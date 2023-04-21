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https://sputnikarabic.ae/20230421/الرئيس-بوتين-يوجه-صفعة-للغرب-باجتماعه-مع-وزير-الدفاع-الصيني-1076171317.html
الرئيس بوتين يوجه صفعة للغرب باجتماعه مع وزير الدفاع الصيني
الرئيس بوتين يوجه صفعة للغرب باجتماعه مع وزير الدفاع الصيني
ناقشنا في حلقة اليوم من "شؤون عسكرية" مواضيع مهمة مع خبراء عسكريين ومختصين بالعلاقات الدولية. 21.04.2023, سبوتنيك عربي
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راديو
شؤون عسكرية
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الرئيس بوتين يوجه صفعة للغرب باجتماعه مع وزير الدفاع الصيني
الرئيس بوتين يوجه صفعة للغرب باجتماعه مع وزير الدفاع الصيني
الرئيس الروسي يوجه صفعة للغرب باجتماعه مع وزير الدفاع الصيني، عن هذا تحدث لـ "شؤون عسكرية" الخبير العسكري والاستراتيجي العميد هيثم حسون:ما مصير السودان وسط حرب مشتعلة إلى الآن ومن المستفيد من زعزعة الأمن في السودان؟ عن هذا تحدث الخبير العسكري والاستراتيجي العميد أمين حطيط:التفاصيل في الملف الصوتي المرفق...
سبوتنيك عربي
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شيماء ثامر
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شيماء ثامر
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الأخبار
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سبوتنيك عربي
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شؤون عسكرية, аудио
شؤون عسكرية, аудио

الرئيس بوتين يوجه صفعة للغرب باجتماعه مع وزير الدفاع الصيني

14:00 GMT 21.04.2023
راديو
الرئيس بوتين يوجه صفعة للغرب باجتماعه مع وزير الدفاع الصيني
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- سبوتنيك عربي
شيماء ثامر
كل المواضيع
- سبوتنيك عربي
محمد جمعة
كل المواضيع
ناقشنا في حلقة اليوم من "شؤون عسكرية" مواضيع مهمة مع خبراء عسكريين ومختصين بالعلاقات الدولية.
الرئيس الروسي يوجه صفعة للغرب باجتماعه مع وزير الدفاع الصيني، عن هذا تحدث لـ "شؤون عسكرية" الخبير العسكري والاستراتيجي العميد هيثم حسون:
"بسبب موجة العداء التي يوجهها الغرب والولايات المتحدة الأمريكية لكل من الصين وروسيا فكان من الطبيعي أن يجتمع الطرفان لمواجهة تلك التحديات خاصة وأن العداء أصبح بشكل واضح وصريح".
ما مصير السودان وسط حرب مشتعلة إلى الآن ومن المستفيد من زعزعة الأمن في السودان؟ عن هذا تحدث الخبير العسكري والاستراتيجي العميد أمين حطيط:
"الاقتتال الجاري في السودان ظاهره صراع على السلطة بين أطراف داخلية، أما حقيقته فهو صراع خارجي بين قوى دولية تريد أن تنفذ استراتيجيتها في السودان وعبرها".
التفاصيل في الملف الصوتي المرفق...
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Артиллерист вооруженных сил РФ подготавливает снаряд для гаубицы Мста-Б в южном секторе СВО - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة12:14 GMT
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