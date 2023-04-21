عربي
https://sputnikarabic.ae/20230421/الدعم-السريع-ينفي-مزاعم-اقتحام-قواته-سجن-الهدى-وإطلاق-سراح-السجناء-1076177184.html
الدعم السريع ينفي مزاعم اقتحام قواته سجن الهدى وإطلاق سراح السجناء
الدعم السريع ينفي مزاعم اقتحام قواته سجن الهدى وإطلاق سراح السجناء
نفت قوات الدعم السريع، اقتحام قواتها احد السجون، وأنها أطلقت سراح السجناء حسب ما اعلنه الجيش السوداني في بيان صحفي، اليوم الجمعة. 21.04.2023, سبوتنيك عربي
2023-04-21T21:16+0000
2023-04-21T21:16+0000
الجيش السوداني
قوات الدعم السريع السودانية
العالم العربي
الأخبار
أخبار السودان اليوم
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e4/0c/09/1047451155_0:217:2873:1833_1920x0_80_0_0_c1cff8a564587ea093f5ca8455a5e41d.jpg
الخرطوم - سبوتنيك. وجاء في بيان صحفي لقوات الدعم السريع، اليوم الجمعة، نفت من خلاله" المزاعم المتداولة على وسائل التواصل الاجتماعي بشأن اقتحام القوات أحد السجون وإطلاق سراح السجناء".وتشير قوات الدعم السريع في البيان، أن" الانقلابيين وأعوانهم من الفلول نشطوا في حملة أكاذيب وشائعات مضللة للتغطية على هزائمهم في أرض المعركة وهو نهج مكشوف ظلت تمارسه المجموعة الانقلابية وأبواقها، بعد كل خطوة فاشلة عبر نسج الأكاذيب لإلهاء الشعب ومن ثم الانتقال إلى مخطط جديد".وأوضحت قوات الدعم السريع في البيان، أنها "نبهت سابقا في بيان أمس الأول الأربعاء، من عمليات توزيع لزي القوات على عناصر من الفلول لتنفيذ أعمال إجرامية وإلصاق التهمة للدعم السريع".هذا وكان قد أعلن مكتب الناطق باسم القيادة العامة للجيش، في وقت سابق من اليوم الجمعة، أن قوات الدعم السريع خرقت الهدنة الإنسانية، التي مدتها 3 أيام، وَقامت بإطلاق سراح السجناء من سجن الهدى الواقع غربي أم درمان، اليوم الجمعة.وصباح اليوم الجمعة، وافقت قيادة الدعم السريع في السودان على إعلان هدنة إنسانية لمدة 72 ساعة تبدأ من الساعة السادسة صباحًا بتوقيت السودان.جاءت هذه الهدنة تزامنًا مع احتفالات عيد الفطر المبارك، وتهدف إلى فتح ممرات إنسانية لإجلاء المدنيين وإتاحة الفرصة لهم لمعايدة ذويهم.ويشهد السودان اشتباكات مسلحة عنيفة وواسعة النطاق، منذ السبت الماضي، بين قوات الجيش السوداني، وقوات الدعم السريع.ويحاول كل من الطرفين أن يسيطر على مقار حيوية أبرزها القصر الجمهوري في الخرطوم، ومقر القيادة العامة للقوات المسلحة وقيادة قوات الدعم السريع، وعدد من المطارات العسكرية والمدنية أبرزها مطار مروي.ورغم إعلان هدنة لمدة 24 ساعة منذ مساء الأربعاء، إلا أن هناك اشتباكات متفرقة بين الجانبين، رغم مطالبات دولية وإقليمية بوقف إطلاق النار واللجوء للحوار لإنهاء الأزمة التي يشهدها السودان، ويقودها رئيس مجلس السيادة الفريق أول عبد الفتاح البرهان، الذي يتولى قيادة الجيش، ونائبه الفريق أول محمد حمدان دقلو (حميدتي)، الذي يتولى قيادة قوات الدعم السريع.
