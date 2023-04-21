https://sputnikarabic.ae/20230421/إعلام-البنتاغون-متخوف-من-وصول-أبرامز-بعد-فوات-الأوان-1076176323.html
إعلام: البنتاغون متخوف من وصول "أبرامز" بعد فوات الأوان
إعلام: البنتاغون متخوف من وصول "أبرامز" بعد فوات الأوان
كشفت وسائل إعلام غربية، اليوم الجمعة، أن أوكرانيا لن تمتلك ما يكفي من الدبابات والأسلحة الأخرى للهجوم المضاد المحتمل، ومن المرجح أن تصل عمليات التسليم القادمة... 21.04.2023, سبوتنيك عربي
2023-04-21T17:59+0000
2023-04-21T17:59+0000
2023-04-21T17:59+0000
أخبار أوكرانيا
رصد عسكري
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وذكرت صحيفة "نيويورك تايمز" نقلاً عن وثائق البنتاغون السرية التي تسربت إلى الإنترنت: "الإعلان عن وصول دبابات أبرامز إلى أوكرانيا بحلول الخريف يجعل أقوى سلاح أمريكي على بعد خطوة واحدة من الصراع".وأضافت الوثائق: "ولكن حتى لو وصلوا في وقت مبكر، فلن يكون لديهم الوقت للوصول إلى ساحة المعركة مع بدء الهجوم المضاد الأوكراني".بالإضافة إلى ذلك، ابتداءً من أوائل مارس/ آذار، كان لدى أوكرانيا أقل من 10000 قذيفة أمريكية من عيار 155 ملم، وكان من المتوقع أن يتم استهلاكها في غضون أيام قليلة.ويزعم المنشور أنه خلال الـ 12 يومًا التالية، أرسلت الولايات المتحدة 30 ألف قذيفة، ويقول مصنعو القذائف في الولايات المتحدة وأوروبا إن الأمر سيستغرق عدة سنوات لتلبية طلب كييف.
https://sputnikarabic.ae/20230421/-البنتاغون-يعلن-تدريب-65-جنديا-أوكرانيا-على-استخدام-باتريوت-1076175954.html
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سبوتنيك عربي
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أخبار أوكرانيا, رصد عسكري
أخبار أوكرانيا, رصد عسكري
إعلام: البنتاغون متخوف من وصول "أبرامز" بعد فوات الأوان
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كشفت وسائل إعلام غربية، اليوم الجمعة، أن أوكرانيا لن تمتلك ما يكفي من الدبابات والأسلحة الأخرى للهجوم المضاد المحتمل، ومن المرجح أن تصل عمليات التسليم القادمة من المعدات بعد فوات الأوان.
وذكرت صحيفة "نيويورك تايمز
" نقلاً عن وثائق البنتاغون السرية التي تسربت إلى الإنترنت: "الإعلان عن وصول دبابات أبرامز إلى أوكرانيا بحلول الخريف يجعل أقوى سلاح أمريكي على بعد خطوة واحدة من الصراع".
وأضافت الوثائق: "ولكن حتى لو وصلوا في وقت مبكر، فلن يكون لديهم الوقت للوصول إلى ساحة المعركة مع بدء الهجوم المضاد الأوكراني".
ووفقًا للبيانات المسربة، يعتقد خبراء عسكريون أمريكيون أن أوكرانيا بحاجة 253 دبابة للهجوم المضاد القادم، ولكن بحلول نهاية فبراير/ شباط، تم تسليم 200 مركبة قتالية، 60 منها أنتجها الغرب، فيما تم تجديد الدبابات الـ 140 المتبقية ويقال إنها من الحقبة السوفييتية.
بالإضافة إلى ذلك، ابتداءً من أوائل مارس/ آذار، كان لدى أوكرانيا أقل من 10000 قذيفة أمريكية من عيار 155 ملم، وكان من المتوقع أن يتم استهلاكها في غضون أيام قليلة.
ويزعم المنشور أنه خلال الـ 12 يومًا التالية، أرسلت الولايات المتحدة 30 ألف قذيفة، ويقول مصنعو القذائف في الولايات المتحدة وأوروبا إن الأمر سيستغرق عدة سنوات لتلبية طلب كييف.