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https://sputnikarabic.ae/20230421/الخارجية-الإيرانية-النظام-الأمريكي-عراب-داعش-1076157375.html
الخارجية الإيرانية: النظام الأمريكي عراب "داعش"
الخارجية الإيرانية: النظام الأمريكي عراب "داعش"
قال ناصر كنعاني، المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، اليوم الجمعة، إن النظام الأمريكي هو عراب تنظيم "داعش" (المحظور في روسيا). 21.04.2023, سبوتنيك عربي
2023-04-21T11:25+0000
2023-04-21T11:25+0000
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ونشر كنعاني تغريدة جديدة له على حسابه الرسمي على "تويتر"، صباح اليوم الجمعة، أوضح من خلالها أن تصريحات روبرت كينيدي، المرشح الرئاسي للولايات المتحدة الأمريكية للعام 2024، بأن "نحن انشأنا داعش" هو إعادة تأكيد لحقيقة أن النظام الأمريكي هو الأب الروحي للتنظيم الإرهابي.وقال ناصر كنعاني إنه "لا شك أن أمريكا هي التي صنعت داعش، لكن لمن يغضون أبصارهم على الحقيقة، تصريح روبرت كينيدي، ابن شقيق جون كينيدي والمرشح لرئاسة الولايات المتحدة للعام المقبل، بأننا [أنشأنا داعش]، هو إعادة تأكيد لحقيقة أن النظام الأمريكي هو الأب الروحي لداعش".واستشهد المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية بمقطع فيديو روبرت كينيدي، المرشح للانتخابات الرئاسية الأمريكية للعام 2024، ويوضح من خلاله أن بلاده هي من صنعت "داعش".
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العالم, إيران, أخبار إيران, تنظيم داعش الإرهابي, الأخبار
العالم, إيران, أخبار إيران, تنظيم داعش الإرهابي, الأخبار

الخارجية الإيرانية: النظام الأمريكي عراب "داعش"

11:25 GMT 21.04.2023
© Sputnik . FERRAS ALAHMEDالسيطرة على كامل حي (طريق السد) جنوب مدينة درعا، بعد القضاء على عشرات المسلحين من قياديي تنظيم "داعش"
السيطرة على كامل حي (طريق السد) جنوب مدينة درعا، بعد القضاء على عشرات المسلحين من قياديي تنظيم داعش - سبوتنيك عربي, 1920, 21.04.2023
© Sputnik . FERRAS ALAHMED
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قال ناصر كنعاني، المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، اليوم الجمعة، إن النظام الأمريكي هو عراب تنظيم "داعش" (المحظور في روسيا).
ونشر كنعاني تغريدة جديدة له على حسابه الرسمي على "تويتر"، صباح اليوم الجمعة، أوضح من خلالها أن تصريحات روبرت كينيدي، المرشح الرئاسي للولايات المتحدة الأمريكية للعام 2024، بأن "نحن انشأنا داعش" هو إعادة تأكيد لحقيقة أن النظام الأمريكي هو الأب الروحي للتنظيم الإرهابي.
وقال ناصر كنعاني إنه "لا شك أن أمريكا هي التي صنعت داعش، لكن لمن يغضون أبصارهم على الحقيقة، تصريح روبرت كينيدي، ابن شقيق جون كينيدي والمرشح لرئاسة الولايات المتحدة للعام المقبل، بأننا [أنشأنا داعش]، هو إعادة تأكيد لحقيقة أن النظام الأمريكي هو الأب الروحي لداعش".
واستشهد المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية بمقطع فيديو روبرت كينيدي، المرشح للانتخابات الرئاسية الأمريكية للعام 2024، ويوضح من خلاله أن بلاده هي من صنعت "داعش".
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