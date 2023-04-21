https://sputnikarabic.ae/20230421/الاتحاد-الأوروبي-يدرس-إجلاء-محتملا-لمواطنيه-من-السودان-1076169733.html
الاتحاد الأوروبي يدرس إجلاء محتملا لمواطنيه من السودان
الاتحاد الأوروبي يدرس إجلاء محتملا لمواطنيه من السودان
صرح مصدر أوروبي كبير للصحفيين في بروكسل بأن دول الاتحاد الأوروبي تنسق حاليا جهودها من أجل إجلاء محتمل لمواطنين أوروبيين. 21.04.2023, سبوتنيك عربي
2023-04-21T13:30+0000
2023-04-21T13:30+0000
2023-04-21T13:30+0000
أخبار السودان اليوم
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وقال المصدر: "ننسق حاليا مواقفنا في حالة احتمال إبعاد مواطنينا في حالة الطوارئ".وسبق أن تردد أن سفير الاتحاد الأوروبي لن يغادر الخرطوم بعد.واتهمت القوات المسلحة السودانية، في 18 نيسان/ أبريل، قوات الدعم السريع بانتهاج سلوك إرهابي تمثل في استهداف البعثة الأمريكية ومقار برنامج الغذاء العالمي في الفاشر، حسب قولها.كان مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، أعلن أمس الاثنين، أن سفير الاتحاد الأوروبي في السودان تعرض للاعتداء في مقر إقامته.
https://sputnikarabic.ae/20230421/منظمة-الصحة-العالمية-مقتل-413-شخصا-وإصابة-35-ألف-آخرين-جراء-المواجهات-في-السودان-1076151541.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
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MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار السودان اليوم
الاتحاد الأوروبي يدرس إجلاء محتملا لمواطنيه من السودان
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صرح مصدر أوروبي كبير للصحفيين في بروكسل بأن دول الاتحاد الأوروبي تنسق حاليا جهودها من أجل إجلاء محتمل لمواطنين أوروبيين.
وقال المصدر: "ننسق حاليا مواقفنا في حالة احتمال إبعاد مواطنينا في حالة الطوارئ".
وأوضح أنه في الوقت الحالي لا يتم الإجلاء لعدم وجود ظروف مناسبة.
وسبق أن تردد أن سفير الاتحاد الأوروبي لن يغادر الخرطوم بعد.
واتهمت القوات المسلحة السودانية، في 18 نيسان/ أبريل، قوات الدعم السريع بانتهاج سلوك إرهابي تمثل في استهداف البعثة الأمريكية ومقار برنامج الغذاء العالمي في الفاشر، حسب قولها.
وأضاف بيان الجيش السوداني أن قوات الدعم السريع اعتدت على منزل سفير الاتحاد الأوروبي، واحتجزت أجانب وضباطا سودانيين".
كان مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، أعلن أمس الاثنين، أن سفير الاتحاد الأوروبي في السودان تعرض للاعتداء في مقر إقامته.