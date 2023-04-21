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https://sputnikarabic.ae/20230421/الذكاء-الاصطناعي-يتعرف-على-30-مرضا-في-موسكو-قبل-نهاية-العام-1076157967.html
الذكاء الاصطناعي يتعرف على 30 مرضا في موسكو قبل نهاية العام
الذكاء الاصطناعي يتعرف على 30 مرضا في موسكو قبل نهاية العام
صرح عمدة موسكو سيرغي سوبيانين في مدونة شخصية اليوم الجمعة أن الذكاء الاصطناعي سيكون قادرًا على التعرف على علامات حوالي 30 مرضًا بحلول نهاية العام في موسكو. 21.04.2023, سبوتنيك عربي
2023-04-21T11:32+0000
2023-04-21T11:32+0000
روسيا
علوم
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وأشار العمدة إلى أن الذكاء الاصطناعي اليوم يمكنه التعرف على علامات أكثر من 20 مرضًا مختلفًا - سرطان الرئة والثدي، وهشاشة العظام الشوكية، وتمدد الأوعية الدموية الأبهري، وأمراض القلب التاجية، والسكتة الدماغية، وارتفاع ضغط الدم الرئوي، واستسقاء الصدر، وفتق العمود الفقري، والأقدام المسطحة وغيرها. وتجاوز عدد الدراسات التي تم تحليلها 9 ملايين. وقال سوبيانين: "بحلول نهاية العام، سيتم إعداد حوالي 30 مجموعة أخرى من الأمراض لاختبار خوارزميات الرؤية الآلية".
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روسيا, علوم
روسيا, علوم

الذكاء الاصطناعي يتعرف على 30 مرضا في موسكو قبل نهاية العام

11:32 GMT 21.04.2023
© Photo / Pixabay / الذكاء الاصطناعي
الذكاء الاصطناعي - سبوتنيك عربي, 1920, 21.04.2023
© Photo / Pixabay /
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صرح عمدة موسكو سيرغي سوبيانين في مدونة شخصية اليوم الجمعة أن الذكاء الاصطناعي سيكون قادرًا على التعرف على علامات حوالي 30 مرضًا بحلول نهاية العام في موسكو.
وأشار العمدة إلى أن الذكاء الاصطناعي اليوم يمكنه التعرف على علامات أكثر من 20 مرضًا مختلفًا - سرطان الرئة والثدي، وهشاشة العظام الشوكية، وتمدد الأوعية الدموية الأبهري، وأمراض القلب التاجية، والسكتة الدماغية، وارتفاع ضغط الدم الرئوي، واستسقاء الصدر، وفتق العمود الفقري، والأقدام المسطحة وغيرها. وتجاوز عدد الدراسات التي تم تحليلها 9 ملايين.
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وقال سوبيانين: "بحلول نهاية العام، سيتم إعداد حوالي 30 مجموعة أخرى من الأمراض لاختبار خوارزميات الرؤية الآلية".
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