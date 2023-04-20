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Боеприпасы для крупнокалиберного пулемета во время прохождения военнослужащими подразделений ВДВ боевой подготовки на полигоне в зоне СВО - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. يقدم لكم فريق عمل "سبوتنيك" خريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات المسلحة الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20230420/وكالات-نظام-كييف-يحاول-جمع-40-ألف-جندي-لكنه-متأكد-أن-ذلك-لن-يجدي--1076110464.html
وكالات: نظام كييف يحاول جمع 40 ألف جندي لكنه متأكد أن ذلك لن يجدي
وكالات: نظام كييف يحاول جمع 40 ألف جندي لكنه متأكد أن ذلك لن يجدي
أفادت صحيفة غربية، بأن نظام كييف يحاول جمع 40 ألف جندي، لكن المسؤولين يعتقدون أن هذا العدد لن يكون كافيا. 20.04.2023, سبوتنيك عربي
2023-04-20T07:40+0000
2023-04-20T07:40+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
أخبار أوكرانيا
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وجاء في الصحيفة: "تتوقع الحكومة انضمام نحو 40 ألف جندي إلى صفوفها، لكن المسؤولين يخشون ألا يكون ذلك كافيا".وذكرت صحيفة "فاينانشيال تايمز"، أن أوكرانيا أطلقت حملة تجنيد نشطة في فصل الشتاء، ويجري تشكيل عدة وحدات هجومية جديدة تابعة لوزارة الداخلية في البلاد.ذكرت وسائل الإعلام الأوكرانية في السابق مرارًا وتكرارًا مداهمات للمجندين تجري في البلاد، ووردت أنباء عن استخدام الجيش لعربات الإسعاف لنقل المعبئين إلى نقاط التجميع، وتوزيع مذكرات استدعاء من قبل موظفي الخدمات العامة.وأوضح الجيش الأوكراني تزايد حالات توزيع مذكرات الاستدعاء في الأماكن المزدحمة، لعدم رغبة المواطنين في التواصل مع موظفي مكتب التسجيل والتجنيد العسكري في المنزل، وذكرت وسائل الإعلام أن الأوكرانيين يتجنبون التوظيف الرسمي، خوفًا من تلقي استدعاء في مكان العمل.
https://sputnikarabic.ae/20230420/مقتل-امرأة-خلال-قصف-القوات-المسلحة-الأوكرانية-على-دونيتسك-1076108527.html
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روسيا, أخبار أوكرانيا
روسيا, أخبار أوكرانيا

وكالات: نظام كييف يحاول جمع 40 ألف جندي لكنه متأكد أن ذلك لن يجدي

07:40 GMT 20.04.2023
© Sputnik . Ilya Pitalev / الانتقال إلى بنك الصورمنطقة ليفوبيريجني في ماريوبول، بعد إنسحاب القوات المسلحة الاوكرانية، أوكرانيا 21 أبريل 2022
منطقة ليفوبيريجني في ماريوبول، بعد إنسحاب القوات المسلحة الاوكرانية، أوكرانيا 21 أبريل 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 20.04.2023
© Sputnik . Ilya Pitalev
/
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أفادت صحيفة غربية، بأن نظام كييف يحاول جمع 40 ألف جندي، لكن المسؤولين يعتقدون أن هذا العدد لن يكون كافيا.
وجاء في الصحيفة: "تتوقع الحكومة انضمام نحو 40 ألف جندي إلى صفوفها، لكن المسؤولين يخشون ألا يكون ذلك كافيا".
وذكرت صحيفة "فاينانشيال تايمز"، أن أوكرانيا أطلقت حملة تجنيد نشطة في فصل الشتاء، ويجري تشكيل عدة وحدات هجومية جديدة تابعة لوزارة الداخلية في البلاد.
نتائج القصف الليلي من قبل القوات المسلحة الأوكرانية لمدينة دونيتسك - سبوتنيك عربي, 1920, 20.04.2023
مقتل امرأة خلال قصف القوات المسلحة الأوكرانية على دونيتسك
05:11 GMT
ذكرت وسائل الإعلام الأوكرانية في السابق مرارًا وتكرارًا مداهمات للمجندين تجري في البلاد، ووردت أنباء عن استخدام الجيش لعربات الإسعاف لنقل المعبئين إلى نقاط التجميع، وتوزيع مذكرات استدعاء من قبل موظفي الخدمات العامة.
وأوضح الجيش الأوكراني تزايد حالات توزيع مذكرات الاستدعاء في الأماكن المزدحمة، لعدم رغبة المواطنين في التواصل مع موظفي مكتب التسجيل والتجنيد العسكري في المنزل، وذكرت وسائل الإعلام أن الأوكرانيين يتجنبون التوظيف الرسمي، خوفًا من تلقي استدعاء في مكان العمل.
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Бойцы спецназа Ахмат на кременском участке фронта в Донбассе - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة05:23 GMT
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