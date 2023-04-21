https://sputnikarabic.ae/20230421/الخارجية-الصينية-لا-يحق-لأي-دولة-التدخل-في-العلاقات-بين-روسيا-والصين--1076144521.html

الخارجية الصينية: لا يحق لأي دولة التدخل في العلاقات بين روسيا والصين

الخارجية الصينية: لا يحق لأي دولة التدخل في العلاقات بين روسيا والصين

أكد المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية الصينية، وانغ ون بين، اليوم الجمعة، أنه لا يحق لأطراف ثالثة التدخل في العلاقات الثنائية بين الصين وروسيا. 21.04.2023, سبوتنيك عربي

2023-04-21T08:35+0000

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وقال وانغ خلال إحاطة إعلامية: "تلتزم الصين وروسيا دائمًا بمبادئ عدم الانحياز وعدم المواجهة وعدم استهداف الأطراف الثالثة، وقد طورتا نوعًا جديدًا من العلاقات بين الدول الكبيرة على أساس الاحترام المتبادل والتعايش السلمي والتعاون متبادل المنفعة".وأضاف الناطق باسم وزارة الخارجية الصينية: "لا يحق لأي دولة التدخل في العلاقات بين روسيا والصين".وفي وقت سابق، هددت وزيرة الخزانة الأمريكية جانيت يلين الصين بـ "عواقب وخيمة" إذا ساعدت روسيا في الصراع في أوكرانيا. وقالت يلين إن واشنطن ستواصل "إيصال الموقف الأمريكي بوضوح شديد إلى بكين والشركات الخاضعة لولايتها، وستكون عواقب أي انتهاكات خطيرة".

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