https://sputnikarabic.ae/20230421/الذكاء-الاصطناعي-يتعرف-على-30-مرضا-في-موسكو-قبل-نهاية-العام-1076157967.html
الذكاء الاصطناعي يتعرف على 30 مرضا في موسكو قبل نهاية العام
الذكاء الاصطناعي يتعرف على 30 مرضا في موسكو قبل نهاية العام
صرح عمدة موسكو سيرغي سوبيانين في مدونة شخصية اليوم الجمعة أن الذكاء الاصطناعي سيكون قادرًا على التعرف على علامات حوالي 30 مرضًا بحلول نهاية العام في موسكو. 21.04.2023, سبوتنيك عربي
2023-04-21T11:32+0000
2023-04-21T11:32+0000
2023-04-21T11:32+0000
روسيا
علوم
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/102719/45/1027194554_0:60:1920:1140_1920x0_80_0_0_d4d78e9c66982032e15c911c5b54f622.jpg
وأشار العمدة إلى أن الذكاء الاصطناعي اليوم يمكنه التعرف على علامات أكثر من 20 مرضًا مختلفًا - سرطان الرئة والثدي، وهشاشة العظام الشوكية، وتمدد الأوعية الدموية الأبهري، وأمراض القلب التاجية، والسكتة الدماغية، وارتفاع ضغط الدم الرئوي، واستسقاء الصدر، وفتق العمود الفقري، والأقدام المسطحة وغيرها. وتجاوز عدد الدراسات التي تم تحليلها 9 ملايين. وقال سوبيانين: "بحلول نهاية العام، سيتم إعداد حوالي 30 مجموعة أخرى من الأمراض لاختبار خوارزميات الرؤية الآلية".
https://sputnikarabic.ae/20230329/تقرير-الذكاء-الاصطناعي-يهدد-وظائف-300-مليون-شخص-1075271855.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/102719/45/1027194554_160:0:1760:1200_1920x0_80_0_0_13dab0476be7976d94632c7706a40d1a.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
روسيا, علوم
الذكاء الاصطناعي يتعرف على 30 مرضا في موسكو قبل نهاية العام
تابعنا عبر
صرح عمدة موسكو سيرغي سوبيانين في مدونة شخصية اليوم الجمعة أن الذكاء الاصطناعي سيكون قادرًا على التعرف على علامات حوالي 30 مرضًا بحلول نهاية العام في موسكو.
وأشار العمدة إلى أن الذكاء الاصطناعي اليوم يمكنه التعرف على علامات أكثر من 20 مرضًا مختلفًا - سرطان الرئة والثدي، وهشاشة العظام الشوكية، وتمدد الأوعية الدموية الأبهري، وأمراض القلب التاجية، والسكتة الدماغية، وارتفاع ضغط الدم الرئوي، واستسقاء الصدر، وفتق العمود الفقري، والأقدام المسطحة وغيرها. وتجاوز عدد الدراسات التي تم تحليلها 9 ملايين.
وقال سوبيانين: "بحلول نهاية العام، سيتم إعداد حوالي 30 مجموعة أخرى من الأمراض لاختبار خوارزميات الرؤية الآلية".