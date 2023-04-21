https://sputnikarabic.ae/20230421/البرهان-عازمون-على-مواصلة-الانتقال-نحو-الحكم-المدني-في-السودان-1076140007.html

البرهان: عازمون على مواصلة الانتقال نحو الحكم المدني في السودان

البرهان: عازمون على مواصلة الانتقال نحو الحكم المدني في السودان

قال قائد الجيش السوداني، رئيس مجلس السيادة الانتقالي، عبد الفتاح البرهان، اليوم الجمعة، أن القوات المسلحة السودانية عازمة على مواصلة الانتقال نحو الحكم المدني... 21.04.2023, سبوتنيك عربي

2023-04-21T03:02+0000

2023-04-21T03:02+0000

2023-04-21T03:39+0000

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وقال البرهان في كلمة، بثها التلفزيون السوداني: "واثقون بأننا سنتجاوز هذه المحنة بما يحافظ على أمن ووحدة البلاد والانتقال الآمن للحكم المدني".وأضاف البرهان: "الخراب والدمار وأصوات الرصاص لم تترك مكانا للفرح الذي يستحقه السودانيون".وصباح اليوم، وافقت قيادة الدعم السريع في السودان على إعلان هدنة إنسانية لمدة 72 ساعة تبدأ من الساعة السادسة صباحًا بتوقيت السودان.جاءت هذه الهدنة تزامنًا مع احتفالات عيد الفطر المبارك، وتهدف إلى فتح ممرات إنسانية لإجلاء المدنيين وإتاحة الفرصة لهم لمعايدة ذويهم.ويشهد السودان اشتباكات واسعة النطاق بين الجيش وقوات الدعم السريع في مناطق متفرقة، يتركز معظمها في العاصمة الخرطوم والولاية الشمالية.ويحاول كل من الطرفين أن يسيطر على مقار حيوية أبرزها القصر الجمهوري في الخرطوم، ومقر القيادة العامة للقوات المسلحة وقيادة قوات الدعم السريع، وعدد من المطارات العسكرية والمدنية أبرزها مطار مروي.ورغم إعلان هدنة لمدة 24 ساعة منذ مساء أمس الأربعاء، إلا أن هناك اشتباكات متفرقة بين الجانبين، رغم مطالبات دولية وإقليمية بوقف إطلاق النار واللجوء للحوار لإنهاء الأزمة التي يشهدها السودان، ويقودها رئيس مجلس السيادة الفريق أول عبد الفتاح البرهان، الذي يتولى قيادة الجيش، ونائبه الفريق أول محمد حمدان دقلو (حميدتي)، الذي يتولى قيادة قوات الدعم السريع.

https://sputnikarabic.ae/20230421/الدعم-السريع-تعلن-موافقتها-على-هدنة-جديدة-لـ-72-ساعة-1076139790.html

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أخبار السودان اليوم, اتفاق السودان, الفترة الانتقالية في السودان, العالم العربي, أخبار العالم العربي