد لـ 35 عاما

قال وزير الطاقة التركي فاتح دونماز، إن الغاز الطبيعي المستخرج من البحر الأسود يكفي كل منازل البلاد لمدة 35 عاما. 20.04.2023, سبوتنيك عربي

2023-04-20T21:31+0000

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2023-04-20T21:31+0000

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رجب طيب أردوغان

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جاء ذلك خلال حفل أقيم، مساء مساء الخميس في ميناء "فيليوس" بولاية زونغولداق شمالي تركيا، لبدء ضخ الغاز بعد شعلة أوقدها الرئيس رجب طيب أردوغان، وفق وكالة الأناضول الرسمية.واعتبر دونماز أن تركيا "أشعلت اليوم الشرارة الأولى على طريق اكتفائها الذاتي من الطاقة".ومضى بقوله: "سننتج 10 ملايين متر مكعب من الغاز الطبيعي يوميا من 10 آبار في المرحلة الأولى، و40 مليون متر مكعب يوميا من 40 بئرا في المرحلة الثانية".وأوضح أن "المشروع سيلبي نحو 30 في المئة من احتياجات تركيا الحالية من الغاز الطبيعي بمفرده عندما يصل إلى طاقته الكاملة (..) بعبارة أخرى؛ اكتشافنا لديه القدرة على تلبية احتياجات الغاز الطبيعي لجميع المساكن (في تركيا) لمدة 35 عاما".وفي وقت سابق من مساء اليوم الخميس، أعلنت السلطات التركية، بدء ضخ الغاز الطبيعي المكتشف قبالة سواحل البلاد في البحر الأسود إلى البر.وأوقد الرئيس التركي أردوغان شعلة خلال حفل أقيم في ميناء "فيليوس" إيذانا ببدء ضخ الغاز.وقال أردوغان إن "فخر هذا النجاح الذي ظهر نتيجة العمل الدؤوب ليلا ونهارا لنحو 10 آلاف فرد و50 سفينة، يعود لأمتنا بكاملها".وأضاف أن الجهات المعنية اختصرت المدة الزمنية اللازمة لجعل الغاز المكتشف قابلاً للاستخدام، من 7 سنوات إلى أقل من 3 سنوات.وقال أردوغان في تغريدة في حسابه على تويتر: "نقوم بتشغيل الغاز الطبيعي من البحر الأسود، وهي خطوة تاريخية نحو استقلال الطاقة في بلدنا".وكان مدير عام مؤسسة البترول التركية مليح خان بلكين، قال في تصريحات سابقة إن شركته تهدف لإتاحة الغاز الطبيعي المكتشف في البحر الأسود للاستخدام المنزلي بدءا من منتصف مايو/أيار المقبل.وأضاف أن مراسم رسمية ستقام في 20 أبريل/نيسان الجاري، بمناسبة بدء المرحلة الأولى من استخدام الغاز الطبيعي في البحر الأسود.وأشار إلى أنه في المرحلة الأولى سيلبي غاز البحر الأسود 10 ملايين متر مكعب من إجمالي الاستهلاك المحلي.وأواخر العام الماضي، أعلنت تركيا اكتشاف 170 مليار متر مكعب إضافي من الغاز الطبيعي في البحر الأسود، ليبلغ إجمالي حجم الاكتشافات 710 مليارات.

https://sputnikarabic.ae/20230420/بعد-شعلة-أوقدها-أردوغان-تركيا-تبدأ-ضخ-الغاز-الطبيعي-من-البحر-الأسود-إلى-البر-1076135147.html

https://sputnikarabic.ae/20230410/تركيا-تخطط-لتغطية-30-من-استهلاكها-للغاز-بإنتاج-البحر-الأسود-بحلول-عام-2026-1075736826.html

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الأخبار, أخبار تركيا اليوم, العالم, أخبار العالم الآن, رجب طيب أردوغان