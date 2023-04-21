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الجيش السوداني: قوات الدعم السريع تقتحم مخزنا للهلال الأحمر
الجيش السوداني: قوات الدعم السريع تقتحم مخزنا للهلال الأحمر
أكد مكتب المتحدث الرسمي باسم القوات المسلحة السودانية، اليوم الجمعة، أن عناصر تابعة لقوات الدعم السريع، اقتحمت مخزنا للهلال الأحمر السوداني. 21.04.2023, سبوتنيك عربي
2023-04-21T16:41+0000
2023-04-21T16:41+0000
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موسكو - سبوتنيك. وجاء في بيان صحفي صادر عن المكتب، أنه "قامت عناصر من الميليشيا المتمردة باقتحام مخزن يتبع للهلال الأحمر بالمنطقة الصناعية بحري شارع سيقا، يحتوي المخزن على عربات دفع رباعي ومواد غذائية وطبية، سرقت المجموعة عربة دفع رباعي باللوحة 112 وعليها شعار المنظمة".يأتي ذلك، وسط التصريحات المتضاربة للجيش السوداني وقوات الدعم السريع حول مجرى القتال والسيطرة، وسط حالة الشحن والتعبئة انخرط فيها الطرفان، إضافة إلى مواجهة من نوع آخر تستعر على منصات التواصل الاجتماعي، ولا تقل ضراوة عن المعارك الميدانية.وصباح اليوم الجمعة، وافقت قيادة الدعم السريع في السودان على إعلان هدنة إنسانية لمدة 72 ساعة تبدأ من الساعة السادسة صباحًا بتوقيت السودان.جاءت هذه الهدنة تزامنًا مع احتفالات عيد الفطر المبارك، وتهدف إلى فتح ممرات إنسانية لإجلاء المدنيين وإتاحة الفرصة لهم لمعايدة ذويهم.ويشهد السودان اشتباكات مسلحة عنيفة وواسعة النطاق، منذ السبت الماضي، بين قوات الجيش السوداني، وقوات الدعم السريع.ويحاول كل من الطرفين أن يسيطر على مقار حيوية أبرزها القصر الجمهوري في الخرطوم، ومقر القيادة العامة للقوات المسلحة وقيادة قوات الدعم السريع، وعدد من المطارات العسكرية والمدنية أبرزها مطار مروي.ورغم إعلان هدنة لمدة 24 ساعة منذ مساء الأربعاء، إلا أن هناك اشتباكات متفرقة بين الجانبين، رغم مطالبات دولية وإقليمية بوقف إطلاق النار واللجوء للحوار لإنهاء الأزمة التي يشهدها السودان، ويقودها رئيس مجلس السيادة الفريق أول عبد الفتاح البرهان، الذي يتولى قيادة الجيش، ونائبه الفريق أول محمد حمدان دقلو (حميدتي)، الذي يتولى قيادة قوات الدعم السريع.
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أخبار السودان اليوم, قوات الدعم السريع السودانية, الجيش السوداني, العالم العربي, الأخبار
أخبار السودان اليوم, قوات الدعم السريع السودانية, الجيش السوداني, العالم العربي, الأخبار

الجيش السوداني: قوات الدعم السريع تقتحم مخزنا للهلال الأحمر

16:41 GMT 21.04.2023
© AFP 2023السودان
السودان - سبوتنيك عربي, 1920, 21.04.2023
© AFP 2023
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أكد مكتب المتحدث الرسمي باسم القوات المسلحة السودانية، اليوم الجمعة، أن عناصر تابعة لقوات الدعم السريع، اقتحمت مخزنا للهلال الأحمر السوداني.
موسكو - سبوتنيك. وجاء في بيان صحفي صادر عن المكتب، أنه "قامت عناصر من الميليشيا المتمردة باقتحام مخزن يتبع للهلال الأحمر بالمنطقة الصناعية بحري شارع سيقا، يحتوي المخزن على عربات دفع رباعي ومواد غذائية وطبية، سرقت المجموعة عربة دفع رباعي باللوحة 112 وعليها شعار المنظمة".
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15:00 GMT
يأتي ذلك، وسط التصريحات المتضاربة للجيش السوداني وقوات الدعم السريع حول مجرى القتال والسيطرة، وسط حالة الشحن والتعبئة انخرط فيها الطرفان، إضافة إلى مواجهة من نوع آخر تستعر على منصات التواصل الاجتماعي، ولا تقل ضراوة عن المعارك الميدانية.
وصباح اليوم الجمعة، وافقت قيادة الدعم السريع في السودان على إعلان هدنة إنسانية لمدة 72 ساعة تبدأ من الساعة السادسة صباحًا بتوقيت السودان.
جاءت هذه الهدنة تزامنًا مع احتفالات عيد الفطر المبارك، وتهدف إلى فتح ممرات إنسانية لإجلاء المدنيين وإتاحة الفرصة لهم لمعايدة ذويهم.
ويشهد السودان اشتباكات مسلحة عنيفة وواسعة النطاق، منذ السبت الماضي، بين قوات الجيش السوداني، وقوات الدعم السريع.
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ويحاول كل من الطرفين أن يسيطر على مقار حيوية أبرزها القصر الجمهوري في الخرطوم، ومقر القيادة العامة للقوات المسلحة وقيادة قوات الدعم السريع، وعدد من المطارات العسكرية والمدنية أبرزها مطار مروي.
ورغم إعلان هدنة لمدة 24 ساعة منذ مساء الأربعاء، إلا أن هناك اشتباكات متفرقة بين الجانبين، رغم مطالبات دولية وإقليمية بوقف إطلاق النار واللجوء للحوار لإنهاء الأزمة التي يشهدها السودان، ويقودها رئيس مجلس السيادة الفريق أول عبد الفتاح البرهان، الذي يتولى قيادة الجيش، ونائبه الفريق أول محمد حمدان دقلو (حميدتي)، الذي يتولى قيادة قوات الدعم السريع.
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