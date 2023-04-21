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https://sputnikarabic.ae/20230421/إسبانيا-ترسل-طائرتي-نقل-عسكريتين-إلى-جيبوتي-تحضيرا-لإجلاء-رعاياها-من-السودان-1076174768.html
إسبانيا ترسل طائرتي نقل عسكريتين إلى جيبوتي تحضيرا لإجلاء رعاياها من السودان
إسبانيا ترسل طائرتي نقل عسكريتين إلى جيبوتي تحضيرا لإجلاء رعاياها من السودان
أفادت صحيفة "إل باييس" الإسبانية، نقلاً عن مصادر، اليوم الجمعة، بأن وزارة الدفاع الإسبانية أرسلت، اليوم الجمعة، طائرتي نقل عسكريتين من طراز "آ 400 إم" إلى... 21.04.2023, سبوتنيك عربي
2023-04-21T16:15+0000
2023-04-21T16:15+0000
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موسكو - سبوتنيك. ونقلت مصادر مطلعة، وفق صحيفة "إل بايس" الإسبانية، أن "وزارة الدفاع الإسبانية أرسلت طائرتين من طراز "آ 400 إم" إلى جيبوتي، وتستعد لإرسال طائرة ثالثة لتسريع إجلاء نحو 80 إسبانيًا محاصرين في السودان".وبحسب المصادر، ستبقى الطائرات في جيبوتي، وستقلع إلى الخرطوم بمجرد أن يعاد فتح مطار العاصمة السودانية ويسمح بالإجلاء. وتابعت الصحيفة بهذا الصدد، بأن "الإجلاء سيتم في إطار اتصال وثيق مع الاتحاد الأوروبي، الذي سينسق إجلاء نحو 1500مواطن أوروبي".وأفاد وزير الخارجية الإسباني، خوسيه مانويل ألباريس، خلال اجتماع مع وزيرة الخارجية الألمانية، أنالينا بيربوك، في برلين، اليوم الجمعة، بأن إسبانيا أعدت طائرات عسكرية لإجلاء الإسبان وآخرين من السودان، مشيرا إلى أنه سيتم إجلاء نحو 70 إسبانيًا و20 شخصًا من أوروبا وأمريكا اللاتينية.وأغلقت إسبانيا، في وقت سابق، سفارتها مؤقتًا في العاصمة السودانية، الخرطوم، بسبب الوضع الأمني على خلفية الاشتباكات الدائرة في البلاد. وأضافت السفارة، في وقت لاحق، بأنه على الرغم من تعليق الزيارات، استمرت السفارة في العمل عبر وحداتها ومواقع أخرى في الخرطوم.وبحسب صحيفة "إل باييس"، في إشارة إلى مصادر دبلوماسية، هناك ما مجموعه نحو 80 إسبانيًا في السودان.ويشهد السودان اشتباكات مسلحة عنيفة وواسعة النطاق، منذ السبت الماضي، بين قوات الجيش السوداني، وقوات الدعم السريع.ويحاول كل من الطرفين أن يسيطر على مقار حيوية أبرزها القصر الجمهوري في الخرطوم، ومقر القيادة العامة للقوات المسلحة وقيادة قوات الدعم السريع، وعدد من المطارات العسكرية والمدنية أبرزها مطار مروي.ورغم إعلان هدنة لمدة 24 ساعة منذ مساء الأربعاء، إلا أن هناك اشتباكات متفرقة بين الجانبين، رغم مطالبات دولية وإقليمية بوقف إطلاق النار واللجوء للحوار لإنهاء الأزمة التي يشهدها السودان، ويقودها رئيس مجلس السيادة الفريق أول عبد الفتاح البرهان، الذي يتولى قيادة الجيش، ونائبه الفريق أول محمد حمدان دقلو (حميدتي)، الذي يتولى قيادة قوات الدعم السريع.
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أخبار السودان اليوم, قوات الدعم السريع السودانية, الجيش السوداني, العالم العربي, الأخبار
أخبار السودان اليوم, قوات الدعم السريع السودانية, الجيش السوداني, العالم العربي, الأخبار

إسبانيا ترسل طائرتي نقل عسكريتين إلى جيبوتي تحضيرا لإجلاء رعاياها من السودان

16:15 GMT 21.04.2023
© AFP 2023جنود الجيش السوداني الموالون لقائد الجيش عبد الفتاح البرهان يشغلون موقعًا في مدينة بورتسودان المطلة على البحر الأحمر ، في 20 أبريل 2023.
