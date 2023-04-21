https://sputnikarabic.ae/20230421/الخارجية-الصينية-لا-يحق-لأي-دولة-التدخل-في-العلاقات-بين-روسيا-والصين--1076144521.html
الخارجية الصينية: لا يحق لأي دولة التدخل في العلاقات بين روسيا والصين
الخارجية الصينية: لا يحق لأي دولة التدخل في العلاقات بين روسيا والصين
أكد المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية الصينية، وانغ ون بين، اليوم الجمعة، أنه لا يحق لأطراف ثالثة التدخل في العلاقات الثنائية بين الصين وروسيا. 21.04.2023, سبوتنيك عربي
2023-04-21T08:35+0000
2023-04-21T08:35+0000
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وقال وانغ خلال إحاطة إعلامية: "تلتزم الصين وروسيا دائمًا بمبادئ عدم الانحياز وعدم المواجهة وعدم استهداف الأطراف الثالثة، وقد طورتا نوعًا جديدًا من العلاقات بين الدول الكبيرة على أساس الاحترام المتبادل والتعايش السلمي والتعاون متبادل المنفعة".وأضاف الناطق باسم وزارة الخارجية الصينية: "لا يحق لأي دولة التدخل في العلاقات بين روسيا والصين".وفي وقت سابق، هددت وزيرة الخزانة الأمريكية جانيت يلين الصين بـ "عواقب وخيمة" إذا ساعدت روسيا في الصراع في أوكرانيا. وقالت يلين إن واشنطن ستواصل "إيصال الموقف الأمريكي بوضوح شديد إلى بكين والشركات الخاضعة لولايتها، وستكون عواقب أي انتهاكات خطيرة".
https://sputnikarabic.ae/20230420/واشنطن-مستعدة-لفرض-عقوبات-على-بكين-لكنها-لا-تسعى-لقطيعة-اقتصادية-كاملة-معها-1076130955.html
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الخارجية الصينية: لا يحق لأي دولة التدخل في العلاقات بين روسيا والصين
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أكد المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية الصينية، وانغ ون بين، اليوم الجمعة، أنه لا يحق لأطراف ثالثة التدخل في العلاقات الثنائية بين الصين وروسيا.
وقال وانغ خلال إحاطة إعلامية: "تلتزم الصين وروسيا دائمًا بمبادئ عدم الانحياز وعدم المواجهة وعدم استهداف الأطراف الثالثة، وقد طورتا نوعًا جديدًا من العلاقات بين الدول الكبيرة على أساس الاحترام المتبادل والتعايش السلمي والتعاون متبادل المنفعة".
وشدد وانغ على أن العلاقات بين بكين وموسكو تختلف اختلافًا جوهريًا عن "الدوائر الصغيرة" و"مواجهة التكتلات" التي تشارك فيها الولايات المتحدة.
وأضاف الناطق باسم وزارة الخارجية الصينية: "لا يحق لأي دولة التدخل في العلاقات بين روسيا والصين".
وأشار الدبلوماسي إلى أن الصين اتخذت دائما موقفا موضوعيا وعادلا فيما يتعلق بالأزمة الأوكرانية، وعززت بنشاط محادثات السلام ولعبت دورا بناء في التسوية السياسية للأزمة.
وفي وقت سابق، هددت وزيرة الخزانة الأمريكية جانيت يلين الصين بـ "عواقب وخيمة" إذا ساعدت روسيا في الصراع في أوكرانيا. وقالت يلين إن واشنطن ستواصل "إيصال الموقف الأمريكي بوضوح شديد إلى بكين والشركات الخاضعة لولايتها، وستكون عواقب أي انتهاكات خطيرة".