https://sputnikarabic.ae/20230421/البنتاغون-يؤكد-إرسال-دبابات-أبرامز-إلى-ألمانيا-لتدريب-الجنود-الأوكرانيين-1076174355.html
البنتاغون يؤكد إرسال دبابات "أبرامز" إلى ألمانيا لتدريب الجنود الأوكرانيين
البنتاغون يؤكد إرسال دبابات "أبرامز" إلى ألمانيا لتدريب الجنود الأوكرانيين
أعلن وزير الدفاع الأمريكي، لويد أوستن، أن دبابات "أبرامز" الأمريكية، ستصل إلى ألمانيا في الأسابيع المقبلة لتدريب الجنود الأوكرانيين. 21.04.2023, سبوتنيك عربي
2023-04-21T15:58+0000
2023-04-21T15:58+0000
2023-04-21T15:58+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
أخبار أوكرانيا
الولايات المتحدة الأمريكية
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/101553/82/1015538291_0:106:2048:1258_1920x0_80_0_0_774f2b7c06f343457f59ebc64b93bcf1.jpg
وقال أوستن للصحفيين: "ستصل دبابات "أبرامز إم 1" إلى ألمانيا لتدريب الأوكرانيين في الأسابيع المقبلة".ووفقا له، فإن الدول المشاركة في "مجموعة الاتصال" لدعم أوكرانيا قد سلمت بالفعل أكثر من 230 دبابة في الأشهر الأخيرة، بالإضافة إلى أكثر من 1500 مركبة مدرعة.وتلقت أوكرانيا مساعدات مالية وعسكرية ضخمة من الدول الغربية، وعلى رأسها الولايات المتحدة وبريطانيا ودول أوروبية أخرى، منذ بدء العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا، في 24 شباط/ فبراير العام الماضي.وتسعى الدول الغربية، من خلال الدعم المادي والعسكري والسياسي الذي تقدمه لكييف، إلى عرقلة أهداف العملية العسكرية الروسية الخاصة في دونباس.وأكدت موسكو، في أكثر من مناسبة، أن العمليات العسكرية في دونباس، لن تتوقف إلا بعد تحقيق جميع المهام الموكلة إليها.
https://sputnikarabic.ae/20230421/ميدفيديف-يهدد-وزير-الدفاع-الألماني-باستعراض-الجيش-الروسي-في-برلين-1076173713.html
الولايات المتحدة الأمريكية
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/101553/82/1015538291_116:0:1933:1363_1920x0_80_0_0_77fd4dd03bbad373db7179f350025749.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
روسيا, أخبار أوكرانيا, الولايات المتحدة الأمريكية
روسيا, أخبار أوكرانيا, الولايات المتحدة الأمريكية
البنتاغون يؤكد إرسال دبابات "أبرامز" إلى ألمانيا لتدريب الجنود الأوكرانيين
تابعنا عبر
أعلن وزير الدفاع الأمريكي، لويد أوستن، أن دبابات "أبرامز" الأمريكية، ستصل إلى ألمانيا في الأسابيع المقبلة لتدريب الجنود الأوكرانيين.
وقال أوستن للصحفيين: "ستصل دبابات "أبرامز إم 1" إلى ألمانيا لتدريب الأوكرانيين في الأسابيع المقبلة".
ووفقا له، فإن الدول المشاركة في "مجموعة الاتصال" لدعم أوكرانيا قد سلمت بالفعل أكثر من 230 دبابة في الأشهر الأخيرة، بالإضافة إلى أكثر من 1500 مركبة مدرعة.
وقال أوستن: "ستسرع الولايات المتحدة توقيت تزويد أوكرانيا بدبابات "أبرامز إم 1".
وتلقت أوكرانيا مساعدات مالية وعسكرية ضخمة من الدول الغربية، وعلى رأسها الولايات المتحدة وبريطانيا ودول أوروبية أخرى، منذ بدء العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا، في 24 شباط/ فبراير العام الماضي.
وتسعى الدول الغربية، من خلال الدعم المادي والعسكري
والسياسي الذي تقدمه لكييف، إلى عرقلة أهداف العملية العسكرية الروسية الخاصة في دونباس.
وأكدت موسكو، في أكثر من مناسبة، أن العمليات العسكرية في دونباس، لن تتوقف إلا بعد تحقيق جميع المهام الموكلة إليها.