https://sputnikarabic.ae/20230421/الخارجية-الروسية-سباق-التسلح-في-مجال-الصواريخ-بات-خارج-السيطرة-1076173222.html
الخارجية الروسية: سباق التسلح في مجال الصواريخ بات "خارج السيطرة"
الخارجية الروسية: سباق التسلح في مجال الصواريخ بات "خارج السيطرة"
اعتبر السفير المتجول في وزارة الخارجية الروسية، غريغوري ماشكوف، أنه "بالنسبة لروسيا هنالك حاجة واضحة لزيادة إمكانات الصواريخ التكتيكية للرد على أي تحديات أمنية... 21.04.2023, سبوتنيك عربي
2023-04-21T15:10+0000
2023-04-21T15:10+0000
2023-04-21T15:26+0000
روسيا
رصد عسكري
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وأوضح ماشكوف، اليوم الجمعة: "بالنسبة لنا هنالك حاجة واضحة لزيادة إمكانات الصواريخ التكتيكية للرد على أي تحديات أمنية وهذا يشمل ما لدينا في كالينينغراد".وأضاف ماشكوف في مقابلة مع مجلة "ميجدونارودنايا جيزن": "الصيغة السابقة لمعاهدة ستارت باتت مستهلكة، والتخفيض الإضافي للأسلحة الهجومية الاستراتيجية دون مراعاة إمكانات الدول الأوروبية الأطلسية يؤدي لنتائج عكسية".وأضاف ماشكوف: "بعد انتهاء معاهدة ستارت الجديدة ، لا يمكن استبعاد "فراغ" في مجال الحفاظ على الاستقرار الاستراتيجي ، يجب أن يكون المرء مستعدًا لأي سيناريوهات. نظام مراقبة تكنولوجيا الصواريخ في 2021-2022".وتابع: "في ظل الظروف الحالية يجب إيلاء المزيد من الاهتمام للصواريخ المتوسطة والطويلة المدى، والتي بدأت تكتسب بعدًا استراتيجيًا".كما لفت الانتباه إلى حقيقة أن روسيا "يجب أن ترى ما إذا كان الخط الحالي في الاتجاه الغربي بعدم نشر صواريخ باليستية أرضية متوسطة وطويلة المدى له ما يبرره أولاً، أو ما إذا كان من الضروري البدء في الاستعدادات لنشر صواريخ من هذا النوع، مما يجعل من الممكن الاستجابة بسرعة في حالة تدهور الوضع خلال أي تحديات مستجدة".وأردف ماشكوف: "هناك مجموعة أخرى من الأسئلة وهي أنظمة الصواريخ التكتيكية، وإمكانياتها الوقائية والتفاعلية لحل المشكلات في ساحة المعركة".وختم ماشكوف: "من المهم تناول هذا ليس فقط من زاوية حل المشاكل الحالية في أوكرانيا، ولكن أيضًا من منظور ضمان الأمن القومي على المدى الطويل في فترة ما بعد الصراع واختتم ماشكوف".
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روسيا, رصد عسكري
الخارجية الروسية: سباق التسلح في مجال الصواريخ بات "خارج السيطرة"
15:10 GMT 21.04.2023 (تم التحديث: 15:26 GMT 21.04.2023) تابعنا عبر
اعتبر السفير المتجول في وزارة الخارجية الروسية، غريغوري ماشكوف، أنه "بالنسبة لروسيا هنالك حاجة واضحة لزيادة إمكانات الصواريخ التكتيكية للرد على أي تحديات أمنية وهذا يشمل ما لدينا في كالينينغراد".
وأوضح ماشكوف، اليوم الجمعة: "بالنسبة لنا هنالك حاجة واضحة لزيادة إمكانات الصواريخ التكتيكية للرد على أي تحديات أمنية وهذا يشمل ما لدينا في كالينينغراد".
الولايات المتحدة وحلفاؤها يسعون إلى تعزيز قدرات صواريخهم بهدف تحقيق تفوق عالمي على روسيا والصين
وأضاف ماشكوف في مقابلة مع مجلة "ميجدونارودنايا جيزن": "الصيغة السابقة لمعاهدة ستارت باتت مستهلكة، والتخفيض الإضافي للأسلحة الهجومية الاستراتيجية دون مراعاة إمكانات الدول الأوروبية الأطلسية يؤدي لنتائج عكسية".
سباق التسلح بما فيه مجال الصواريخ بات خارج نطاق السيطرة.
وأضاف ماشكوف: "بعد انتهاء معاهدة ستارت الجديدة ، لا يمكن استبعاد "فراغ" في مجال الحفاظ على الاستقرار الاستراتيجي ، يجب أن يكون المرء مستعدًا لأي سيناريوهات. نظام مراقبة تكنولوجيا الصواريخ في 2021-2022".
لذلك، يبدو من المهم الحفاظ على أنظمة الصواريخ الحالية، ومن الناحية العملية - العمل على فكرة بناء أسلحة هجومية استراتيجية مع إنشاء نظام دفاع صاروخي وطني واحد متكامل لمواجهة التهديدات من الخارج.
وتابع: "في ظل الظروف الحالية يجب إيلاء المزيد من الاهتمام للصواريخ المتوسطة والطويلة المدى، والتي بدأت تكتسب بعدًا استراتيجيًا".
كما لفت الانتباه إلى حقيقة أن روسيا "يجب أن ترى ما إذا كان الخط الحالي في الاتجاه الغربي بعدم نشر صواريخ باليستية أرضية متوسطة وطويلة المدى له ما يبرره أولاً، أو ما إذا كان من الضروري البدء في الاستعدادات لنشر صواريخ من هذا النوع، مما يجعل من الممكن الاستجابة بسرعة في حالة تدهور الوضع خلال أي تحديات مستجدة".
كما يجب أن نظل يقظين على حدودنا الشرقية لا يمكننا استبعاد احتمال تطور الوضع هناك وفقًا لسيناريو المواجهة، وكذلك جر روسيا ضد إرادتها إلى صراعات حقيقية لذلك ، من الضروري وجود ترسانة معتبرة من الصواريخ متوسطة المدى هنا لوقف التهديدات المحتملة لأمننا القومي.
وأردف ماشكوف: "هناك مجموعة أخرى من الأسئلة وهي أنظمة الصواريخ التكتيكية، وإمكانياتها الوقائية والتفاعلية لحل المشكلات في ساحة المعركة".
لذلك، من المهم فهم التهديدات التي يتم تشكيلها في هذا الاتجاه، وكيفية مواجهتها، وأيضًا ما نتوقعه من الشركاء الدوليين في هذا الصدد، وما هي الحلول الوسط التي هم مستعدون لها.
وختم ماشكوف: "من المهم تناول هذا ليس فقط من زاوية حل المشاكل الحالية في أوكرانيا
، ولكن أيضًا من منظور ضمان الأمن القومي على المدى الطويل في فترة ما بعد الصراع واختتم ماشكوف".