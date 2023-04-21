https://sputnikarabic.ae/20230421/الخارجية-الروسية-تعلق-على-تصريحات-انضمام-أوكرانيا-إلى-الناتو--1076175270.html
الخارجية الروسية تعلق على تصريحات انضمام أوكرانيا إلى "الناتو"
الخارجية الروسية تعلق على تصريحات انضمام أوكرانيا إلى "الناتو"
صرّحت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، أن حلف شمال الأطلسي(الناتو)، وعد بقبول انضمام أوكرانيا إلى عضويته من أجل تحفيزها على أداء مهمة... 21.04.2023, سبوتنيك عربي
2023-04-21T16:39+0000
2023-04-21T16:39+0000
2023-04-21T16:39+0000
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أخبار أوكرانيا
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وقالت زاخاروفا في بيان نشر على الموقع الإلكتروني لوزراة الخارجية الروسية: "حلف الناتو يضع لنفسه هدف "هزيمة" روسيا في أوكرانيا، ولتحفيز كييف، فإنه يعد بأنه بعد انتهاء الصراع، يمكن قبول كييف في الحلف. مثل هذه التصريحات قصيرة النظر وخطيرة. يؤدي هذا إلى الانهيار النهائي لنظام الأمن الأوروبي".وفي وقت سابق، أعلن الأمين العام لحلف الناتو، ينس ستولتنبرغ، خلال زيارة غير معلنة إلى كييف، أن أوكرانيا ستنضم في النهاية إلى الحلف.وأكد ينس ستولتنبرغ، اليوم الجمعة، أن الناتو سيواصل دعم أوكرانيا حتى تفوز في حربها ضد روسيا، لافتًا إلى أن حلفاءنا سيعززون وسينوعون من دعمهم إلى أوكرانيا وتسريع إيصال الأسلحة المتعهد بها إلى كييف.
https://sputnikarabic.ae/20230421/ستولتنبرغ-الناتو-سيواصل-دعم-أوكرانيا-حتى-تفوز-في-الحرب-1076143694.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
روسيا, العالم, أخبار أوكرانيا
روسيا, العالم, أخبار أوكرانيا
الخارجية الروسية تعلق على تصريحات انضمام أوكرانيا إلى "الناتو"
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صرّحت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، أن حلف شمال الأطلسي(الناتو)، وعد بقبول انضمام أوكرانيا إلى عضويته من أجل تحفيزها على أداء مهمة الحلف "لهزيمة" روسيا.
وقالت زاخاروفا في بيان نشر على الموقع الإلكتروني لوزراة الخارجية الروسية: "حلف الناتو يضع لنفسه هدف "هزيمة" روسيا في أوكرانيا، ولتحفيز كييف، فإنه يعد بأنه بعد انتهاء الصراع، يمكن قبول كييف في الحلف. مثل هذه التصريحات قصيرة النظر وخطيرة. يؤدي هذا إلى الانهيار النهائي لنظام الأمن الأوروبي".
ووصفت زاخاروفا زيارة ستولتنبرغ بأنها محاولة "لإحياء المناقشات حول احتمال انضمام أوكرانيا إلى الناتو".
وفي وقت سابق، أعلن الأمين العام لحلف الناتو، ينس ستولتنبرغ، خلال زيارة غير معلنة إلى كييف، أن أوكرانيا ستنضم في النهاية إلى الحلف.
وأكد ينس ستولتنبرغ، اليوم الجمعة، أن الناتو سيواصل دعم أوكرانيا حتى تفوز في حربها ضد روسيا، لافتًا إلى أن حلفاءنا سيعززون وسينوعون من دعمهم إلى أوكرانيا وتسريع إيصال الأسلحة المتعهد بها إلى كييف.