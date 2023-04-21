https://sputnikarabic.ae/20230421/الجيش-الإيراني-القدرات-الاستراتيجية-للحرس-الثوري-توفر-الأمن-والسلام-للشعب-الإيراني-1076164775.html

الجيش الإيراني: القدرات الاستراتيجية للحرس الثوري توفر الأمن والسلام للشعب الإيراني

الجيش الإيراني: القدرات الاستراتيجية للحرس الثوري توفر الأمن والسلام للشعب الإيراني

قال اللواء محمد باقري، رئيس هيئة الأركان العامة للجيش الإيراني، اليوم الجمعة، إن قدرات الحرس الثوري الإيراني الاستراتيجية هي سبب أمن وسلامة الأمة الإيرانية. 21.04.2023, سبوتنيك عربي

2023-04-21T12:49+0000

2023-04-21T12:49+0000

2023-04-21T12:49+0000

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وأفادت وكالة إرنا، مساء اليوم الجمعة، بأن تصريحات اللواء محمد باقري جاءت بمناسبة ذكرى تأسيس الحرس الثوري الإيراني، والتي توافق الثاني والعشرين من أبريل/نيسان من كل عام.وأكد القائد العسكري الإيراني أن "الحرس الثوري هو سبب الخوف والغضب في معسكر العدو وركيزة مهمة لحماية الثورة والنظام الإسلامي، وأن كل شخص نزيه يتمتع بضمير صادق يقر بأن هذه المؤسسة المقدسة تتألق اليوم بسلطتها وتجهيزها وقدراتها الإستراتيجية الشاملة، إلى جانب القوات المسلحة الأخرى، من بين الركائز المهمة لحماية الثورة والنظام".ويشار إلى أن القائد العام للحرس الثوري الإيراني، اللواء حسين سلامي، قد صرح يوم الأربعاء الماضي، بأن ما رأيناه يوم الأمس في الاستعراض العسكري للجيش الإيراني كان علامة على ظهور قوة جديدة. وجاءت على هامش لقائه مع القائد العام للجيش الإيراني، اللواء عبد الرحيم موسوي.وأوضح اللواء حسين سلامي أنه "بفضل جهود كوادر الجيش الإيراني المستمرة، قد حصل على معدات متطورة وحديثة للغاية، مما يدل على ظهور قوة دفاعية موثوقة في مجال الدفاع من البلاد، وكان ذلك مشجعًا للغاية ومحفزا ومفعما بالأمل لنا جميعا".وشدد القائد العسكري الإيراني على أن ما شوهد في العرض العسكري، ربما لا يقارن بالسنوات القليلة الماضية خاصة وأنه أظهر وجود نقلة نوعية في مجال تعزيز القوة للجيش الإيراني وهذه الحركة ستستمر دون توقف.ولفت اللواء حسين سلامي إلى التوجيهات الإستراتيجية الأخيرة لقائد الثورة الإسلامية في إيران خلال لقائه مع القادة وكبار المسؤولين في الجيش الإيراني، بشأن عدم التوقف في طريق زيادة القوة لبلاده.وقال القائد العام للحرس الثوري الإيراني:وشدد اللواء حسين سلامي على أن إيران تواجه، دوما، تهديدات كبيرة وأن الجيش الإيراني مستعد لسحقها والتغلب عليها في مجال الردع والدفاع.

https://sputnikarabic.ae/20230421/الجيش-الإيراني-مسيرة-دعم-الجيش-بالطائرات-المسيرة-مستمرة-بقوة-1076141780.html

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