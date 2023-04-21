الخارجية الإيرانية: النظام الأمريكي عراب "داعش"
© Sputnik . FERRAS ALAHMEDالسيطرة على كامل حي (طريق السد) جنوب مدينة درعا، بعد القضاء على عشرات المسلحين من قياديي تنظيم "داعش"
© Sputnik . FERRAS ALAHMED
قال ناصر كنعاني، المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، اليوم الجمعة، إن النظام الأمريكي هو عراب تنظيم "داعش" (المحظور في روسيا).
ونشر كنعاني تغريدة جديدة له على حسابه الرسمي على "تويتر"، صباح اليوم الجمعة، أوضح من خلالها أن تصريحات روبرت كينيدي، المرشح الرئاسي للولايات المتحدة الأمريكية للعام 2024، بأن "نحن انشأنا داعش" هو إعادة تأكيد لحقيقة أن النظام الأمريكي هو الأب الروحي للتنظيم الإرهابي.
'We created ISIS'— IRNA News Agency (@IrnaEnglish) April 20, 2023
Robert F. Kennedy Jr. who has formally launched his 2024 presidential bid admitted that the US created ISIS. pic.twitter.com/lW5BfOK8AO
وقال ناصر كنعاني إنه "لا شك أن أمريكا هي التي صنعت داعش، لكن لمن يغضون أبصارهم على الحقيقة، تصريح روبرت كينيدي، ابن شقيق جون كينيدي والمرشح لرئاسة الولايات المتحدة للعام المقبل، بأننا [أنشأنا داعش]، هو إعادة تأكيد لحقيقة أن النظام الأمريكي هو الأب الروحي لداعش".
در اینکه #آمریکا خالق #داعش است، تردیدی نبود، اما برای کسانی که عمدا چشمها را بر حقیقت بستند؛ تصریح "رابرت اف کندی" برادر زاده جان اف کندی و کاندیدای ریاست جمهوری سال آینده آمریکا مبنی اینکه "ما داعش را ایجاد کردیم"، تاکید مجدد بر این حقیقت است که رژیم آمریکا، پدرخوانده داعش است. pic.twitter.com/EKQrnNuDcl— Nasser Kanaani (@IRIMFA_SPOX) April 21, 2023
واستشهد المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية بمقطع فيديو روبرت كينيدي، المرشح للانتخابات الرئاسية الأمريكية للعام 2024، ويوضح من خلاله أن بلاده هي من صنعت "داعش".