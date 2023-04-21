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https://sputnikarabic.ae/20230421/البرهان-عازمون-على-مواصلة-الانتقال-نحو-الحكم-المدني-في-السودان-1076140007.html
البرهان: عازمون على مواصلة الانتقال نحو الحكم المدني في السودان
البرهان: عازمون على مواصلة الانتقال نحو الحكم المدني في السودان
قال قائد الجيش السوداني، رئيس مجلس السيادة الانتقالي، عبد الفتاح البرهان، اليوم الجمعة، أن القوات المسلحة السودانية عازمة على مواصلة الانتقال نحو الحكم المدني... 21.04.2023, سبوتنيك عربي
2023-04-21T03:02+0000
2023-04-21T03:39+0000
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وقال البرهان في كلمة، بثها التلفزيون السوداني: "واثقون بأننا سنتجاوز هذه المحنة بما يحافظ على أمن ووحدة البلاد والانتقال الآمن للحكم المدني".وأضاف البرهان: "الخراب والدمار وأصوات الرصاص لم تترك مكانا للفرح الذي يستحقه السودانيون".وصباح اليوم، وافقت قيادة الدعم السريع في السودان على إعلان هدنة إنسانية لمدة 72 ساعة تبدأ من الساعة السادسة صباحًا بتوقيت السودان.جاءت هذه الهدنة تزامنًا مع احتفالات عيد الفطر المبارك، وتهدف إلى فتح ممرات إنسانية لإجلاء المدنيين وإتاحة الفرصة لهم لمعايدة ذويهم.ويشهد السودان اشتباكات واسعة النطاق بين الجيش وقوات الدعم السريع في مناطق متفرقة، يتركز معظمها في العاصمة الخرطوم والولاية الشمالية.ويحاول كل من الطرفين أن يسيطر على مقار حيوية أبرزها القصر الجمهوري في الخرطوم، ومقر القيادة العامة للقوات المسلحة وقيادة قوات الدعم السريع، وعدد من المطارات العسكرية والمدنية أبرزها مطار مروي.ورغم إعلان هدنة لمدة 24 ساعة منذ مساء أمس الأربعاء، إلا أن هناك اشتباكات متفرقة بين الجانبين، رغم مطالبات دولية وإقليمية بوقف إطلاق النار واللجوء للحوار لإنهاء الأزمة التي يشهدها السودان، ويقودها رئيس مجلس السيادة الفريق أول عبد الفتاح البرهان، الذي يتولى قيادة الجيش، ونائبه الفريق أول محمد حمدان دقلو (حميدتي)، الذي يتولى قيادة قوات الدعم السريع.
https://sputnikarabic.ae/20230421/الدعم-السريع-تعلن-موافقتها-على-هدنة-جديدة-لـ-72-ساعة-1076139790.html
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أخبار السودان اليوم, اتفاق السودان, الفترة الانتقالية في السودان, العالم العربي, أخبار العالم العربي
أخبار السودان اليوم, اتفاق السودان, الفترة الانتقالية في السودان, العالم العربي, أخبار العالم العربي

البرهان: عازمون على مواصلة الانتقال نحو الحكم المدني في السودان

03:02 GMT 21.04.2023 (تم التحديث: 03:39 GMT 21.04.2023)
© AFP 2023 / SUDAN NEWS AGENCY / رئيس المجلس الانتقالي في السودان عبد الفتاح البرهان
رئيس المجلس الانتقالي في السودان عبد الفتاح البرهان - سبوتنيك عربي, 1920, 21.04.2023
© AFP 2023 / SUDAN NEWS AGENCY /
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قال قائد الجيش السوداني، رئيس مجلس السيادة الانتقالي، عبد الفتاح البرهان، اليوم الجمعة، أن القوات المسلحة السودانية عازمة على مواصلة الانتقال نحو الحكم المدني في السودان.
وقال البرهان في كلمة، بثها التلفزيون السوداني: "واثقون بأننا سنتجاوز هذه المحنة بما يحافظ على أمن ووحدة البلاد والانتقال الآمن للحكم المدني".
وأضاف البرهان: "الخراب والدمار وأصوات الرصاص لم تترك مكانا للفرح الذي يستحقه السودانيون".
وصباح اليوم، وافقت قيادة الدعم السريع في السودان على إعلان هدنة إنسانية لمدة 72 ساعة تبدأ من الساعة السادسة صباحًا بتوقيت السودان.
جاءت هذه الهدنة تزامنًا مع احتفالات عيد الفطر المبارك، وتهدف إلى فتح ممرات إنسانية لإجلاء المدنيين وإتاحة الفرصة لهم لمعايدة ذويهم.
قائد قوات الدعم السريع السوداني، الفريق أول محمد حمدان دقلو حميدتي - سبوتنيك عربي, 1920, 21.04.2023
قوات الدعم السريع تعلن الموافقة على هدنة جديدة لمدة 72 ساعة
02:46 GMT
ويشهد السودان اشتباكات واسعة النطاق بين الجيش وقوات الدعم السريع في مناطق متفرقة، يتركز معظمها في العاصمة الخرطوم والولاية الشمالية.
ويحاول كل من الطرفين أن يسيطر على مقار حيوية أبرزها القصر الجمهوري في الخرطوم، ومقر القيادة العامة للقوات المسلحة وقيادة قوات الدعم السريع، وعدد من المطارات العسكرية والمدنية أبرزها مطار مروي.
ورغم إعلان هدنة لمدة 24 ساعة منذ مساء أمس الأربعاء، إلا أن هناك اشتباكات متفرقة بين الجانبين، رغم مطالبات دولية وإقليمية بوقف إطلاق النار واللجوء للحوار لإنهاء الأزمة التي يشهدها السودان، ويقودها رئيس مجلس السيادة الفريق أول عبد الفتاح البرهان، الذي يتولى قيادة الجيش، ونائبه الفريق أول محمد حمدان دقلو (حميدتي)، الذي يتولى قيادة قوات الدعم السريع.
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