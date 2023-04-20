https://sputnikarabic.ae/20230420/وكالات-نظام-كييف-يحاول-جمع-40-ألف-جندي-لكنه-متأكد-أن-ذلك-لن-يجدي--1076110464.html

وكالات: نظام كييف يحاول جمع 40 ألف جندي لكنه متأكد أن ذلك لن يجدي

وكالات: نظام كييف يحاول جمع 40 ألف جندي لكنه متأكد أن ذلك لن يجدي

أفادت صحيفة غربية، بأن نظام كييف يحاول جمع 40 ألف جندي، لكن المسؤولين يعتقدون أن هذا العدد لن يكون كافيا. 20.04.2023, سبوتنيك عربي

2023-04-20T07:40+0000

2023-04-20T07:40+0000

2023-04-20T07:40+0000

العملية العسكرية الروسية الخاصة

روسيا

أخبار أوكرانيا

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وجاء في الصحيفة: "تتوقع الحكومة انضمام نحو 40 ألف جندي إلى صفوفها، لكن المسؤولين يخشون ألا يكون ذلك كافيا".وذكرت صحيفة "فاينانشيال تايمز"، أن أوكرانيا أطلقت حملة تجنيد نشطة في فصل الشتاء، ويجري تشكيل عدة وحدات هجومية جديدة تابعة لوزارة الداخلية في البلاد.ذكرت وسائل الإعلام الأوكرانية في السابق مرارًا وتكرارًا مداهمات للمجندين تجري في البلاد، ووردت أنباء عن استخدام الجيش لعربات الإسعاف لنقل المعبئين إلى نقاط التجميع، وتوزيع مذكرات استدعاء من قبل موظفي الخدمات العامة.وأوضح الجيش الأوكراني تزايد حالات توزيع مذكرات الاستدعاء في الأماكن المزدحمة، لعدم رغبة المواطنين في التواصل مع موظفي مكتب التسجيل والتجنيد العسكري في المنزل، وذكرت وسائل الإعلام أن الأوكرانيين يتجنبون التوظيف الرسمي، خوفًا من تلقي استدعاء في مكان العمل.

https://sputnikarabic.ae/20230420/مقتل-امرأة-خلال-قصف-القوات-المسلحة-الأوكرانية-على-دونيتسك-1076108527.html

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