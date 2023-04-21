https://sputnikarabic.ae/20230421/اشتعال-النيران-في-قارب-صيد-روسي-قبالة-سواحل-كوريا-الجنوبية-وفقدان-4-أشخاص-1076138399.html
اشتعال النيران في سفينة صيد روسية قبالة سواحل كوريا الجنوبية وفقدان 4 أشخاص
اشتعال النيران في سفينة صيد روسية قبالة سواحل كوريا الجنوبية وفقدان 4 أشخاص
اندلع حريق، صباح اليوم الجمعة، في سفينة صيد روسية كانت تحمل 25 شخصاً قبالة سواحل مدينة "أولسان" في كوريا الجنوبية، حيث اختفى أربعة أشخاص بدون أثر. 21.04.2023, سبوتنيك عربي
2023-04-21T00:21+0000
2023-04-21T00:21+0000
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ووفقاً لوكالة "يونهاب" الكورية الجنوبية نقلاً عن خفر السواحل في جمهورية كوريا الجنوبية، لم يتم الكشف عن أسباب الحادث أو اسم السفينة.وقال ممثلو خفر السواحل إن سفينة الصيد الروسية، التي كانت تحمل 25 شخصاً، اشتعلت فيها النيران قبالة سواحل مدينة "أولسان" صباح يوم الجمعة، واختفى أربعة أشخاص دون أي أثر.وقال البيان "تلقى خفر السواحل إشارة استغاثة من السفينة الروسية التي كانت تحمل 25 شخصًا، حيث اشتعلت النيران فيها في المياه قبالة مدينة أولسان، التي تبعد نحو 300 كيلومتر جنوب شرقي سيول، وكانت في طريقها إلى روسيا. وأشار البيان إلى أن جميع أفراد الطاقم من الروس".وبعد تلقي إشارة الإنذار، أرسلت خفر السواحل الكورية الجنوبية سفن الإنقاذ إلى موقع الحادث، وتم إنقاذ 21 شخصًا.وأفادت الوكالة بأنه باستخدام سفن البحرية الحربية، تواصل السلطات الكورية الجنوبية البحث عن المفقودين وإخماد الحريق.
https://sputnikarabic.ae/20201228/غرق-سفينة-صيد-في-بحر-بارنتس-بمقاطعة-أرخانجليسك-الروسية-وعلى-متنها-19-صيادًا-1047642175.html
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روسيا, أخبار روسيا اليوم, كوريا الجنوبية, العالم, أخبار العالم الآن
روسيا, أخبار روسيا اليوم, كوريا الجنوبية, العالم, أخبار العالم الآن
اشتعال النيران في سفينة صيد روسية قبالة سواحل كوريا الجنوبية وفقدان 4 أشخاص
00:21 GMT 21.04.2023 (تم التحديث: 00:41 GMT 21.04.2023) تابعنا عبر
اندلع حريق، صباح اليوم الجمعة، في سفينة صيد روسية كانت تحمل 25 شخصاً قبالة سواحل مدينة "أولسان" في كوريا الجنوبية، حيث اختفى أربعة أشخاص بدون أثر.
ووفقاً لوكالة "يونهاب" الكورية الجنوبية نقلاً عن خفر السواحل في جمهورية كوريا الجنوبية، لم يتم الكشف عن أسباب الحادث أو اسم السفينة.
28 ديسمبر 2020, 06:06 GMT
وقال ممثلو خفر السواحل إن سفينة الصيد الروسية
، التي كانت تحمل 25 شخصاً، اشتعلت فيها النيران قبالة سواحل مدينة "أولسان" صباح يوم الجمعة، واختفى أربعة أشخاص دون أي أثر.
وقال البيان "تلقى خفر السواحل إشارة استغاثة من السفينة الروسية التي كانت تحمل 25 شخصًا، حيث اشتعلت النيران فيها في المياه قبالة مدينة أولسان، التي تبعد نحو 300 كيلومتر جنوب شرقي سيول، وكانت في طريقها إلى روسيا. وأشار البيان إلى أن جميع أفراد الطاقم من الروس".
وبعد تلقي إشارة الإنذار، أرسلت خفر السواحل الكورية الجنوبية سفن الإنقاذ إلى موقع الحادث، وتم إنقاذ 21 شخصًا.
وأفادت الوكالة بأنه باستخدام سفن البحرية الحربية، تواصل السلطات الكورية الجنوبية البحث عن المفقودين وإخماد الحريق.