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https://sputnikarabic.ae/20230421/الخارجية-الروسية-تكشف-عن-ضربة-وجهتها-دول-غربية-لنظام-زيلينسكي-1076150980.html
الخارجية الروسية تكشف عن "ضربة" وجهتها دول غربية لنظام زيلينسكي
الخارجية الروسية تكشف عن "ضربة" وجهتها دول غربية لنظام زيلينسكي
صرحت وزارة الخارجية الروسية أن قرار بولندا وسلوفاكيا والمجر وبلغاريا تقييد صادرات الحبوب من أوكرانيا يمثل ضربة لنظام فلاديمير زيلينسكي. 21.04.2023, سبوتنيك عربي
2023-04-21T09:39+0000
2023-04-21T09:39+0000
روسيا
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وذكرت وزارة الخارجية الروسية على موقعها على الإنترنت: "تلقى نظام زيلينسكي ضربة أخرى من أقرب "أصدقائه" في أوروبا الشرقية - بولندا وسلوفاكيا والمجر وبلغاريا، والتي أوقفت مؤقتًا تصدير الحبوب الأوكرانية بسبب احتجاجات مزارعيها وانخفاض الأسعار المحلية. وتريد تضمين المنتجات الزراعية الأوكرانية الأخرى في "القائمة السوداء". وتنوي رومانيا أن تحذو حذوهم. وبحسب "راديو بولسكوي"، فإن المفوضية الأوروبية شبه مستعدة لفرض حظر على واردات أوكرانيا من القمح والذرة والبذور الزيتية".تشير الوزارة إلى أن النظام الراسخ في الاتحاد الأوروبي لتصدير المنتجات الزراعية من أوكرانيا عبر "ممرات التضامن" آخذ في التصدع.وذكرت وزارة الخارجية الروسية أن "وسائل الإعلام الغربية تشير إلى أن الدعم غير المشروط من دول أوروبا الشرقية لكييف قد طال، وهذا يهدد نظام زيلينسكي بخسائر مالية ملموسة".
https://sputnikarabic.ae/20230416/-قرار-بولندا-بحظر-استيراد-الحبوب-الزراعية-من-أوكرانيا-يثير-غضب-كييف-1075968664.html
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روسيا

الخارجية الروسية تكشف عن "ضربة" وجهتها دول غربية لنظام زيلينسكي

09:39 GMT 21.04.2023
© Sputnik . WASIM SULIMANبناء وزارة الخارجية الروسية في العاصمة موسكو
بناء وزارة الخارجية الروسية في العاصمة موسكو - سبوتنيك عربي, 1920, 21.04.2023
© Sputnik . WASIM SULIMAN
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صرحت وزارة الخارجية الروسية أن قرار بولندا وسلوفاكيا والمجر وبلغاريا تقييد صادرات الحبوب من أوكرانيا يمثل ضربة لنظام فلاديمير زيلينسكي.
وذكرت وزارة الخارجية الروسية على موقعها على الإنترنت: "تلقى نظام زيلينسكي ضربة أخرى من أقرب "أصدقائه" في أوروبا الشرقية - بولندا وسلوفاكيا والمجر وبلغاريا، والتي أوقفت مؤقتًا تصدير الحبوب الأوكرانية بسبب احتجاجات مزارعيها وانخفاض الأسعار المحلية. وتريد تضمين المنتجات الزراعية الأوكرانية الأخرى في "القائمة السوداء". وتنوي رومانيا أن تحذو حذوهم. وبحسب "راديو بولسكوي"، فإن المفوضية الأوروبية شبه مستعدة لفرض حظر على واردات أوكرانيا من القمح والذرة والبذور الزيتية".
كييف - سبوتنيك عربي, 1920, 16.04.2023
قرار بولندا بحظر استيراد الحبوب الزراعية من أوكرانيا يثير غضب كييف
16 أبريل, 05:29 GMT
تشير الوزارة إلى أن النظام الراسخ في الاتحاد الأوروبي لتصدير المنتجات الزراعية من أوكرانيا عبر "ممرات التضامن" آخذ في التصدع.
وذكرت وزارة الخارجية الروسية أن "وسائل الإعلام الغربية تشير إلى أن الدعم غير المشروط من دول أوروبا الشرقية لكييف قد طال، وهذا يهدد نظام زيلينسكي بخسائر مالية ملموسة".
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