جنود الجيش السوداني الموالون لقائد الجيش عبد الفتاح البرهان يشغلون موقعًا في مدينة بورتسودان المطلة على البحر الأحمر ، في 20 أبريل 2023. - سبوتنيك عربي, 1920, 21.04.2023
© AFP 2023
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أفادت صحيفة "إل باييس" الإسبانية، نقلاً عن مصادر، اليوم الجمعة، بأن وزارة الدفاع الإسبانية أرسلت، اليوم الجمعة، طائرتي نقل عسكريتين من طراز "آ 400 إم" إلى جيبوتي، بهدف إجلاء الرعايا الإسبان من السودان المجاورة في أقرب وقت ممكن.
موسكو - سبوتنيك. ونقلت مصادر مطلعة، وفق صحيفة "إل بايس" الإسبانية، أن "وزارة الدفاع الإسبانية أرسلت طائرتين من طراز "آ 400 إم" إلى جيبوتي، وتستعد لإرسال طائرة ثالثة لتسريع إجلاء نحو 80 إسبانيًا محاصرين في السودان".
السودان - سبوتنيك عربي, 1920, 21.04.2023
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15:00 GMT
وبحسب المصادر، ستبقى الطائرات في جيبوتي، وستقلع إلى الخرطوم بمجرد أن يعاد فتح مطار العاصمة السودانية ويسمح بالإجلاء. وتابعت الصحيفة بهذا الصدد، بأن "الإجلاء سيتم في إطار اتصال وثيق مع الاتحاد الأوروبي، الذي سينسق إجلاء نحو 1500مواطن أوروبي".
وأفاد وزير الخارجية الإسباني، خوسيه مانويل ألباريس، خلال اجتماع مع وزيرة الخارجية الألمانية، أنالينا بيربوك، في برلين، اليوم الجمعة، بأن إسبانيا أعدت طائرات عسكرية لإجلاء الإسبان وآخرين من السودان، مشيرا إلى أنه سيتم إجلاء نحو 70 إسبانيًا و20 شخصًا من أوروبا وأمريكا اللاتينية.
وأغلقت إسبانيا، في وقت سابق، سفارتها مؤقتًا في العاصمة السودانية، الخرطوم، بسبب الوضع الأمني على خلفية الاشتباكات الدائرة في البلاد. وأضافت السفارة، في وقت لاحق، بأنه على الرغم من تعليق الزيارات، استمرت السفارة في العمل عبر وحداتها ومواقع أخرى في الخرطوم.
وبحسب صحيفة "إل باييس"، في إشارة إلى مصادر دبلوماسية، هناك ما مجموعه نحو 80 إسبانيًا في السودان.
خريطة الاشتباكات بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع - سبوتنيك عربي, 1920, 18.04.2023
وسائط متعددة
خريطة الاشتباكات بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع
18 أبريل, 13:44 GMT
ويشهد السودان اشتباكات مسلحة عنيفة وواسعة النطاق، منذ السبت الماضي، بين قوات الجيش السوداني، وقوات الدعم السريع.
ويحاول كل من الطرفين أن يسيطر على مقار حيوية أبرزها القصر الجمهوري في الخرطوم، ومقر القيادة العامة للقوات المسلحة وقيادة قوات الدعم السريع، وعدد من المطارات العسكرية والمدنية أبرزها مطار مروي.
ورغم إعلان هدنة لمدة 24 ساعة منذ مساء الأربعاء، إلا أن هناك اشتباكات متفرقة بين الجانبين، رغم مطالبات دولية وإقليمية بوقف إطلاق النار واللجوء للحوار لإنهاء الأزمة التي يشهدها السودان، ويقودها رئيس مجلس السيادة الفريق أول عبد الفتاح البرهان، الذي يتولى قيادة الجيش، ونائبه الفريق أول محمد حمدان دقلو (حميدتي)، الذي يتولى قيادة قوات الدعم السريع.
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