https://sputnikarabic.ae/20230421/الجيش-السوداني-قوات-الدعم-السريع-تقتحم-مخزنا-للهلال-الأحمر-1076175523.html
https://sputnikarabic.ae/20230421/الجيش-السوداني-الدعم-السريع-خرق-الهدنة-الإنسانية-المعلنة-بانتهاكات-عديدة-1076176631.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e4/0c/09/1047451155_70:0:2801:2048_1920x0_80_0_0_1104a0995bad632bdbc1a144284cb273.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الجيش السوداني, قوات الدعم السريع السودانية, العالم العربي, الأخبار, أخبار السودان اليوم
الجيش السوداني, قوات الدعم السريع السودانية, العالم العربي, الأخبار, أخبار السودان اليوم

الدعم السريع ينفي مزاعم اقتحام قواته سجن الهدى وإطلاق سراح السجناء

21:16 GMT 21.04.2023
© AP Photo / Hussein Mallaقوات الدعم السريع في السودان
قوات الدعم السريع في السودان - سبوتنيك عربي, 1920, 21.04.2023
© AP Photo / Hussein Malla
تابعنا عبرTelegram
نفت قوات الدعم السريع، اقتحام قواتها احد السجون، وأنها أطلقت سراح السجناء حسب ما اعلنه الجيش السوداني في بيان صحفي، اليوم الجمعة.
الخرطوم - سبوتنيك. وجاء في بيان صحفي لقوات الدعم السريع، اليوم الجمعة، نفت من خلاله" المزاعم المتداولة على وسائل التواصل الاجتماعي بشأن اقتحام القوات أحد السجون وإطلاق سراح السجناء".
السودان - سبوتنيك عربي, 1920, 21.04.2023
الجيش السوداني: قوات الدعم السريع تقتحم مخزنا للهلال الأحمر
16:41 GMT
وتشير قوات الدعم السريع في البيان، أن" الانقلابيين وأعوانهم من الفلول نشطوا في حملة أكاذيب وشائعات مضللة للتغطية على هزائمهم في أرض المعركة وهو نهج مكشوف ظلت تمارسه المجموعة الانقلابية وأبواقها، بعد كل خطوة فاشلة عبر نسج الأكاذيب لإلهاء الشعب ومن ثم الانتقال إلى مخطط جديد".
وأوضحت قوات الدعم السريع في البيان، أنها "نبهت سابقا في بيان أمس الأول الأربعاء، من عمليات توزيع لزي القوات على عناصر من الفلول لتنفيذ أعمال إجرامية وإلصاق التهمة للدعم السريع".
هذا وكان قد أعلن مكتب الناطق باسم القيادة العامة للجيش، في وقت سابق من اليوم الجمعة، أن قوات الدعم السريع خرقت الهدنة الإنسانية، التي مدتها 3 أيام، وَقامت بإطلاق سراح السجناء من سجن الهدى الواقع غربي أم درمان، اليوم الجمعة.
وصباح اليوم الجمعة، وافقت قيادة الدعم السريع في السودان على إعلان هدنة إنسانية لمدة 72 ساعة تبدأ من الساعة السادسة صباحًا بتوقيت السودان.
جاءت هذه الهدنة تزامنًا مع احتفالات عيد الفطر المبارك، وتهدف إلى فتح ممرات إنسانية لإجلاء المدنيين وإتاحة الفرصة لهم لمعايدة ذويهم.
السوادان.. تصاعد الدخان فوق المباني السكنية في الخرطوم مع احتدام القتال بين الجيش السوداني والدعم السريع، 16 أبريل/نيسان 2023 - سبوتنيك عربي, 1920, 21.04.2023
الجيش السوداني: "الدعم السريع" خرق الهدنة الإنسانية المعلنة بانتهاكات عديدة
18:56 GMT
ويشهد السودان اشتباكات مسلحة عنيفة وواسعة النطاق، منذ السبت الماضي، بين قوات الجيش السوداني، وقوات الدعم السريع.
ويحاول كل من الطرفين أن يسيطر على مقار حيوية أبرزها القصر الجمهوري في الخرطوم، ومقر القيادة العامة للقوات المسلحة وقيادة قوات الدعم السريع، وعدد من المطارات العسكرية والمدنية أبرزها مطار مروي.
ورغم إعلان هدنة لمدة 24 ساعة منذ مساء الأربعاء، إلا أن هناك اشتباكات متفرقة بين الجانبين، رغم مطالبات دولية وإقليمية بوقف إطلاق النار واللجوء للحوار لإنهاء الأزمة التي يشهدها السودان، ويقودها رئيس مجلس السيادة الفريق أول عبد الفتاح البرهان، الذي يتولى قيادة الجيش، ونائبه الفريق أول محمد حمدان دقلو (حميدتي)، الذي يتولى قيادة قوات الدعم السريع.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle play
2023 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Артиллерист вооруженных сил РФ подготавливает снаряд для гаубицы Мста-Б в южном секторе СВО - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة12:14 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала