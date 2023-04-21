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الاتحاد الأوروبي يدرس إجلاء محتملا لمواطنيه من السودان
الاتحاد الأوروبي يدرس إجلاء محتملا لمواطنيه من السودان
صرح مصدر أوروبي كبير للصحفيين في بروكسل بأن دول الاتحاد الأوروبي تنسق حاليا جهودها من أجل إجلاء محتمل لمواطنين أوروبيين. 21.04.2023, سبوتنيك عربي
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أخبار السودان اليوم
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وقال المصدر: "ننسق حاليا مواقفنا في حالة احتمال إبعاد مواطنينا في حالة الطوارئ".وسبق أن تردد أن سفير الاتحاد الأوروبي لن يغادر الخرطوم بعد.واتهمت القوات المسلحة السودانية، في 18 نيسان/ أبريل، قوات الدعم السريع بانتهاج سلوك إرهابي تمثل في استهداف البعثة الأمريكية ومقار برنامج الغذاء العالمي في الفاشر، حسب قولها.كان مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، أعلن أمس الاثنين، أن سفير الاتحاد الأوروبي في السودان تعرض للاعتداء في مقر إقامته.
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أخبار السودان اليوم
أخبار السودان اليوم

الاتحاد الأوروبي يدرس إجلاء محتملا لمواطنيه من السودان

13:30 GMT 21.04.2023
© AFP 2023السودان
السودان - سبوتنيك عربي, 1920, 21.04.2023
© AFP 2023
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صرح مصدر أوروبي كبير للصحفيين في بروكسل بأن دول الاتحاد الأوروبي تنسق حاليا جهودها من أجل إجلاء محتمل لمواطنين أوروبيين.
وقال المصدر: "ننسق حاليا مواقفنا في حالة احتمال إبعاد مواطنينا في حالة الطوارئ".

وأوضح أنه في الوقت الحالي لا يتم الإجلاء لعدم وجود ظروف مناسبة.

وسبق أن تردد أن سفير الاتحاد الأوروبي لن يغادر الخرطوم بعد.
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واتهمت القوات المسلحة السودانية، في 18 نيسان/ أبريل، قوات الدعم السريع بانتهاج سلوك إرهابي تمثل في استهداف البعثة الأمريكية ومقار برنامج الغذاء العالمي في الفاشر، حسب قولها.

وأضاف بيان الجيش السوداني أن قوات الدعم السريع اعتدت على منزل سفير الاتحاد الأوروبي، واحتجزت أجانب وضباطا سودانيين".

كان مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، أعلن أمس الاثنين، أن سفير الاتحاد الأوروبي في السودان تعرض للاعتداء في مقر إقامته.
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