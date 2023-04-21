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Боеприпасы для крупнокалиберного пулемета во время прохождения военнослужащими подразделений ВДВ боевой подготовки на полигоне в зоне СВО - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. يقدم لكم فريق عمل "سبوتنيك" خريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات المسلحة الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20230421/البنتاغون-يؤكد-إرسال-دبابات-أبرامز-إلى-ألمانيا-لتدريب-الجنود-الأوكرانيين-1076174355.html
البنتاغون يؤكد إرسال دبابات "أبرامز" إلى ألمانيا لتدريب الجنود الأوكرانيين
البنتاغون يؤكد إرسال دبابات "أبرامز" إلى ألمانيا لتدريب الجنود الأوكرانيين
أعلن وزير الدفاع الأمريكي، لويد أوستن، أن دبابات "أبرامز" الأمريكية، ستصل إلى ألمانيا في الأسابيع المقبلة لتدريب الجنود الأوكرانيين. 21.04.2023, سبوتنيك عربي
2023-04-21T15:58+0000
2023-04-21T15:58+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
أخبار أوكرانيا
الولايات المتحدة الأمريكية
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وقال أوستن للصحفيين: "ستصل دبابات "أبرامز إم 1" إلى ألمانيا لتدريب الأوكرانيين في الأسابيع المقبلة".ووفقا له، فإن الدول المشاركة في "مجموعة الاتصال" لدعم أوكرانيا قد سلمت بالفعل أكثر من 230 دبابة في الأشهر الأخيرة، بالإضافة إلى أكثر من 1500 مركبة مدرعة.وتلقت أوكرانيا مساعدات مالية وعسكرية ضخمة من الدول الغربية، وعلى رأسها الولايات المتحدة وبريطانيا ودول أوروبية أخرى، منذ بدء العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا، في 24 شباط/ فبراير العام الماضي.وتسعى الدول الغربية، من خلال الدعم المادي والعسكري والسياسي الذي تقدمه لكييف، إلى عرقلة أهداف العملية العسكرية الروسية الخاصة في دونباس.وأكدت موسكو، في أكثر من مناسبة، أن العمليات العسكرية في دونباس، لن تتوقف إلا بعد تحقيق جميع المهام الموكلة إليها.
https://sputnikarabic.ae/20230421/ميدفيديف-يهدد-وزير-الدفاع-الألماني-باستعراض-الجيش-الروسي-في-برلين-1076173713.html
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روسيا, أخبار أوكرانيا, الولايات المتحدة الأمريكية
روسيا, أخبار أوكرانيا, الولايات المتحدة الأمريكية

البنتاغون يؤكد إرسال دبابات "أبرامز" إلى ألمانيا لتدريب الجنود الأوكرانيين

15:58 GMT 21.04.2023
© flickr.com / Office of Naval Researchأبرامز الأمريكية
أبرامز الأمريكية - سبوتنيك عربي, 1920, 21.04.2023
© flickr.com / Office of Naval Research
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أعلن وزير الدفاع الأمريكي، لويد أوستن، أن دبابات "أبرامز" الأمريكية، ستصل إلى ألمانيا في الأسابيع المقبلة لتدريب الجنود الأوكرانيين.
وقال أوستن للصحفيين: "ستصل دبابات "أبرامز إم 1" إلى ألمانيا لتدريب الأوكرانيين في الأسابيع المقبلة".
ووفقا له، فإن الدول المشاركة في "مجموعة الاتصال" لدعم أوكرانيا قد سلمت بالفعل أكثر من 230 دبابة في الأشهر الأخيرة، بالإضافة إلى أكثر من 1500 مركبة مدرعة.

وقال أوستن: "ستسرع الولايات المتحدة توقيت تزويد أوكرانيا بدبابات "أبرامز إم 1".

وتلقت أوكرانيا مساعدات مالية وعسكرية ضخمة من الدول الغربية، وعلى رأسها الولايات المتحدة وبريطانيا ودول أوروبية أخرى، منذ بدء العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا، في 24 شباط/ فبراير العام الماضي.
دميتري ميدفيديف، نائب رئيس مجلس الأمن الروسي - سبوتنيك عربي, 1920, 21.04.2023
ميدفيديف يهدد وزير الدفاع الألماني "باستعراض" الجيش الروسي في برلين
15:31 GMT
وتسعى الدول الغربية، من خلال الدعم المادي والعسكري والسياسي الذي تقدمه لكييف، إلى عرقلة أهداف العملية العسكرية الروسية الخاصة في دونباس.
وأكدت موسكو، في أكثر من مناسبة، أن العمليات العسكرية في دونباس، لن تتوقف إلا بعد تحقيق جميع المهام الموكلة إليها.
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Артиллерист вооруженных сил РФ подготавливает снаряд для гаубицы Мста-Б в южном секторе СВО - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة12:14 GMT
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