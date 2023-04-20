مرور 48 عاما على الحرب الأهلية المشؤومة في لبنان...هل من متعظ؟

"ليس هناك من حل سحري لوقف لوقف النزاعات، ولا وصفة سحرية لذلك، لكن من خلال التجارب العملية، وأفكار أصحاب الخبرة في ذلك، يجب إعادة الاعتبار لمفهوم السياسة، القادرة على صوغ مفاهيم لفض النزاعات، فالعنف لن يبرح حياتنا ما لم تستطيع السياسة إيقافه، فإذا غابت الدولة حضر العنف، وانهارت المؤسسات، ما يفرض دوما النهوض بمؤسسات الدولة، وتقوية الوعي المجتمعي بها، أي الوعي الوطني بديلا للوعي الحزبي الضيق، ونقيض الولاء الطائفي، من خلال تعزيز الاستقلالية والفردية عند الأفراد، وتعزيز ما هو عقلاني عندهم، وتحريرهم من القلق وعدم الأمان، وجعلهم ينخرطون في شبكة الدولة".